Mới đây, nữ diễn viên Cát Phượng chia sẻ thực đơn mỗi ngày của mình trên trang cá nhân: "Thực đơn mỗi ngày thời dịch bệnh và thời kỳ giãn cách của Cát: Sáng: Không ăn sáng, chỉ 1 ly đậu nành không đá đường (tự xay nấu ở nhà) hoặc 1 ly bột ngũ cốc đậu. (Với lại Cát không có thói quen ăn sáng từ gần 30 năm nay. Nếu Cát có đi làm thì Cát mới ăn). Trưa: không ăn, hoặc ăn 1/2 chén để cho con ăn vì con cần lớn. Chiều: mì gói với nước sôi ùn ụt. Tối: 20 giờ cơm nguội. Có gì ăn đó nhưng đa số là trứng, hết chiên đến luộc. Khuya: 11,12h tiếp tục mì gói. Có khi chén cơm với cục chao. Chỉ cần no bụng để dễ ngủ. Cát không ăn không thể ngủ được. Ăn khuya quen rồi mọi người ạ. Ngủ: 2h sáng…

Và cứ thế xoay đều chờ ngày hết dịch. Chờ ngày Sài Gòn khởi sắc lúc đó sắc của Cát cũng khởi. Cầu chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an nhé. Mọi người cố lên nè rồi dịch sẽ qua. Đây là mặt mộc đến mạc của tui những ngày cách ly né dịch. Cái mặt buồn không buồn, vui không vui, cái mặt kỳ. Thấy vậy chớ đầy năng lượng tích cực á nghen".