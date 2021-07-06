Quản lý cũ của Đông Nhi công khai đá đểu Vy Oanh 'khó ở', mỉa mai nữ ca sĩ sau vụ 400 tỷ chấn động

Hậu trường 06/07/2021 21:35

Giữa lúc ồn ào của Vy Oanh và bà Phương Hằng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, quản lý cũ của ca sĩ Đông Nhi bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý về lùm xùm này.

Những ngày gần đây, MXH liên tục xôn xao vì ồn ào giữa bà Phương HằngVy Oanh. Liên tục thách thức nhau với số tiền lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ, vụ lùm xùm ngày càng khiến CĐM "hít hà" drama muốn "bể phổi".

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'Thương vụ' bạc tỷ của 2 người phụ nữ ồn ào khắp MXH - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc tranh cãi ngày càng gay gắt thì quản lý cũ của Đông Nhi bất ngờ có dòng trạng thái mỉa mai Vy Oanh với ngôn từ khá bức xúc. 

Trên trang cá nhân vị quản lý tên Đ.P.N viết: "Vy Oanh bị khó ở à cả nhà? Có nên làm chai *** không?".

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Bài đăng của quản lý cũ Đông Nhi  - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của vị quản lý này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của CĐM. Bên dưới phần bình luận, hễ có bạn bè chia sẻ quan điểm, canh chàng đều trả lời một cách nhiệt tình và không quên "cà khịa" giọng ca Đồng Xanh.

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Bình luận của CĐM và Đ.P.N. - Ảnh chụp màn hình

Được biết Đ.P.N. là người quản lý đã gắn bó với Đông Nhi lúc nữ ca sĩ mới chập chững vào nghề. Bên cạnh công việc của một quản lý nghệ sĩ, anh cũng là nhạc sĩ, đồng thời là người định hướng cho cô đi theo dòng nhạc teen thị trường lúc đó. Có thể nói sự thành công và nổi tiếng của Đông Nhi có sự góp sức không nhỏ của vị quản lý này. 

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Hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ anh em, bạn bè tốt đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dòng trạng thái của Đ.P.N. lại thu về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận ủng hộ quan điểm thì cũng có một số cư dân mạng cho rằng anh không nên xen vào ồn ào của Vy Oanh và bà Phương Hằng dù với bất kỳ cương vị là khán giả hay là quản lý nghệ sĩ. 

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng Đông Nhi

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