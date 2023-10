Cư dân mạng chỉ ra điểm 'bất thường' trong bài đăng tố cáo bà Phương Hằng của Vy Oanh

Sau gần 1 giờ đồng hồ đăng tải thông báo khởi kiện bà Phương Hằng, bài viết của Vy Oanh bất ngờ biến mất. Tuy nhiên CĐM cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm "bất thường"..

Trưa ngày 2/7, CĐM được một phen dậy sóng khi Vy Oanh bất ngờ đăng tải thông báo khởi kiện bà Phương Hằng vì hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên sau đó, bài viết này đã "biến mất" khỏi trang cá nhân của nữ ca sĩ. Dù vậy, cô ngay lập tức đăng tải lại trên page và hé lộ lý do mất bài vì bị "đánh" vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng.

Bên cạnh làn sóng ủng hộ việc làm của nữ ca sĩ thì cũng có nhiều người phát hiện ra điểm "bất thường" trong bài viết của Vy Oanh. Theo đó, một số cư dân mạng cho rằng phát ngôn kiện bà Hằng lên Bộ công an của Vy Oanh có điểm "chưa hợp lý".

Trong một bài viết được cộng đồng mạng chia sẻ, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà cũng có bình luận chia sẻ về chia sẻ của nữ ca sĩ.

Được biết, trong bài đăng của mình, mở đầu Vy Oanh đã viết rất to và rõ ràng dòng chữ: "Tôi- VY OANH CHÍNH THỨC KHỞI KIỆN bà NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG lên TOÀ ÁN VÀ BỘ CÔNG AN". Tuy nhiên trong văn bản thông báo mà cô đăng tải, cơ quan gửi đến là Công an TP.HCM - Phòng Cảnh sát hình sự.

Hiện tại, Vy Oanh vẫn chưa lên tiếng gì về những ý kiến này. Rất có thể nữ ca sĩ đã nhầm lẫn trong quá trình đăng tải nội dung mà thôi. Dù vậy, sau động thái này của giọng ca Đồng Xanh, CĐM sẽ lại tiếp tục "ngập" trong drama không dứt giữa bà chủ Đại Nam và Vy Oanh.

