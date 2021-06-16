Tiểu sử ca sĩ Ngọc Sơn - Ông hoàng nhạc sến vẫn lẻ bóng ở tuổi ngoài 50 

Ca sĩ Ngọc Sơn sinh vào ngày 26 tháng 11 năm 1970, anh là một ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam. Anh sinh ra ở Đồ Sơn, Hải Phòng nhưng quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng.

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng cùng với các ca khúc như là Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Lòng mẹ… Anh cũng là một danh ca vô cùng thành công trong việc sáng tác các ca khúc như Đam mê, Đạo làm con, Đêm buồn phố thị, Hướng về miền Trung, Kẻ trắng tay… Đây cũng là những bài hát giúp tên tuổi của anh nổi như cồn và đến gần với khán giả hơn.

Sinh trong một gia đình toàn là những người có vị thế trong xã hội nên ngay từ nhỏ cuộc sống của anh cũng khá thoải mái. Vào năm 1975, Ngọc Sơn theo chị vào Đà Nẵng sinh sống, đến năm 1977 thì lại chuyển đến Bạc Liêu. Vì theo đuổi con đường nghệ thuật nên năm 1987 Ngọc Sơn vào Sài Gòn và theo học trường Nghệ thuật sân khấu. Yêu thích dòng nhạc dân tộc nhẹ nhàng và du dương nên khoảng bắt đầu học thanh nhạc dân tộc. Cũng bắt đầu từ đây sự nghiệp của anh có rất nhiều khởi sắc.

Bố của anh là ông Phạm Ngọc Thanh, nguyên hiệu trưởng Trường sinh viên miền Nam thời kỳ kháng chiến kháng chiến, đồng thời cũng là trưởng đoàn văn công Quân khu 5. Còn mẹ anh là giáo viên giảng dạy ở Kiến An. Sau khi hai người lấy nhau thì chuyển vào Nam sinh sống và liên tiếp ra vùng xa giảng dạy để phục vụ bà con nghèo. Em trai của nam ca sĩ cũng là người có tiếng nói, khi đảm nhận chức Chủ tịch hội đồng quản trị, đứng đầu hội doanh nghiệp Vũng Tàu.

Sự nghiệp của ca sĩ Ngọc Sơn

Nhiều người bất ngờ vì Ngọc Sơn có thể nói trôi chảy cả 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Hoa, Nhật. Vì ngày nào anh cũng tìm tòi, học hỏi, kể cả lúc ở nhà xem tivi, ra đường đi chơi cùng bạn bè. Nói chung bất kể lúc nào, ở đâu, anh cũng tranh thủ học thêm những điều mới. Có lẽ vì sự luôn tìm tòi và học hỏi của mình mà sự nghiệp của anh khá thành công, nhanh chóng chớp được thời cơ để đi đến con đường ca nhạc chuyên nghiệp.

Vào năm 1989, là lần đầu tiên Ngọc Sơn bước lên sân khấu ca nhạc chuyện nghiệp, tham gia Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc tổ chức tại Nha Trang. Ngay sau đó anh nhanh chóng nổi tiếng với những tác phẩm đầu tay như Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ thương… Những bài hát này có giai điệu da diết, mềm mượt, dễ đi vào lòng người, đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Cũng trong năm này, Ngọc Sơn tham gia Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc tổ chức tại Nha Trang. Ngọc Sơn nhanh chóng trở thành hiện tượng đặc biệt được công chúng quan tâm. Với ca khúc “Thuyền và biển” anh đã gây bất ngờ cho ban giám khảo, đồng nghiệp và khán giả. Vì vậy, anh đã đạt được danh hiệu “Ngôi sao nhạc nhẹ”. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn cũng là ca sĩ duy nhất giành được thêm giải phụ “Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất”.

Ngọc Sơn nổi tiếng được nhiều hãng đĩa săn đón

Nhờ có cuộc thi này mà danh tiếng của Ngọc Sơn nhanh chóng nổi như cồn, được các hãng đĩa săn đón. Các ca khúc do anh sáng tác khi bắt đầu đi hát năm 1987-1988 cũng nhanh chóng trở thành những ca khúc hút hồn.

Vào năm 1990, bài hát “Lòng mẹ” rất thành công, giúp cho công chúng miền bắc biết đến anh nhiều hơn. Năm 1991, Ngọc Sơn đoạt giải Nhì cuộc thi Nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc. Anh cũng đã giành được hàng loạt giải thưởng danh giá và liên tục thành công trên sân khấu biểu diễn. Anh cũng phát hành băng đĩa, bán rất chạy, giúp nam ca sĩ chiếm giữ vững chắc ngôi vị Ca sĩ được yêu thích nhất Việt Nam năm đó.

Từ thời gian đó cho đến nay các hãng băng đĩa vẫn coi Ngọc Sơn là một trong những ca sĩ có lượng băng đĩa ra nhiều nhất trên thị trường. Sau một khoảng thời gian dài đi hát, vào ngày 6/92014, Ngọc Sơn đã tổ chức buổi biểu diễn Dấu Ấn với sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ và được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam VTV9. Ngoài khán giả, mẹ và em trai của Ngọc Sơn là ca sĩ Ngọc Hải cùng đông đảo bạn bè của anh cũng đến xem và cổ vũ. Đáp lại tình cảm và sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả và người thân, bạn bè, Ngọc Sơn đã có một liveshow thành công ngoài mong đợi.

“Dấu Ấn” tái hiện lại những mốc đáng nhớ trong con đường âm nhạc của Ngọc Sơn từ những ngày đầu vào nghề cho tới những bước ngoặt quan trọng đưa anh thành ngôi sao lớn. Trong buổi Liveshow này cũng có sự góp mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hải và Phương Mỹ Chi. Các ca khúc của 3 khách mời đã mang đến nhiều màu sắc cho chương trình và nhận sự yêu thích của khán giả.

Ca sĩ Ngọc Sơn được nhiều người hâm mộ yêu thích

Bên cạnh sự nổi tiếng thì ca sĩ Ngọc Sơn cũng có không ít những tai tiếng. Phần lớn đông đảo người hâm mộ đều biết anh dính vào các vụ ăn chơi xa đọa. Nhưng chính nam ca sĩ cũng đã đính chính, những chuyện đó là bịa đặt, sai sự thật.

Đỉnh điểm vào năm 1992, anh bị buộc tội hát các bài hát không được phép. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng chứng minh được điều này. Vào năm 2000, nam ca sĩ cũng đã dùng hơn 1.000 cây vàng để đúc tượng của mình. Vụ việc này đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Ngoài ra còn có một số vụ lùm xùm khác. Mặc dù có nhiều vụ tai tiếng là thế nhưng phải công nhận rằng nam ca sĩ là một người vô cùng tài năng, tập trung cho sự nghiệp vì vậy đã nhanh chóng lấy lại được tình cảm mến mộ từ khán giả.

Ca sĩ Ngọc Sơn manly 100% nhưng vẫn bị “ế”

Nổi tiếng, giàu có trong showbiz Việt nhưng Ngọc Sơn cũng vướng không ít tin đồn về giới tính. Khi được hỏi về điều này anh vẫn khẳng định mình “manly 100% không pha một chút bóng nhớt nào hết. Anh cũng chia sẻ đã có kinh nghiệm yêu đương từ thời học sinh, thích con gái tóc dài, nội tâm, có nét đẹp thu hút từ trong tâm hồn.

Có lẽ vì vậy, khi anh gặp ca sĩ Như Quỳnh đã trúng “tiếng sét ái tình” ngay lần đầu tiên. Anh cũng chia sẻ tình cảm mình dành cho Như Quỳnh cao hơn cả tình yêu. Tuy nhiên, về phía Như Quỳnh, cô chỉ coi là Ngọc Sơn là người nghệ sĩ cô mến mộ từ nhỏ mà thôi. Cô nàng mến mộ Ngọc Sơn vì anh có nhiều điều đặc biệt, táo bạo, cách trình diễn cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa, Như Quỳnh vẫn tự trách mình ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của con gái để con có được một gia đình trọn vẹn. Nên cô vẫn luôn muốn bù đắp cho con, không muốn tái hôn vì sợ con tủi thân. Vậy nên dù nhiều người để mắt nhưng cô không muốn đi bước nữa.

Về chuyện kết hôn, Ngọc Sơn thừa nhận do “duyên chưa tới” nên anh vẫn độc thân đến bây giờ. Ở thời điểm hiện tại, người anh yêu thương nhất là ba mẹ. Anh luôn dành tình cảm cho đại gia đình của mình. Tình cảm đó luôn nằm trong trái tim, là linh hồn của nam ca. Đối với nam ca sĩ “đại gia đình” thiêng liêng, như máu thịt.

Ngọc Sơn thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn lẻ bóng một mình

Trong một chương trình, Ngọc Sơn đã chia sẻ anh còn trinh tiết đời trai, tuy bên ngoài đôi chút hao mòn, nhưng trong nội thất vẫn còn nguyên xi. Anh đã mua bảo hiểm trinh tiết đời trai 1 triệu USD. Trinh tiết chỉ trao cho một người, anh sẽ trao cho vợ đó là đêm tân hôn đầu tiên. Còn không thì giữ cho đến cùng.

Tóm lại, nhìn vào tiểu sử ca sĩ Ngọc Sơn, người ta thấy được anh sở hữu sự nghiệp thành đạt, cuộc sống giàu có trong biệt thự tiền tỷ. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tìm được một nửa để gắn bó cả đời, vậy nên vẫn có cái gì đó man mác buồn trong cuộc đời anh.