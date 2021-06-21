Bà Phương Hằng nghỉ livestream, một cao nhân máu mặt nối gót 'lột trần' mặt tối của showbiz, 'đụng chạm' không kiêng nể một ai

Hậu trường 21/06/2021 08:14

Sau khi bà Phương Hằng có nhiều màn "bóc trần" sự thật về một số nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz, CĐM còn chưa kịp "tiêu hóa" thì 1 nam ca sĩ đã "nối gót" khiến MXH "bội thực" thông tin vì hàng loạt những phát ngôn gây sốc về nhiều nghệ sĩ Việt.

Trong suốt hơn 3 tháng trở lại đây, CĐM liên tục sống trong drama khi hàng loạt những ồn ào đời tư, những sự thật chấn động về giới showbiz bị bóc trần. Lùm xùm từ thiện, ăn chặn tiền cứu trợ, chèn ép con nuôi... đều là những "mảng tối" bị đem ra "mổ xẻ". Bà Phương Hằng có thể xem là người "tiên phong" trong việc đào bới quá khứ của nghệ sĩ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam ca sĩ Duy Mạnh cũng khá "hăng hái" tham gia vào đường đua bóc phốt này khi liên tục tiết lộ nhiều bí mật của showbiz hào nhoáng. 

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Duy Mạnh nhiều lần hé lộ bí mật của không ít nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Mọi chuyện bắt đầu từ lần nam ca sĩ lên tiếng tố giọng ca hải ngoại 2 mặt, thảo mai khi buổi sáng gọi điện rủ rê, xúi chửi bà chủ Đại Nam, đến tối lại livestream nịnh nọt, hát hò. Giọng ca kiếp đổ đen gây sốc khi tiết lộ: "Cũng lưu manh lắm. Bữa trước điện thoại gài anh đó. Tự nhiên điện thoại cho anh lúc tối xúi đểu. Rồi 2-3 tiếng sau đến tối livestream hát tặng người mình ghét".

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Duy Mạnh bình luận tiết lộ về việc bị 1 nữ ca sĩ xúi đểu và khẳng định có lý do nội bộ - Ảnh chụp màn hình

Sau loạt phát ngôn tố bị gài bẫy, xúi đểu, nam ca sĩ lại tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi có bài đăng dài trên trang cá nhân bày tỏ quan điểm về việc nghệ sĩ làm từ thiện ngay đúng thời điểm hàng loạt cái tên đình đám trong showbiz vướng phải cáo buộc ăn chặn tiền cứu trợ.

Trong đó, Duy Mạnh viết rất gay gắt: "Còn những thành phần showbiz sống lươn lẹo, lừa dối công chúng rồi tự nhận mình là Nghệ Sĩ Cống Hiến, rồi lợi dụng sự nổi tiếng của mình, hô hào quyên góp từ thiện rồi bỏ túi riêng. Rồi chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ lòi ra hết". 

Mặc dù không trực tiếp nhắc tên ai trên dòng trạng thái, nhưng ngôn từ của Duy Mạnh khiến CĐM ngỡ ngàng. Không những thế, anh còn khẳng định: "Tớ nói thật luôn trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều, rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ. Bởi vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ cờ bạc là dễ dàng nhất". Sau khi bài đăng xuất hiện trên MXH, dù không rõ thực hư ra sao, nhưng cư dân mạng được dịp xôn xao bàn tán vì từ trước đến nay việc nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện rất được ủng hộ và trân trọng. 

Trước đó, cũng liên quan đến ồn ào từ thiện, giọng ca sinh năm 1975 còn từng khiến khán giả sốc tận óc khi đáp trả bình luận hỏi khó chuyện bỏ túi tiền quyên góp. Cụ thể, khi được 1 bạn khán giả hỏi: "Nếu chú Mạnh hô hào được 14 tỷ thì chú sẽ bỏ túi mấy tỷ ạ?". Duy Mạnh đã trả lời ngay tức khắc: "Chú làm từ thiện 10 triệu, còn lại chú đớp hết". Câu trả lời của nam ca sĩ được cho là "đá đểu" 1 nghệ sĩ tại thời điểm người này bị bóc mẽ chuyện "ngâm" tiền từ thiện nhiều tháng ròng. 

Chưa dừng lại ở đó, sau khi MXH dấy lên tin đồn về 1 group chat mang tên "Nghệ sĩ Việt" của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi lập ra nhằm nói xấu, kêu gọi kiện tụng 1 nữ doanh nhân được lan truyền rộng rãi, Duy Mạnh cũng "vô tình" tiết lộ như ngầm khẳng định sự tồn tại của nhóm này. Anh chia sẻ, bản thân cũng được mời tham gia để ký tên đồng ý kiện nữ CEO, nhưng nam ca sĩ đã thẳng thừng từ chối. 

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Loạt bình luận đã vô tình tiết lộ sự tồn tại của group chat - Ảnh chụp màn hình

Hay mới đây, anh cũng gây chú ý khi bàn luận về việc nghệ sĩ lấy scandal từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Bài đăng của nam ca sĩ đã khiến CĐM xôn xao trong lúc hàng loạt cái tên liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình về ồn ào thiện nguyện. 

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Bài đăng gây chú ý của giọng ca Kiếp đỏ đen giữa lúc showbiz đang rối như tơ vò - Ảnh chụp màn hình

Những phát ngôn của Duy Mạnh khiến CĐM chú ý và cũng không ít người đặt ra câu hỏi nam ca sĩ làm vậy để đạt mục đích gì? Vì trước khi "dấn thân" vào con đường bóc phốt nghệ sĩ, anh cũng từng bị bà Phương Hằng réo tên vì những phát ngôn đụng chạm đến nữ đại gia. 

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Nam ca sĩ từng gây tranh cãi khi có nhiều phát ngôn về bà chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình 

Thậm chí ngay sau khi bị nữ đại gia dọa "bóc trần" quá khứ, Duy Mạnh còn mạnh miệng thách thức: "Bảo bà đưa tinh nhắn lên, bóc trần sự thật về anh đi, anh đợi. Anh không bao giờ thèm chơi trò núp lùm các em nhé! Vì anh chả chơi thân với ai trong showbiz để mà lập nhóm núp lùm. Vừa rồi có người add anh vào cái nhóm nào đó, rồi xin anh chữ ký để kiện bà ý nhưng anh thoát nhóm và không tham gia. Cứ đưa hết tin nhắn bóc phốt lên đi anh đợi". 

Việc người trong nghề như Duy Mạnh đứng ra để nói lên sự thật là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên sau những màn "đụng chạm" với bà Phương Hằng, giờ đây, nhiều người nhận định nam ca sĩ đang đi "cùng đường" với nữ đại gia khi cũng đấu tố nghệ sĩ đều đều trên MXH với những lời lẽ không mang tính chất đóng góp mà đa phần sử dụng ngôn từ khá gay gắt, thậm chí là thô tục. 

Ca sĩ Duy Mạnh nói về group 'bí ẩn' Nghệ sĩ Việt: 'Cả nhóm kiện 1 người phụ nữ thì hay ho gì'

Ca sĩ Duy Mạnh nói về group 'bí ẩn' Nghệ sĩ Việt: 'Cả nhóm kiện 1 người phụ nữ thì hay ho gì'

Hôm nay, loạt tin nhắn của 1 group chat tên "Nghệ sĩ Việt" đang xôn xao dư luận. Theo suy đoán từ cộng đồng mạng, nhóm này được lập ra với mục đích nói xấu 1 nữ doanh nhân có tiếng. Nam ca sĩ Duy Mạnh lên tiếng "úp mở" về việc được "mời gọi" vào nhóm chat này.

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