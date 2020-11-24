'Tan chảy' với khoảnh khắc Trấn Thành hôn môi bà xã Hari Won ngọt lịm

Hậu trường 24/11/2020 10:28

Bức ảnh "tình bể bình" của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won khiến dân mạng xuýt xoa. Kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn trọn vẹn như ngày đầu.

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất hiện nay. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cuộc sống đời tư của vợ chồng nghệ sĩ được chú ý hơn cả. Dù bận rộn với lịch làm việc nhưng cả hai vẫn sắp xếp thời gian đi du lịch cùng nhau, vun đắp tình cảm ngày càng mặn nồng.

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Vợ chồng Trấn Thành vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới sau 4 năm chung sống - Ảnh: FB

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành cùng hội bạn thân Anh Đức, Quang Trung, Lê Giang, Trúc Nhân... đã tề tựu trong chuyến du lịch "sang - xịn". Như mọi lần, các nghệ sĩ liên tục cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ trong chuyến nghỉ dưỡng.

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi tung loạt ảnh "khóa môi" bà xã Hari Won cực ngọt. Dù hay "bóc phốt" nhau trên mạng xã hội, nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn không thiếu những màn tung "cẩu lương" khiến dân tình xuýt xoa.

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Cặp đôi tung ảnh 'khóa môi' ngọt như mía lùi giữa thiên nhiên thơ mộng - Ảnh: FB

Màn thể hiện tình cảm ngọt lịm của Trấn Thành và Hari Won ngay lập tức thu về hàng ngàn lượt like và vô số bình luận khen ngợi. Một vài dân mạng còn chọc ghẹo cặp đôi vì "đánh lẻ" khi đi chung với bạn thân.

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Trấn Thành chụp ảnh cùng những người bạn thân trong Vbiz - Ảnh: FB

Trấn Thành và Hari Won "về chung nhà" từ năm 2016. Sau 4 năm chung sống, cả hai đang có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Trấn Thành và Hari Won vợ chồng Trấn Thành MC Trấn Thành

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