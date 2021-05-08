Động thái mới nhất trên trang cá nhân của người đẹp Quế Vân khiến cộng đồng chú ý, nhất là khi cô đang trong giai đoạn bầu bí giai đoạn cuối.

Qua nhiều phen sóng gió, những tưởng Quế Vân sau khi yên bề gia thất và có con đầu lòng với bạn trai đại gia, cuộc sống của cô sẽ êm đềm viên mãn. Thế nhưng, cộng đồng mạng nhiều lần chứng kiến cô đăng đàn tố cáo thói hư tật xấu của người bạn đời hiện tại.

Quế Vân bên bạn trai doanh nhân - Ảnh: FB Cô đang trong ngày tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FB Giữa lúc đang bụng mang dạ chửa, khuya ngày 7/5, Quế Vân tiếp tục tố bạn trai đại gia sống bạc bẽo. Theo đó, Quế Vân cho biết dù cô đang mang thai và sức khoẻ yếu nhưng anh này lại không hề có thái độ quan tâm, trái lại, còn "qua lại" với vợ cũ dù cả hai đã ly dị khá lâu.

Trong bài đăng mới nhất, nữ ca sĩ khẳng định nếu bạn trai không tỉnh ngộ, cô sẵn sàng trở thành "mẹ đơn thân". Trong đoạn tin nhắn được cho là gửi tới bạn trai cho thấy, anh ta liên tục thề độc sẽ không gặp gỡ với vợ cũ. Bài đăng trên trang cá nhân kèm các tin nhắn thề thốt được cho là của bạn trai đại gia của Quế Vân - Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ vậy, cô ca sĩ còn đưa ra thông tin gây sốc, cho rằng bạn trai từng có 2 đời vợ và thậm chí còn đối xử tàn nhẫn nên không được gặp mặt con.

Nguyên văn đoạn chia sẻ mới của Quế Vân: "Bố ơi bố, mẹ bụng mang dạ chưa sắp sinh rồi. Ấy thế mà bố bạc bẽo quá. Mẹ là người từ bi hỷ xả không ngăn cấm bố gặp lại vợ cũ con riêng. Mẹ đã từng cho bố đến nhà vợ cũ ngồi chơi cả mấy tiếng không hề gọi. Không hề ghen. Nhưng chỉ vì từ khi mẹ đọc được tin bố ngủ với vợ cũ mặc dù 2 người đã ly hôn từ rất lâu rồi nên bây giờ mẹ không tin nữa. Vì thế mẹ cần lời thề. Bố đã thề với mẹ. Nhưng bố không thực hiện. Bố vẫn ngang nhiên gặp lại. Lời thề với bố không sợ. Mẹ sợ lắm lắm luôn, quật cho mất hết tất cả. Nếu như bố không tỉnh ngộ ra sớm mẹ sẵn sàng để con không có cha. Bởi vì bản thân bố hiện giờ có 3 đứa con, 3 dòng máu. Người con thứ nhất với vợ cũ ly hôn rồi. Cậu bé thứ 2 đi theo mẹ về Nga bời vì bố đối xử tàn nhẫn với họ và vĩnh viễn họ không cho bố gặp lại cậu bé nữa. Vậy chỉ còn duy nhất em Wu sắp ra đời mà bố ác độc quá với em Wu. Bố cứ loanh quanh mãi không chán à, mẹ bụng mang dạ chửa. Nằm viện bố không vào thăm lại đi nói với thiên hạ là bố đang bận chăm mẹ. Bố có sợ méo mồm tiếp không? Mẹ đang bị thiếu máu thiếu chất nguy hiểm đến tính mạng và thai nhi trong bụng nhưng bố mặc kệ, sẵn sàng đi thâu đêm không về. Bố ngủ với ai? Mà không sợ nghiệp quật. Mẹ lo cho bố lắm. Mẹ nhắn lên đây vì không gọi được bố về!". 2 bài đăng tước đó của Quế Vân cũng liên quan tới chồng đại gia - Ảnh: Chụp màn hình Chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, mọi thông tin chỉ là một chiều từ phía Quế Vân, thế nhưng cư dân mạng vẫn bày tỏ sự quan tâm, động viên đến bà mẹ trẻ. Với người thân của cô, việc cô đăng đàn "tố" của bạn trai có lẽ không còn là chuyện xa lại. Trước đó, ca sĩ từng gây sốc khi tung clip bạn trai đập phá nhà cửa, ngoại tình. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô lại khẳng định mối quan hệ của cô và bạn trai vẫn bình thường, clip đăng lên chỉ là nội dung clip cũ, dùng để để cảnh cáo, dằn mặt "tiểu tam" nào đó.

Được bạn trai chuyển khoản mừng ngày 8/3, Quế Vân khiến hội chị em ‘đỏ mắt’ ghen tỵ khi nhìn con số Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ ca sĩ Quế Vân đã nhận được món quà vô cùng thiết thực từ bạn trai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-bung-mang-da-chua-que-van-buc-xuc-to-ban-trai-dai-gia-ngu-voi-vo-cu-nhieu-lan-mac-ke-suc-khoe-ba-bau-dang-nguy-hiem-404472.html