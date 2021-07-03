Sau khi phát hiện một tài khoản liên tục bình luận ủng hộ Vy Oanh và được nữ ca sĩ trả lời nhiệt tình, CĐM đã nhanh chóng truy lùng và nghi vấn đây là nick ảo.

Thời gian gần đây, Vy Oanh liên tiếp dính vào những ồn ào liên quan đến bà Phương Hằng. Sau khi cô công khai nghi ngờ số tiền 1000 tỷ từ thiện của vợ chồng bà chủ Đại Nam chỉ là "lời nói đầu môi", bà Phương Hằng đã liên tục bóc phốt, thách thức đủ điều. Không những thế, nữ ca sĩ còn vô tình trở thành tâm điểm chú ý khi có nhiều phát ngôn "cà khịa" nữ đại gia" khiến cho một số CĐM ủng hộ bà Hằng cảm thấy không bằng lòng. Ngay lập tức, nhiều người đã "tràn" vào trang cá nhân của nữ ca sĩ và "tổng tấn công" bằng loạt icon phẫn nộ, bình luận chỉ trích gay gắt bên dưới các bài đăng của cô.

Lượt phẫn nộ trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Trên Page cũng đa số là phẫn nộ - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, cư dân mạng phát hiện ngoài những người đồng nghiệp trong giới giải trí bình luận động viên thì cũng có không ít các tài khoản ủng hộ cô nàng. Đáng nói, phần nhiều là tài khoản ảo. Ngay lập tức, một người dùng có tên L.L. đã "lọt" vào "tầm ngắm" của CĐM khi liên tục bình luận "không sót" bài nào với tần suất như "chú ong chăm chỉ" trong các bài đăng của Vy Oanh. Đặc biệt, người này cũng được nữ ca sĩ thả tim và trả lời lại nhiều lần. Không những thế, tài khoản L.L. này lại có duy nhất 1 bạn trên Facebook chính là Vy Oanh. Ngoài ra, tài khoản này chỉ có duy nhất 2 tấm hình "nhìn chẳng biết là ai, chỉ biết là cây" trên trang cá nhân. Tất cả những hình ảnh bìa, ảnh avatar đều được cập nhật duy nhất vào ngày gần đây là 1/6.

Trang cá nhân 'xanh' rì toàn cây với cỏ của 'fan ruột' giọng ca Đồng Xanh - Ảnh chụp màn hình Phát hiện chấn động của CĐM - Ảnh chụp màn hình Bình luận động viên rất tình cảm của tài khoản L.L. - Ảnh chụp màn hình Chính vì những điểm bất thường này mà một số cư dân mạng đều cho rằng đây chính là nick ảo được một "cao nhân bí ẩn" nào đấy lập ra với mục đích chỉ chuyên bảo vệ thần tượng. Mặc dù chỉ mới là những suy đoán của một số người, nhưng phát hiện này lại khiến CĐM không ngừng xôn xao bàn tán. Hiện tại, dư luận đều đang đổ dồn sự quan tâm vào vụ kiện tụng ồn ào giữa nữ ca sĩ và bà Phương Hằng.

Cư dân mạng chỉ ra điểm 'bất thường' trong bài đăng tố cáo bà Phương Hằng của Vy Oanh Sau gần 1 giờ đồng hồ đăng tải thông báo khởi kiện bà Phương Hằng, bài viết của Vy Oanh bất ngờ biến mất. Tuy nhiên CĐM cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm "bất thường"..

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-them-goc-khuat-moi-bi-phanh-phui-sau-vu-vy-oanh-doi-dau-dam-don-kien-nu-dai-gia-phuong-hang-410952.html