Hoa hậu Khánh Vân mang câu chuyện chống xâm hại tình dục trẻ em gái ra đấu trường quốc tế

Hậu trường 06/05/2021 22:32

Trước thềm cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ mong muốn được bảo vệ và đấu tranh cho các trẻ em gái, phụ nữ là nạn nhân của nạn xâm hại tình dục thông qua tiếng nói của mình tại đấu trường quốc tế.

Sáng 6/5 theo giờ Việt Nam, trong đoạn livestream trò chuyện cùng Miss O (Olivia Quido) - nữ doanh nhân người Philippines đồng thời là một trong những nhà tài trợ của cuộc thi Miss Universe 2020, hoa hậu Khánh Vân cùng người đồng hành Trần Việt Bảo Hoàng đã có những chia sẻ đầu tiên với người hâm mộ toàn cầu trước thềm cuộc thi Miss Universe.

Theo chia sẻ của nàng hậu, tại cuộc thi Miss Universe 2020, cô mang đến dự án bảo vệ trẻ em gái bị xâm hại tình dục One Body Village - OBV (OBV là tên gọi tắt của tổ chức giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của nạn khai thác tình dục). Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Vân đã bắt đầu đồng hành cùng OBV.

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Khánh Vân trên sóng livestream ngày 6/5

Tại OBV, Vân trở thành người chị gái của 40 em nhỏ tại đây, đồng thời, Hoa hậu Hoàn vũ Việt  Nam 2019 cũng là đại sứ của dự án. Theo chia sẻ của Khánh Vân, cô luôn nghĩ bản thân là người chị lớn nên phải có trách nhiệm chỉ dạy, chăm sóc và lắng nghe suy nghĩ, tâm tư của từng em nhỏ tại OBV. 

Khi được Miss O hỏi lý do tại sao Khánh Vân hiện nay có thể thoải mái nói ra câu chuyện từng bị lạm dụng tình dục của bản thân, nàng hậu chia sẻ: "Em đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn vì từng là một nạn nhân của quấy rối tình dục. Nhưng em biết bản thân cần phải vượt qua nỗi sợ hãi đó để có thể sống tự tin hơn, lấy lại những gì mà mình đã đánh mất trước đây. Và cũng nhờ sự ủng hộ từ gia đình, những người thân, em đã chia sẻ câu chuyện của mình và được ủng hộ. Nhờ thế, em có thể quay trở lại với cuộc sống". 

Từng là người từng trải qua nổi đau tương tự, Hoa hậu Khánh Vân mong rằng tất cả những nạn nhân của vấn nạn bạo hành, xâm hại tình dục có thể mạnh mẽ vượt qua mọi đau khổ để trở lại cuộc sống bình thường. 

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Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh: Internet 

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, gây dấu ấn trong lòng công chúng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô hiện đang có mặt tại Mỹ để đại diện cho "nhan sắc" Việt Nam dự thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020. Được biết, sự kiện chung kết sẽ diễn ra vào 16/5 (theo giờ Mỹ).

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Tại Miss Universe năm nay, những đại diện tham dự đều là những người đẹp "tài sắc vẹn toàn". Trong số các nhan sắc thuộc khu vực Đông Nam Á, đại diện Lào và Philippines được dự đoán là hai đối thủ nặng ký nhất của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

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