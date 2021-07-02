NÓNG: Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng lên công an, gửi đơn kiện ra tòa án

Hậu trường 02/07/2021 11:47

Sau nhiều ồn ào với bà Phương Hằng, cách đây ít phút, Vy Oanh thông báo đã chính thức khởi kiện nữ đại gia vì hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự.

Sau thời gian dài đấu tố nhau không ngừng trên MXH, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng tải thông tin thông báo chính thức khởi kiện bà Phương Hằng về hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự. 

Ngoài chia sẻ trên trang cá nhân, theo nguồn tin của VietNamNet, Vy Oanh cho biết cô gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an TP.HCM ngày 21/6. Phía cơ quan chức năng hiện đã tiếp nhận và chuyển đơn đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM xem xét và giải quyết theo đúng quy định. Ngoài ra, Vy Oanh cho biết, cũng thông qua luật sư gửi đơn kiện bà Phương Hằng ra tòa vì hành vi livestream xuyên tạc, vu khống, chửi rủa xúc phạm nhiều cá nhân, trong đó có cô. Theo nữ ca sĩ, nữ doanh nhân đã dẫn dắt dư luận sai sự thật theo sự vu khống của mình khiến những cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp. 

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Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình
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Văn bản thông báo của cơ quan công an TP.HCM đến Vy Oanh - Ảnh: FBNV

Giọng ca Đồng Xanh còn khẳng định, ngoài việc gửi đơn tố cáo, cô cũng chính thức khởi kiện bà Phương Hằng ra tòa. Chia sẻ trên trang cá nhân, Vy Oanh viết: "Lẽ ra, tôi đã bỏ qua tha thứ cho cô từ lần trước nhưng cô vẫn không ngừng vu khống, dẫn dắt dư luận chà đạp tôi, con cái và gia đình tôi bằng mọi phương tiện truyền thông. Trước đây, tôi đã từng tha thứ cho 2 người đàn bà lộng ngôn vô cớ vu khống tôi rồi vì tôi nghĩ ai gieo nghiệp người đó gánh, mình không làm gì sai không có gì phải ngại. Nhưng lần này cô đã vượt quá giới hạn lòng bao dung của tôi. Trơ trẽn cướp chồng này, đẻ thuê này, làm gái này, làm bé này, từ thiện ảo này, gửi ảnh nóng cho vợ người ta này, nổ này. Vâng, mời cô tiến thẳng ra công an và toà án nhé!".

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Nữ ca sĩ đã thu thập bằng chứng để gửi cho công an, đồng thời hoàn thành hồ sơ khởi kiện - Ảnh chụp màn hình

Vy Oanh nhấn mạnh việc bản thân là người của công chúng nên cũng cần có trách nhiệm với cộng đồng nên khi thấy nữ đại gia lấy hình ảnh của mình ra rêu rao, định hướng sai trái khiến dư luận xôn xao, giọng ca Đồng Xanh không thể bỏ qua. 

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Một số nghệ sĩ ủng hộ việc làm của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều người nổi tiếng cũng để lại bình luận ủng hộ việc làm của Vy Oanh và cho rằng không ai có quyền thêu dệt những điều xấu xa cho người khác. 

Cuối bài đăng, nữ ca sĩ không quên nhắn nhủ bà Phương Hằng bớt "dài tay" lo chuyện hạnh phúc gia đình nhà mình, việc cần làm là giữ sức khỏe để ra toà và công an.

Hiện tại, sau khi thông tin kiện tụng được đăng tải ít phút, bài đăng của Vy Oanh bỗng "biến mất" không rõ nguyên nhân, còn phía nữ đại gia vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.

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Sau khi bà Phương Hằng liên tục réo gọi nhắc vụ 200 tỷ, Vy Oanh đã có động thái "đáp lễ" bằng loạt sao kê từ thiện và dòng trạng thái dài không thua gì tâm thư của nữ đại gia.

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