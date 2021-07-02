Cư dân mạng chỉ ra điểm 'bất thường' trong bài đăng tố cáo bà Phương Hằng của Vy Oanh

Hậu trường 02/07/2021 19:25

Sau gần 1 giờ đồng hồ đăng tải thông báo khởi kiện bà Phương Hằng, bài viết của Vy Oanh bất ngờ biến mất. Tuy nhiên CĐM cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm "bất thường"..

Trưa ngày 2/7, CĐM được một phen dậy sóng khi Vy Oanh bất ngờ đăng tải thông báo khởi kiện bà Phương Hằng vì hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên sau đó, bài viết này đã "biến mất" khỏi trang cá nhân của nữ ca sĩ. Dù vậy, cô ngay lập tức đăng tải lại trên page và hé lộ lý do mất bài vì bị "đánh" vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. 

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Giọng ca Đồng Xanh đăng tải lại trên page - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh làn sóng ủng hộ việc làm của nữ ca sĩ thì cũng có nhiều người phát hiện ra điểm "bất thường" trong bài viết của Vy Oanh. Theo đó, một số cư dân mạng cho rằng phát ngôn kiện bà Hằng lên Bộ công an của Vy Oanh có điểm "chưa hợp lý".

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Bình luận nghi ngờ của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trong một bài viết được cộng đồng mạng chia sẻ, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà cũng có bình luận chia sẻ về chia sẻ của nữ ca sĩ. 

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Cô cho rằng 'kẻ cắp gặp bà già' nên ngao ngán không bênh nổi - Ảnh chụp màn hình

Được biết, trong bài đăng của mình, mở đầu Vy Oanh đã viết rất to và rõ ràng dòng chữ: "Tôi- VY OANH CHÍNH THỨC KHỞI KIỆN bà NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG lên TOÀ ÁN VÀ BỘ CÔNG AN". Tuy nhiên trong văn bản thông báo mà cô đăng tải, cơ quan gửi đến là Công an TP.HCM - Phòng Cảnh sát hình sự. 

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Thông báo của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, Vy Oanh vẫn chưa lên tiếng gì về những ý kiến này. Rất có thể nữ ca sĩ đã nhầm lẫn trong quá trình đăng tải nội dung mà thôi. Dù vậy, sau động thái này của giọng ca Đồng Xanh, CĐM sẽ lại tiếp tục "ngập" trong drama không dứt giữa bà chủ Đại Nam và Vy Oanh.

Vy Oanh chuẩn bị tập hồ sơ khủng, tung tin nhắn với đại gia nước giải khát, làm rõ ồn ào đẻ thuê

Vy Oanh chuẩn bị tập hồ sơ khủng, tung tin nhắn với đại gia nước giải khát, làm rõ ồn ào đẻ thuê

Thông tin ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng khiến dư luận dậy sóng. Mặc dù sau đó bài đăng "không cánh mà bay" nhưng CĐM đã nhanh chóng phát hiện trong loạt chứng cứ có tin nhắn của nữ ca sĩ với đại gia đồ uống về ồn ào "đẻ thuê".

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