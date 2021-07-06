Vy Oanh hiếm hoi lộ mặt sau phi vụ 'phủi tay' 400 tỷ, dửng dưng trước sấp sổ đỏ 'cao như núi' của bà Phương Hằng

Những ngày vừa qua, ồn ào của ca sĩ Vy Oanh với bà Phương Hằng nhận được rất nhiều sự chú ý từ CĐM. Sau khi tuyên bố khởi kiện, Vy Oanh bất ngờ tuyên bố quyên góp 400 tỷ với điều kiện bà chủ Đại Nam phải hoàn thành "deadline" 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin trong 2 ngày. Tuy nhiên tuyên bố này của nữ ca sĩ lại nhận về lời thách thức 5000 tỷ từ phía nữ đại gia khiến dư luận bật ngửa vì số tiền khủng.

Thế nhưng, sau 2 ngày "tự hẹn", Vy Oanh đăng đàn tố bà Phương Hằng chậm trễ và tự mình tuyên bố đã chiến thắng nên chấm dứt cuộc đua bạc tỷ, không đôi co thêm nữa để đi đẻ. Đến tối ngày 5/7, sau khi để cho nữ ca sĩ "tự gài kèo" rồi tự "bùng kèo", bà Phương Hằng livestream với thái độ rất bức xúc và lấy "cả ký" sổ đỏ "dằn mặt" Vy Oanh, đồng thời tuyên bố góp 20% số sổ đỏ của mình vào quỹ từ thiện nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 400 tỷ như đã hứa.