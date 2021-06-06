Hé lộ sự thật 'động trời' phía sau clip nhảy nhót tưng bừng sau xạ trị của Hoài Linh làm dậy sóng MXH

Mới đây, ngay sau khi Hoài Linh lên tiếng phân trần những ồn ào xoay quanh việc đi từ thiện với clip gần 50 phút, CĐM đã bất ngờ lan truyền đoạn clip được cho là nam danh hài quẩy nhiệt tình trong cùng thời điểm mà Hoài Linh tiết lộ là cách ly ở nhà sau xạ trị.
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Trưa ngày 5/6/2021, nghệ sĩ Hoài Linh đăng clip 50 phút nói rõ lý do giải ngân chậm, công khai sao kê 15 tỷ đồng và gửi lời xin lỗi đến bà con miền Trung. Tuy nhiên, sau khi clip lên sóng không lâu, CĐM nổ ra tranh cãi lớn. Cụ thể trong lời chia sẻ, nam danh hài khẳng định từ ngày 20/10 đã có quãng thời gian cách ly xạ trị 15 ngày.
Thế nhưng mạng xã hội lại truyền tay hình ảnh có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh tại một sự kiện khai trương vào ngày 24/10/2020. Không những thế, còn có 1 clip ghi lại cảnh nam danh hài nhảy nhót cùng NS Minh Nhí được cho là trong cùng thời điểm vì bộ quần áo màu xanh tương đồng. Chính điều này đã khiến cho cộng đồng mạng hoang mang và thắc mắc về sự chân thực trong lời chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh.
Tuy nhiên, trên thực tế, clip thực chất ghi lại khung cảnh một đám cưới. Thời điểm này được xác định là sau khoảng 1 tháng kể từ khi danh hài xạ trị, không phải vào ngày 24/10/2020 như dân mạng suy đoán.
Cụ thể, đoạn clip trên kênh Youtube của Trịnh Tú Trung đăng tải vào hôm 24/11/2020. Còn 1 kênh Youtube khác cũng đăng video với nội dung tương tự vào hôm 9/12/2020 chứ không phải vào ngày 24/10/2020 như lời đồn đoán trên MXH. Tức là thời điểm ghi lại video nhảy tưng bừng của Hoài Linh là sau hơn 1 tháng nam danh hài xạ trị. Đồng nghĩa với việc nam NS đã hoàn thành xong đợt cách ly tại nhà. Sự nhầm lẫn về thời gian của cư dân mạng có lẽ xuất phát từ việc Hoài Linh diện chung 1 trang phục với hôm đi dự sự kiện khai trương. Nhưng nếu chú ý thì "anh Bốn" có đeo 1 sợi chuỗi ở cổ trong clip "quẩy vinahouse".
Hiện tại NS Hoài Linh vẫn chưa có thêm động thái nào liên quan đến việc xuất hiện trong thời gian sau xạ trị của mình.