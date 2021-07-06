Vy Oanh hiếm hoi lộ mặt sau phi vụ 'phủi tay' 400 tỷ, dửng dưng trước sấp sổ đỏ 'cao như núi' của bà Phương Hằng

Sau khi tuyên bố thắng cuộc và 'phủi tay' rút lui khỏi cuộc chiến bạc tỷ với bà Phương Hằng với lý do bận đi đẻ, Vy Oanh bất ngờ lộ diện, có động thái lạ trên trang cá nhân nhưng lại tiếp tục vấp phải tranh cãi của CĐM.
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Những ngày vừa qua, ồn ào của ca sĩ Vy Oanh với bà Phương Hằng nhận được rất nhiều sự chú ý từ CĐM. Sau khi tuyên bố khởi kiện, Vy Oanh bất ngờ tuyên bố quyên góp 400 tỷ với điều kiện bà chủ Đại Nam phải hoàn thành "deadline" 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin trong 2 ngày. Tuy nhiên tuyên bố này của nữ ca sĩ lại nhận về lời thách thức 5000 tỷ từ phía nữ đại gia khiến dư luận bật ngửa vì số tiền khủng.
Thế nhưng, sau 2 ngày "tự hẹn", Vy Oanh đăng đàn tố bà Phương Hằng chậm trễ và tự mình tuyên bố đã chiến thắng nên chấm dứt cuộc đua bạc tỷ, không đôi co thêm nữa để đi đẻ. Đến tối ngày 5/7, sau khi để cho nữ ca sĩ "tự gài kèo" rồi tự "bùng kèo", bà Phương Hằng livestream với thái độ rất bức xúc và lấy "cả ký" sổ đỏ "dằn mặt" Vy Oanh, đồng thời tuyên bố góp 20% số sổ đỏ của mình vào quỹ từ thiện nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 400 tỷ như đã hứa.
Giữa lúc CĐM đang xôn xao bàn tán về màn đọ sức "bên tám lạng, người nửa cân", chiều nay 6/7, Vy Oanh bất ngờ xuất hiện và đăng tải dòng trạng thái khoe tinh thần thoải mái, rạng rỡ và "hồn nhiên" điểm phấn tô son giữa "bão bùng" dư luận.
Vy Oanh trở lại MXH nhưng không còn đề cập đến phi vụ 400 tỷ. Mặc dù bịt khẩu trang nhưng qua dòng trạng thái, cư dân mạng vẫn dễ dàng nhận thấy thần sắc đầy tươi tắn và rạng rỡ của nữ ca sĩ.
Dòng trạng thái của Vy Oanh nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến gay gắt cư dân mạng. Cũng giống như nhiều bài đăng trước đó, nữ ca sĩ tiếp tục nhận về lượt phẫn nộ nhiều áp đảo, tuy nhiên những bình luận ác ý của CĐM đều được cư dân mạng cho là bị giọng ca Đồng Xanh xóa "sạch sành sanh".
Hiện tại, động thái mới nhất của ca sĩ Vy Oanh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cư dân mạng, nhất là sau khi bà Phương Hằng tung một chồng sổ đỏ "dằn mặt" đối thủ.