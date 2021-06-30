Dư luận xót xa, lo lắng khi Cát Phượng suy sụp sau chia sẻ đau lòng 'chị đẻ hết được rồi'

Sau khi khiến dư luận hoang mang vì hàng loạt bình luận hé lộ chuyện tình cảm "vô thường", "không đẻ được", Cát Phượng tiếp tục có dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Mới đây Cát Phượng bất ngờ có nhiều động thái liên quan đến chuyện tình cảm khiến CĐM hoang mang không rõ nữ diễn viên đang gặp trục trặc gì với Kiều Minh Tuấn.

Cụ thể, chiều ngày 28/6, nữ diễn viên chia sẻ lại khoảnh khắc sánh đôi bên Kiều Minh Tuấn với dòng trạng thái: "Chớp mắt đã 4 năm rồi".

Cát Phượng chia sẻ kỷ niệm 4 năm trước - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên trong khi trả lời bình luận chúc cặp đôi hạnh phúc của fan, "cô Cát" bất ngờ viết: "Không biết ngày mai còn hạnh phúc hay không. Đời vô thường em ơi". Thậm chí khi được hỏi về chuyện sinh em bé với bạn trai kém tuổi, nữ diễn viên cũng thừa nhận: "Chị đẻ hết được rồi cưng". Mặc dù không trực tiếp chia sẻ bất kỳ điều gì về tình trạng quan hệ hiện tại nhưng những bình luận của Cát Phượng khiến CĐM lo lắng về việc cặp đôi "đứt gánh giữa đường".

Cát Phượng trả lời fan gây hoang mang - Ảnh chụp màn hình

Đến khuya 29/6, bà mẹ một con lại đột ngột đăng tải dòng trạng thái rất tiêu cực trên story. Cô viết: "Cảm xúc tôi đêm nay không ổn, sức khỏe bất ổn. Nếu một ngày tôi không gặp ai. Không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi biến mất, điện thoại tắt, Facebook không một status. Vậy, ai sẽ là người tìm tôi đầu tiên?".

Tối muộn ngày 29/6, Cát Phượng tiếp tục đăng tải dòng trạng thái khó hiểu - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái của nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dù không rõ cô đang gặp vấn đề gì trong cuộc sống nhưng từ ngữ trong bài đăng khá tiêu cực và khiến người hâm mộ "cô Cát" không khỏi lo lắng. Cộng thêm với những bình luận trước đó của nữ diễn viên, nhiều người đồn đoán chuyện tình cảm của cặp đôi "chị em" đang gặp sóng gió.

Hiện tại nữ diễn viên vẫn chưa có thêm chia sẻ nào liên quan đến chuyện này.

Cát Phượng ẩn ý Hoài Linh bị hãm hại: 'Giậu đổ bìm leo, người hôm nay yêu thương ngày mai ghét bỏ' Giữa ồn ào vụ 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung của Hoài Linh, Cát Phượng bất ngờ đăng bài viết ủng hộ và bảo vệ đàn anh. Liệu có phải đây là động thái tuyên chiến với bà Phương Hằng?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-luan-xot-xa-lo-lang-khi-cat-phuong-suy-sup-sau-chia-se-dau-long-chi-de-het-duoc-roi-410602.html