Ca sĩ Duy Mạnh nói về group 'bí ẩn' Nghệ sĩ Việt: 'Cả nhóm kiện 1 người phụ nữ thì hay ho gì'

Hậu trường 17/06/2021 21:21

Hôm nay, loạt tin nhắn của 1 group chat tên "Nghệ sĩ Việt" đang xôn xao dư luận. Theo suy đoán từ cộng đồng mạng, nhóm này được lập ra với mục đích nói xấu 1 nữ doanh nhân có tiếng. Nam ca sĩ Duy Mạnh lên tiếng "úp mở" về việc được "mời gọi" vào nhóm chat này.

Những ngày qua, loạt drama không hồi kết có liên quan đến các nghệ sĩ Việt đã khiến CĐM bàn tán xôn xao. Mới đây, thông tin nhiều nghệ sĩ Việt lập hẳn 1 nhóm chat để "trao đổi" thông tin và có nhiều câu từ không mấy tốt đẹp về 1 nữ doanh nhân lan truyền trên MXH. Thậm chí có người còn tung cả ảnh 1 đoạn chat được cho là của nhóm này. 

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Hình ảnh của group chat lan truyền trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù chưa rõ thực hư của như hình ảnh này, nhưng CĐM cũng bàn tán sôi nổi và không ngừng hóng biến. Ngay lập tức, nhiều người nhớ đến màn "đụng chạm" trước đó của Duy Mạnh đối với 1 nữ ca sĩ. Cụ thể, anh từng tố 1 giọng ca hải ngoại nhắn tin rủ mình vào group chat để "tâm sự", nhỏ to về chuyện của nhân vật CEO khét tiếng. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho hay, anh đã từ chối thẳng thừng, thậm chí out nhóm ngay khi vừa được thêm vào. 

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Duy Mạnh tuyên bố thoát nhóm và không dính dáng đến vụ lùm xùm này - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, trong 1 số bình luận với cư dân mạng, giọng ca Kiếp đỏ đen còn khẳng định mục đích của nhóm chat là để nói xấu 1 người phụ nữ. 

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Đoạn bình luận của Duy Mạnh và 1 số cư dân mạng đang được lan truyền - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ về lý do không tham gia group này, nam ca sĩ nhận định mình không chơi với ai trong giới showbiz nên không muốn tham gia. Đồng thời, anh cũng cho rằng "cả đám kiện 1 người phụ nữ thì hay ho gì". 

Những bình luận của nam ca sĩ ngay lập tức khiến CĐM hoài nghi về sự tồn tại của group chat nói trên. Mặc dù đã có rất nhiều hình ảnh về nhóm này, tuy nhiên vẫn chưa được xác thực chính xác, do đó MXH vẫn đang tiếp tục bàn tán và đợi kết quả sau cùng. 

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Khi được CĐM "thăm dò" về ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, nam ca sĩ không ngần ngại mà trả lời "tuốt tuồn tuột" quan điểm cá nhân.

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