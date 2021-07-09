Tiết lộ bất ngờ của Cát Phượng được khán giả đồng loạt "thả tim".
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Mới đây, nữ diễn viên Cát Phượng chia sẻ thực đơn mỗi ngày của mình trên trang cá nhân: "Thực đơn mỗi ngày thời dịch bệnh và thời kỳ giãn cách của Cát: Sáng: Không ăn sáng, chỉ 1 ly đậu nành không đá đường (tự xay nấu ở nhà) hoặc 1 ly bột ngũ cốc đậu. (Với lại Cát không có thói quen ăn sáng từ gần 30 năm nay. Nếu Cát có đi làm thì Cát mới ăn). Trưa: không ăn, hoặc ăn 1/2 chén để cho con ăn vì con cần lớn. Chiều: mì gói với nước sôi ùn ụt. Tối: 20 giờ cơm nguội. Có gì ăn đó nhưng đa số là trứng, hết chiên đến luộc. Khuya: 11,12h tiếp tục mì gói. Có khi chén cơm với cục chao. Chỉ cần no bụng để dễ ngủ. Cát không ăn không thể ngủ được. Ăn khuya quen rồi mọi người ạ. Ngủ: 2h sáng…
Và cứ thế xoay đều chờ ngày hết dịch. Chờ ngày Sài Gòn khởi sắc lúc đó sắc của Cát cũng khởi. Cầu chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an nhé. Mọi người cố lên nè rồi dịch sẽ qua. Đây là mặt mộc đến mạc của tui những ngày cách ly né dịch. Cái mặt buồn không buồn, vui không vui, cái mặt kỳ. Thấy vậy chớ đầy năng lượng tích cực á nghen".
Một số người bất ngờ khi thấy Cát Phượng ăn uống quá tiết kiệm, thậm chí còn lo ngại cho sức khỏe của nữ diễn viên. Tuy nhiên, theo chia sẻ của bà mẹ đơn thân thì "dịch dã thế này, có ăn là tốt rồi"
Đáng chú ý, cũng dưới bài đăng này, Cát Phượng tình cờ tiết lộ mình sẽ hiến tạng và hiến xác khi được một fan nhắc nhở "Ăn trứng gà nhiều không tốt cho gan đâu chị".
"Trước khi dịch ập đến chị có đi text xét nghiệm toàn bộ để chị hiến tạng và hiến xác. Gan, thận, tim, phổi chị đều tốt em nè", nữ diễn viên trả lời.
Có thể nói, dịch Covid-19 hoành hành khiến cuộc sống của toàn xã hội đảo lộn và bị ảnh hưởng. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng không ngại livestream để mưu sinh mùa dịch. Ai nấy đều mong rằng những khó khăn sớm qua đi để mọi người sớm có thể quay trở lại cuộc sống thường nhật.