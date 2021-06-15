Bị hỏi khó vụ nhận con nuôi như Phi Nhung, Duy Mạnh đáp trả sâu cay: 'Nuôi như thế, chú nuôi 100 đứa cũng được'

Hậu trường 15/06/2021 16:31

Loạt ồn ào gần đây của Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến CĐM không khỏi bàn tán xôn xao. Nhiều người còn vào tận trang cá nhân của Duy Mạnh để hỏi khó lùm xùm này để rồi nhận được câu trả lời hết sức sâu cay.

Những ngày gần đây, cái tên Phi Nhung, Hồ Văn Cường tràn ngập trên MXH bời các thông tin liên quan đến mối quan hệ mẹ con không mấy tốt đẹp. Trong đó, nổi cộm là chuyện nữ ca sĩ hải ngoại bị tố chèn ép, bóc lột, thậm chí là "ăn chặn" tiền cát xê của con trai nuôi. 

Sau lời giải thích quản lý là người giữ tiền cát xê của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, còn nữ ca sĩ hoàn toàn không biết gì về con số cụ thể sau mỗi show diễn khiến CĐM chẳng những không chấp nhận mà còn lên án kịch liệt. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là lời bao biện, Phi Nhung đang "xạo" khi tuyên bố không biết rõ số tiền của con nuôi. 

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Phi Nhung lên tiếng giải thích cùng con trai về số tiền cát xê của 2 mẹ con - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến ồn ào những ngày qua của Phi Nhung, nhiều người đã vào tận trang cá nhân của ca sĩ Duy Mạnh để đưa ra nhiều thắc mắc về vấn đề này và được nam ca sĩ đáp trả "nhiệt tình". 

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CĐM hỏi về vấn đề quản lý giữ tiền cát xê cho nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, khi được hỏi về vấn đề quản lý giữ tiền cát xê của nghệ sĩ sau các buổi diễn và việc Phi Nhung không biết gì về số tiền chính xác, giọng ca Kiếp đỏ đen chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại vị khán giả kia 1 câu rất sâu cay: "Thế ca sĩ mua nhà thì quản lý đứng tên hay ca sĩ đứng tên?". Bình luận của Duy Mạnh cũng phần nào thể hiện được qua điểm của anh trước phát ngôn từ Phi Nhung, qua đó khẳng định việc để quản lý giữ tiền là rất vô lý. 

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Màn đáp trả cực gắt, mang tính cà khịa cao của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình 

Không những thế, khi được hỏi về việc có ý định nhận con nuôi không, Duy Mạnh cũng nhiệt tình trả lời ngay: "Nhận 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, nuôi đứa bé đó đến lúc trưởng thành mới thật sự là trách nhiệm và khó khăn. Chứ nhận 1 đứa bé mà đi hát kiếm ra tiền và có lời cho mình. Rồi bố mẹ đứa bé lên làm giúp việc cho mình. Nuôi như thế thì chú nuôi 100 đứa cũng được". Câu trả lời của nam ca sĩ được cho là đang cà khịa chuyện Phi Nhung nhận nuôi Hồ Văn Cường sau khi cậu bé đạt giải quán quân chương trình Tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí, còn bố mẹ của nam ca sĩ cũng rời quê lên TP.HCM làm thuê cho quán nhà Phi Nhung.

Đây không phải lần đầu tiên Duy Mạnh "động chạm" đến vụ ồn ào của Phi Nhung. Trước đó, anh cũng từng tố Phi Nhung nhắn tin, gọi điện xúi giục mình tham gia nhóm chat. Nên có lẽ vì vậy mà khi ồn ào của nữ ca sĩ và con nuôi nổ ra, CĐM mới liên tục "thăm dò" quan điểm của giọng ca Kiếp đỏ đen đến vậy.

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