Dư luận xót xa, lo lắng khi Cát Phượng suy sụp sau chia sẻ đau lòng 'chị đẻ hết được rồi'

Hậu trường 30/06/2021 09:44

Sau khi khiến dư luận hoang mang vì hàng loạt bình luận hé lộ chuyện tình cảm "vô thường", "không đẻ được", Cát Phượng tiếp tục có dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Mới đây Cát Phượng bất ngờ có nhiều động thái liên quan đến chuyện tình cảm khiến CĐM hoang mang không rõ nữ diễn viên đang gặp trục trặc gì với Kiều Minh Tuấn. 

Cụ thể, chiều ngày 28/6, nữ diễn viên chia sẻ lại khoảnh khắc sánh đôi bên Kiều Minh Tuấn với dòng trạng thái: "Chớp mắt đã 4 năm rồi".

Cat Phuong 3
Cát Phượng chia sẻ kỷ niệm 4 năm trước - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên trong khi trả lời bình luận chúc cặp đôi hạnh phúc của fan, "cô Cát" bất ngờ viết: "Không biết ngày mai còn hạnh phúc hay không. Đời vô thường em ơi". Thậm chí khi được hỏi về chuyện sinh em bé với bạn trai kém tuổi, nữ diễn viên cũng thừa nhận: "Chị đẻ hết được rồi cưng". Mặc dù không trực tiếp chia sẻ bất kỳ điều gì về tình trạng quan hệ hiện tại nhưng những bình luận của Cát Phượng khiến CĐM lo lắng về việc cặp đôi "đứt gánh giữa đường". 

Cat Phuong 2
Cát Phượng trả lời fan gây hoang mang - Ảnh chụp màn hình

Đến khuya 29/6, bà mẹ một con lại đột ngột đăng tải dòng trạng thái rất tiêu cực trên story. Cô viết: "Cảm xúc tôi đêm nay không ổn, sức khỏe bất ổn. Nếu một ngày tôi không gặp ai. Không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi biến mất, điện thoại tắt, Facebook không một status. Vậy, ai sẽ là người tìm tôi đầu tiên?". 

Cat Phuong 1
Tối muộn ngày 29/6, Cát Phượng tiếp tục đăng tải dòng trạng thái khó hiểu - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái của nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dù không rõ cô đang gặp vấn đề gì trong cuộc sống nhưng từ ngữ trong bài đăng khá tiêu cực và khiến người hâm mộ "cô Cát" không khỏi lo lắng. Cộng thêm với những bình luận trước đó của nữ diễn viên, nhiều người đồn đoán chuyện tình cảm của cặp đôi "chị em" đang gặp sóng gió. 

Hiện tại nữ diễn viên vẫn chưa có thêm chia sẻ nào liên quan đến chuyện này.

Cát Phượng ẩn ý Hoài Linh bị hãm hại: 'Giậu đổ bìm leo, người hôm nay yêu thương ngày mai ghét bỏ'

Cát Phượng ẩn ý Hoài Linh bị hãm hại: 'Giậu đổ bìm leo, người hôm nay yêu thương ngày mai ghét bỏ'

Giữa ồn ào vụ 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung của Hoài Linh, Cát Phượng bất ngờ đăng bài viết ủng hộ và bảo vệ đàn anh. Liệu có phải đây là động thái tuyên chiến với bà Phương Hằng?

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng Cát Phượng đòi biến mất Cát Phượng bất ổn

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36