Bà Phương Hằng 'mất hút', Vy Oanh chốt hạ vụ 200 tỷ: 'Cô thua cuộc rồi nên đừng mè nheo... con đi đẻ đây'

Hậu trường 05/07/2021 13:48

Sau màn thách nhau bạc tỷ trên MXH, trưa nay, Vy Oanh bất ngờ đăng đàn khẳng định bà Phương Hằng mới là người "nổ" và đã "thua cuộc" vì chậm trễ thời gian hẹn.

Sau trận "hỗn chiến" bạc tỷ vào ngày thứ 7 mới đây, bà Phương HằngVy Oanh lại tiếp tục làm dậy sóng CĐM khi lần lượt tuyên bố chi mạnh tiền tỷ vào quỹ từ thiện và không ngừng thách thức đối phương. 

Trong khi Vy Oanh tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 400 tỷ nếu nữ đại gia bỏ vào 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin như đã hứa thì bà chủ Đại Nam còn mạnh tay hơn khi khẳng định sẽ sao kê tài sản và ủng hộ đến 5000 tỷ với điều kiện nữ ca sĩ "nói được làm được". 

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Cuộc chiến của 'kẻ tám lạng, người nửa cân' - Ảnh chụp màn hình

Trong thông báo hẹn bà Phương Hằng, Vy Oanh đã hẹn nữ đại gia sáng ngày 5/7 đúng 10h nộp đủ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin thì ngay lập tức giọng ca Đồng Xanh sẽ chuyển ngay 400 tỷ như đã hứa. Mặc dù sau đó, bà Phương Hằng có thông báo sẽ chuẩn bị tiền mặt 200 tỷ trong 10-15 ngày nhưng Vy Oanh không có phản hồi nào mà vẫn nhất nhất đúng 2 ngày sau khi "chốt đơn" tiền tỷ.

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Thông báo của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Đến trưa nay, phía bà chủ Đại Nam vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến "deadline" 2 ngày khiến nữ ca sĩ phải đăng đàn tố trễ hẹn. 

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Thông báo mới nhất của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định đã qua hạn chót khá lâu, đồng thời cũng chủ động "tặng" cho bà Hằng thêm 1 tiếng nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng nên Vy Oanh khẳng định nữ đại gia đã "thất hứa" và không làm được như những gì đã nói. 

Bên cạnh đó, Vy Oanh còn liên tục đặt ra loạt câu hỏi chất vấn bà chủ Đại Nam về những số tiền mà bà đã công bố sẽ làm từ thiện trước đó. Nữ ca sĩ viết: "Số tiền gần 17 tỷ đòi lại từ VHY cô hứa sẽ làm từ thiện, rồi 500 triệu NHK gửi cô nhờ từ thiện, cô công khai minh bạch được đến đâu rồi ạ? Tóm lại suốt 4 tháng qua cô nói quá nhiều nhưng bây giờ không làm được một cái nào dù chỉ cần ở mức tối thiểu, thì ai là người nổ ạ?". 

Không những thế, trong bài đăng, giọng ca Đồng Xanh một lần nữa lên tiếng nhắc nhở bà Phương Hằng dừng hành động dựa hơi người của công chúng để nối tiếng như thời gian vừa rồi. Cô viết: "Đừng lôi những người của công chúng ra và dùng làm bàn đạp cho mình nổi tiếng nữa". 

Sau cùng Vy Oanh khẳng định chấm dứt "cuộc chiến" với nữ đại gia và khẳng định "cô đã thua nên đừng mè nheo nói nhiều thêm nữa". Đồng thời "bà bầu" cũng tuyên bố không đôi co hay phản hồi bà Hằng nữa vì "bận đi đẻ".

Bài đăng của Vy Oanh ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐM. Hiện tại sau phát ngôn "thắng cuộc" của nữ ca sĩ, phía bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. 

Giữa drama căng đét với bà Phương Hằng, Vy Oanh lại 'thảnh thơi xơi nước' cực chill mặc thách thức trăm tỷ

Giữa drama căng đét với bà Phương Hằng, Vy Oanh lại 'thảnh thơi xơi nước' cực chill mặc thách thức trăm tỷ

Mới đây, Vy Oanh tiếp tục gây sốt khi thông báo kiện bà Phương Hằng và thông báo nếu nữ đại gia góp 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin, cô sẵn sàng chi gấp đôi. Ngay sau đó bà chủ Đại Nam cũng màn đáp trả nghìn tỷ khiến dư luận xôn xao. Giữa ồn ào đấu đá, Vy Oanh bất ngờ có động thái lạ vào sáng nay.

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