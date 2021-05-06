Đối thủ Đông Nam Á ‘đáng gờm’ của Khánh Vân tại Miss Universe: Thái Lan nóng bỏng, thần thái ngút trời, Indonesia ‘lão luyện’ thi cử, nhan sắc chín muồi

Hậu trường 06/05/2021 13:29

Tại Miss Universe năm nay, những đại diện tham dự đều là những người đẹp "tài sắc vẹn toàn". Trong số các nhan sắc thuộc khu vực Đông Nam Á, đại diện Lào và Philippines được dự đoán là hai đối thủ nặng ký nhất của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Tại khu vực Đông Nam Á, Christina Lasasimma - đại diện Lào được đánh giá là đối thủ nặng ký của Khánh Vân tại Miss Universe. Cô đăng quang năm 2012 trong sự hài lòng của đa số người hâm mộ nước này. Người đẹp 28 tuổi tuổi với cao 1,73 m và có nhan sắc gợi cảm, tràn đầy sức sống. Christina còn được tặng danh xưng "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Lào", đủ thấy được nét đẹp "hiếm có" của cô nàng.

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Christina Lasasimma - đại diện Lào được đánh giá là đối thủ nặng ký của Khánh Vân tại Miss Universe - Ảnh: Instagram Christina Lasasimma

Amanda Obdam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cao 1,7m, nặng 50kg, là người mẫu đại diện "đất nước Chùa Vàng" tham gia đấu trường quốc tế năm nay. Được biết Obdam mang hai dòng máu Thái Lan - Canada. Điểm mạnh của cô nàng là kinh nghiệm thi nhan sắc dày dặn, tiếng Anh lưu loát và kỹ năng ứng xử tốt. Nhiều thông tin cho thấy, Thái Lan vô cùng kỳ vọng vào đại diện lần này, nên áp lực của Amanda Obdam khá lớn, cô phải mang theo 150 bộ quần áo, 60 đôi giày cùng nhiều bộ trang sức để dự cuộc thi.

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Amanda Obdam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cao 1,7m, nặng 50kg - Ảnh: Instagram Amanda Obdam

Một đối thủ khác mà Khánh Vân phải dè chừng là đại diện Indonesia, Ayu Maulida. Theo nhận xét từ các chuyên gia sắc đẹp, Maulida hội tụ nhiều yếu tố để trở thành tân Miss Universe: Nhan sắc rực rỡ, chiều cao ấn tượng 1,79m, khả năng ứng xử chuyên nghiệp, kinh nghiệm dự thi hoa hậu dày dặn cùng với thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng, nên nhiều khả năng cô nàng sẽ gây được tiếng vang tại Miss Universe năm nay.

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Hoa hậu Ayu Maulida của Indonesia 23 tuổi, cao 1,78 m - Ảnh: Instagram Ayu Maulida

"Cường quốc sắc đẹp châu Á" Philippines đã "mạnh dạn" lựa chọn người đẹp Rabiya Mateo tham gia cuộc thi nhan sắc tầm cỡ này. Cô nàng được khen ngợi bởi vẻ đẹp tự nhiên cùng vốn kiến thức uyên bác.

Dù để mặt mộc nhưng Rabiya Mateo vẫn hút mắt khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nuột nà hơn người. Được biết thế mạnh của cô nàng là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh vô cùng lưu loát và duyên dáng. Bên cạnh đó, cô còn tốt nghiệp Khoa học vật lý trị liệu của Iloilo Doctors' College.

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Rabiya Mateo - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, cao 1,7 m, nặng 49 kg. Cô hiện là giảng viên ngành Vật lý trị liệu - Ảnh: Instagram Rabiya Mateo

Trước những đối thủ đáng gờm trên, đại diện Việt Nam không hề "chùn bước", cô nàng Khánh Vân cũng xuất sắc sở hữu hình thể nổi bật 83-61-95 cm cùng chiều cao khủng 1,76m.

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Khánh Vân đảm nhận trọng trách đại diện Việt Nam thi Miss Universe năm nay - Ảnh: FBNV

Hiện tại người đẹp đang có mặt ở Mỹ, sẵn sàng nhập cuộc vào ngày 6/5. Theo thông tin, chung kết Miss Universe sẽ được diễn ra vào sáng ngày 17/5 (giờ Hà Nội).

Khánh Vân chính thức hé lộ trang phục dân tộc, cư dân mạng 'sốc toàn tập' vì quá đẹp

Khánh Vân chính thức hé lộ trang phục dân tộc, cư dân mạng 'sốc toàn tập' vì quá đẹp

Chiều 27/4, tại họp báo ở TP HCM, hoa hậu Khánh Vân xuất hiện với mô hình chiếc kén, ra mắt bộ trang phục dân tộc và nhận tràng pháo tay cổ vũ, khen ngợi của người tham dự.

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Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân Nguyễn Trần Khánh Vân Miss Universe 2020

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