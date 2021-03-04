Quế Vân ‘chơi bạo’ nude 100% khoe bụng bầu 5 tháng, để lộ cả chân ngực gây choáng

Hậu trường 04/03/2021 21:59

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Quế Vân trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì quá táo bạo.

Trải qua nhiều sóng gió trong tình cảm, Quế Vân đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng không còn giấu giếm mà thoải mái chia sẻ diện mạo người yêu đến người hâm mộ. Đầu tháng 11/2020, Quế Vân thông báo đã có “tin vui” và nhận về nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả. Trước đó, Quế Vân đã có hai người con trai với chồng cũ.

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Quế Vân và bạn trai doanh nhân - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quế Vân bất ngờ gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nude 100% khoe bụng bầu 5 tháng với bạn trai doanh nhân. Đi kèm với hình ảnh này, cô hạnh phúc cho biết: “Nhanh thật, mới đây mà cậu Wu bé nhỏ đã trải qua 5 tháng trong bụng mẹ. Chúc con luôn khỏe mạnh và 4 tháng nữa trôi qua thật nhanh để bố mẹ được gặp con. Yêu thương em của mẹ”.

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Hình ảnh mới nhất của mẹ bầu Quế Vân - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy cô nàng không ngần ngại cởi bỏ váy áo khoe bụng bầu theo phong cách không thể táo bạo hơn. Dù đang mang thai nhưng có thể thấy vóc dáng của Quế Vân vẫn khá gọn gàng và quyến rũ. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo căng đầy của mẹ bầu còn khiến nhiều người phải “ngượng chín mặt”.

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Quế Vân khoe ảnh siêu âm con trai - Ảnh: FB

Trước đó, hình ảnh siêu âm của thiên thần nhỏ nhà Quế Vân được khán giả nhận xét giống bố như đúc, đặc biệt là phần sống mũi cao.

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