Quản lý cũ của Đông Nhi công khai đá đểu Vy Oanh 'khó ở', mỉa mai nữ ca sĩ sau vụ 400 tỷ chấn động

Giữa lúc ồn ào của Vy Oanh và bà Phương Hằng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, quản lý cũ của ca sĩ Đông Nhi bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý về lùm xùm này.
- Vy Oanh hiếm hoi lộ mặt sau phi vụ 'phủi tay' 400 tỷ, dửng dưng trước sấp sổ đỏ 'cao như núi' của bà Phương Hằng
- Bị bà Phương Hằng 'réo' liên tục, Vy Oanh 2 lần 'gài kèo, đánh úp, tuyên thắng' khiến nữ đại gia Đại Nam không kịp trở tay, cộng đồng mạng 'há hốc'
Những ngày gần đây, MXH liên tục xôn xao vì ồn ào giữa bà Phương Hằng và Vy Oanh. Liên tục thách thức nhau với số tiền lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ, vụ lùm xùm ngày càng khiến CĐM "hít hà" drama muốn "bể phổi".
Giữa lúc tranh cãi ngày càng gay gắt thì quản lý cũ của Đông Nhi bất ngờ có dòng trạng thái mỉa mai Vy Oanh với ngôn từ khá bức xúc.
Trên trang cá nhân vị quản lý tên Đ.P.N viết: "Vy Oanh bị khó ở à cả nhà? Có nên làm chai *** không?".
Bài đăng của vị quản lý này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của CĐM. Bên dưới phần bình luận, hễ có bạn bè chia sẻ quan điểm, canh chàng đều trả lời một cách nhiệt tình và không quên "cà khịa" giọng ca Đồng Xanh.
Được biết Đ.P.N. là người quản lý đã gắn bó với Đông Nhi lúc nữ ca sĩ mới chập chững vào nghề. Bên cạnh công việc của một quản lý nghệ sĩ, anh cũng là nhạc sĩ, đồng thời là người định hướng cho cô đi theo dòng nhạc teen thị trường lúc đó. Có thể nói sự thành công và nổi tiếng của Đông Nhi có sự góp sức không nhỏ của vị quản lý này.
Tuy nhiên, dòng trạng thái của Đ.P.N. lại thu về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận ủng hộ quan điểm thì cũng có một số cư dân mạng cho rằng anh không nên xen vào ồn ào của Vy Oanh và bà Phương Hằng dù với bất kỳ cương vị là khán giả hay là quản lý nghệ sĩ.