Hé lộ sự thật 'động trời' phía sau clip nhảy nhót tưng bừng sau xạ trị của Hoài Linh làm dậy sóng MXH

Trưa ngày 5/6/2021, nghệ sĩ Hoài Linh đăng clip 50 phút nói rõ lý do giải ngân chậm, công khai sao kê 15 tỷ đồng và gửi lời xin lỗi đến bà con miền Trung. Tuy nhiên, sau khi clip lên sóng không lâu, CĐM nổ ra tranh cãi lớn. Cụ thể trong lời chia sẻ, nam danh hài khẳng định từ ngày 20/10 đã có quãng thời gian cách ly xạ trị 15 ngày.

Thế nhưng mạng xã hội lại truyền tay hình ảnh có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh tại một sự kiện khai trương vào ngày 24/10/2020. Không những thế, còn có 1 clip ghi lại cảnh nam danh hài nhảy nhót cùng NS Minh Nhí được cho là trong cùng thời điểm vì bộ quần áo màu xanh tương đồng. Chính điều này đã khiến cho cộng đồng mạng hoang mang và thắc mắc về sự chân thực trong lời chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh.