Không phát gạo và tiền như mọi năm, Ngọc Sơn đưa ra thông báo bất ngờ khi sắp đến sinh nhật

Mỗi năm cứ vào dịp sinh nhật, ca sĩ Ngọc Sơn không tổ chức tiệc linh đình mà dành số tiền đó để phát gạo, tiền cho người nghèo.

Ngọc Sơn được biết đến là một ca sĩ rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt hàng năm, cứ đến ngày 26/11, giọng ca "Lòng mẹ" sẽ không nhận quà biếu hay tổ chức tiệc sinh nhật đình đám. Thay vào đó, ca sĩ Ngọc Sơn sẽ tổ chức phát gạo, tặng tiền cho bà con nghèo ngay tại biệt thự riêng ở TP. Hồ Chí Minh.

Khung cảnh phát quà tại nhà 'ông hoàng nhạc sến' những năm trước - Ảnh: Internet

Mỗi năm cứ đến ngày này, hàng trăm người tụ tập trước cổng biệt thự tên Thiên Niên Kỷ của "ông hoàng nhạc sến" để nhận quà. Thế nhưng năm nay, Ngọc Sơn quyết định thay đổi.

Cụ thể mới đây, ca sĩ Ngọc Sơn đã đăng tải lên trang cá nhân dòng thông báo không phát gạo tại nhà. Thay vào đó, anh sẽ làm từ thiện ở một hình thức khác.

Ngọc Sơn viết: "Thông báo: Để đảm bảo an toàn khu phố, kể từ 2020 Ngọc Sơn sẽ không phát chẩn gạo và nhu yếu phẩm tại nhà riêng. Mong bà con thông cảm. Ngọc Sơn sẽ làm từ thiện những nơi có tổ chức của chính quyền địa phương... Kính chúc mọi điều tốt đẹp!".

Ngọc Sơn thông báo ngưng phát gạo và tiền cho người nghèo tại nhà như mọi năm - Ảnh: Internet

Nguyên nhân của quyết định này cũng được Ngọc Sơn tiết lộ. Theo đó, mọi năm số người đến tập trung quá đông, gây mất trật tự cho toàn khu phố. Một lý do khác là vì mẹ của "ông hoàng nhạc sến" đang phải tịnh dưỡng sau cơn bạo bệnh. Nam ca sĩ muốn cho mẹ không gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi và nhanh hồi phục sức khỏe.

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