Minh Nhí tiết lộ 'chuyện động trời': Cát Phượng - Lý Hải từng ở nhà chung, ngủ chung một giường

Chia sẻ với MC Xuân Nghị, nghệ sĩ Cát Phượng cho biết, phải đến năm 20 tuổi mới bắt đầu lên thành phố học và sống với nghề từ năm 20 tuổi. Thế nhưng, niềm đam mê dành cho nghệ thuật đã được nung nấu từ nhỏ. Sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, lại có cha là một nhà báo chuyên phê bình phim điện ảnh, nên niềm đam mê của nữ nghệ sĩ đã vấp phải sự cấm đoán của cha vì quan niệm “xướng ca vô loài”.

Tại Chuyến Xe Thời Gian, nghệ sĩ Cát Phượng trải lòng về khoảng thời gian khó khăn khi mới vào nghề cùng anh em đồng nghiệp Minh Nhí, Lý Hải , Quyền Linh. Đồng thời, cô cũng tiết lộ lí do quyết không để bản thân rơi nước mắt trên sóng truyền hình.

Sau đó, trong một lần tình cờ đọc báo thấy trường Sân khấu Điện ảnh tuyển diễn viên, nữ nghệ sĩ thi đậu chính quy hệ A và nhận được tiền trợ cấp từ trường là 70 ngàn đồng mỗi tháng. Tuy nhiên được một thời gian thì cô bị nhà trường cho thôi học vì lý do chạy show quá nhiều. “Muốn học tiếp tôi phải đóng 400 ngàn học phí cho một năm. Thời điểm đó, 400 ngàn đối với tôi nó lớn quá xá nên thôi, tôi nghỉ học luôn”, cô kể lại.

Nhưng bằng sự lanh lợi và thông minh, Cát Phượng đã thành công thuyết phục cha, cởi bỏ “xiềng xích” và dẫn theo lên “miền đất hứa” thành phố Hồ Chí Minh để học tập. Tại đây, cô thi tuyển diễn viên điện ảnh hệ B, hệ có học phí, nhưng chỉ học được ba tháng lớp đã giải tán: “Đi thi vô hệ B là hệ phải đóng tiền, tôi nhớ lớp lúc ấy có Việt Trinh. Thi đậu học được 3 tháng là cái lớp rã luôn, không ai đóng tiền hết, lớp nghỉ học. Tôi nói với chúng bạn rằng tụi bây ráng học đi, tao kiếm tiền đóng cho tụi bây. Nói vậy mà có đóng được đâu, lúc đó làm gì có tiền mà lo. Lúc đó tôi buồn, cứ nằm ở nhà trọ khóc hoài.”

Cát Phượng cho biết sau khi rời trường, cô ở “chui” tại kí túc xá, tiếp tục nhận show đi quay phim, thậm chí là những vai quần chúng để trang trải cuộc sống. Dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng đây chính là cơ hội để cô được học hỏi kinh nghiệm làm nghề.

Thời quá khó khăn, Cát Phượng chia sẻ có lần phải đi bán máu để có tiền mưu sinh: “Lúc không có tiền, chị đi “bán máu” để mua mì gói. Mà nói bán máu cũng không đúng, mình đi hiến máu xong người ta có 20 ngàn đồng. Mình lấy 20 ngàn mua mì gói để sẵn, đói thì cứ ăn sống ăn chín. Bây giờ tôi nhìn mì gói tôi sợ chết khiếp”.

Cũng tại Chuyến Xe Thời Gian, nghệ sĩ Cát Phượng cũng kể lại những kỉ niệm đáng nhớ tại kí túc xá với các bạn học, đặc biệt là “MC quốc dân” Quyền Linh. Nữ diễn viên kể trong một lần vào đêm 30 Tết, sau khi nhường lại tiền về quê cho các bạn học, cô ra giữa sân trường ngồi ngẩn ngơ. “Ông mai” của Bạn Muốn Hẹn Hò xuất hiện rồi rủ cô ăn cơm chung mà không có đồ ăn. “Ảnh nói Phượng ơi anh đói quá, em có gì ăn không. Ảnh nói ảnh còn cơm không, tôi cũng không có gì, chỉ có nước tương. Vô làm một chén nước tương, vậy mà hai anh em ăn cũng hết nửa nồi cơm. Ăn xong hai anh em tự cười tự khóc.” - nữ nghệ sĩ bồi hồi kể lại.

Có cơ hội nhìn lại một hành trình dài hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Cát Phượng đã cùng MC Xuân Nghị đến gặp nghệ sĩ Minh Nhí. Từng có thời gian ở chung nhà nên cả hai có khá nhiều kỉ niệm. Đặc biệt, có một sự kiện khiến nữ nghệ sĩ nhớ mãi không quên và xem như nợ đàn anh một ân tình.

“Chúng tôi là anh em thân thiết ở chung nhà. Ngày xưa tôi làm mất chiếc xe Dream trị giá 6,7 cây vàng của anh ấy. Chiếc xe đó anh Minh gom góp tiền, đi mượn chỗ này chỗ kia mới đủ tiền mua. Lúc đó, tôi, anh Minh Nhí và Lý Hải thuê một căn nhà, ở tầng trên, tầng dưới có người khác thuê, cổng rào cao lắm. Một ngày nọ trời mưa lớn, tôi không dắt xe vô nhà mà dựng trong sân, khóa cổ rồi đi lên nhà. Hết mưa anh Minh kêu tôi xuống đi mới tá hỏa vì mất xe. Lúc đó thương ảnh lắm, hút thuốc liên tục, tay run run. Nhưng mà đến tận bây giờ anh ấy vẫn không hề nhắc lại cái vụ chiếc xe. Tôi nợ ảnh một ân tình. Nhưng may mắn là sau khi mất xe ảnh mua được nhà, xe mới. Tôi thường đùa anh “Anh muốn mất cái gì nữa không?” - Nữ diễn viên kể lại.

Minh Nhí: 'Tôi thật sự không giận Cát Phượng'

Khi được hỏi có “để bụng” chuyện xưa, nghệ sĩ Minh Nhí ngay lập tức phủ nhận: “Tôi thật sự không giận Cát Phượng. Nếu mà giận thì ngay sau khi mất xe đã giận rồi. Sau đó tôi cũng không hề nhắc đến chuyện ấy lần nào, đúng không Cát Phượng.

Hồi xưa, tôi, Cát Phượng, Lý Hải và Hữu Bình mướn nhà ở chung. Hữu Bình thì ở Sài Gòn còn Minh Nhí, Cát Phượng và Lý Hải thì ở miền Tây lên. Học chung trường sân khấu, ở chung với nhau thương yêu nhau như anh em ruột. Lúc mất xe, tánh tôi thời điểm ấy rất là nóng nhưng không biết làm sao lúc ấy im re, không chửi tiếng nào. Chỉ có bần thần, hút thuốc, thả bộ đi vòng vòng một mình. Rồi nhờ cậu học trò Hồ Văn Ruy chở đi vòng vòng để kiếm.”

Lo lắng Cát Phượng sẽ canh cánh chuyện khi xưa, Minh Nhí ân cần tiết lộ lí do khi xưa không trách móc nữ diễn viên khi làm mất cả “gia tài” của mình vì bản thân luôn xem cô như em gái: “Anh nghĩ vậy nè, anh em mình ở chung với nhau là biết hết trơn rồi. Thứ nhất là tình cảm nè. Thứ hai là Cát Phượng ngoài việc đi quay đi diễn về thì luôn là người nấu cơm, lo lắng quần áo giặt giũ mền mùng cho cả nhà. Tôi quá rành mà, Phượng có đồng nào đâu, tiền đâu mà đền. Đến bây giờ nói luôn, lúc đó tôi coi Cát Phượng như là em gái ruột, ông Lý Hải như thằng em trai. Tối ba đứa ngủ chung, có khi tôi nằm giữa, có khi Cát Phượng nằm giữa, chẳng có gì phân biệt.”

Minh Nhí luôn xem Cát Phượng như em gái

Đến với lá thăm chủ đề “Lần đầu làm mẹ”, Cát Phượng khiến Xuân Nghị bật cười khi chia sẻ: “Lần đầu làm mẹ thì trả lời được chứ lần đầu làm vợ thì hơi khó”. Nữ nghệ sĩ cho biết cô sinh bé Bom năm 34 tuổi, đến 37 tuổi thì li dị chồng, vì thế quá trình làm mẹ đơn thân có phần vất vả hơn nhiều người phụ nữ khác. Thế nhưng, hiện tại, cô nhận được sự hỗ trợ nhiều từ chồng cũ: “Đến nay thì anh Hòa cũng hay qua. Có cái gì tôi hay nói để anh dạy con phụ tôi. Mối quan hệ, tôi với anh Hòa bây giờ rất tốt.”

Tại chương trình, mỗi khi được Xuân Nghị nhắc về cha mẹ, Cát Phượng đều xúc động và tế nhị lảng tránh vì không muốn rơi nước mắt trên sóng truyền hình. Tâm sự ở thời điểm hiện tại, Cát Phượng cho biết không nhận show đi xa, thậm chí không theo nghiệp diễn nữa bởi bản thân cảm thấy có lỗi với con sau sự cố “hóc xương” cách đây 15 năm. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ chuyển qua làm đạo diễn, viết kịch bản và làm nhà sản xuất để được dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.