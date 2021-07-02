Đăng bài thông báo khởi kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh gặp 'sự cố' bất ngờ

Hậu trường 02/07/2021 13:47

Sau gần 1 giờ đồng hồ đăng tải, bài viết thông báo khởi kiện bà Phương Hằng bất ngờ biến mất khỏi trang cá nhân của Vy Oanh khiến CĐM không ngừng xôn xao, bàn tán.

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng tải thông tin thông báo chính thức khởi kiện bà Phương Hằng về hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự. Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của cư dân mạng vì đôi bên đã "chiến tranh" làm dậy sóng dư luận trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện "chiễm chệ" ở đầu trang cá nhân, bài viết này bỗng "biến mất" không rõ nguyên nhân. 

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Bài đăng của Vy Oanh biến mất khỏi trang cá nhân. Hiện tại, đầu trang là dòng trạng thái về hoạt động từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Trong chia sẻ về việc khởi kiện, Vy Oanh đã đăng tải nhiều bằng chứng kèm theo thông báo từ phía cơ quan chức năng. Theo thông tin từ VietNamNet, cô đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an TP.HCM ngày 21/6. Phía cơ quan chức năng hiện đã tiếp nhận và chuyển đơn đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM xem xét và giải quyết theo đúng quy định. 

Liên quan đến việc bài đăng "biến mất", Saostar thông tin, Vy Oanh nói rằng bài đăng của cô đột ngột bị gỡ vì bị "đánh" vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. Không những thế, tài khoản facebook của nữ ca sĩ cũng đã bị tạm khóa đăng 30 ngày.

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Thông báo từ nữ ca sĩ về trang cá nhân - Ảnh: Saostar

Hiện tại, mặc dù bài viết đã không còn trên trang cá nhân của Vy Oanh, nhưng thông tin về động thái khởi kiện nữ đại gia Đại Nam đã lan rộng trên MXH, CĐM ngay lập tức bàn tán xôn xao không ngừng. Tuy nhiên, phía bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về vụ việc trên.

NÓNG: Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng lên công an, gửi đơn kiện ra tòa án

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Sau nhiều ồn ào với bà Phương Hằng, cách đây ít phút, Vy Oanh thông báo đã chính thức khởi kiện nữ đại gia vì hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự.

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