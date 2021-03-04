Thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm diễn ra tang lễ của NSND Trần Hạnh

Hậu trường 04/03/2021 20:10

Nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả không khỏi đau buồn trước sự ra đi của NSND Trần Hạnh.

Sáng nay (4/3), thông tin NSND Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92 đã khiến nhiều người đau xót. Với tính tình hiền lành và ôn hậu, ông được rất nhiều đồng nghiệp quý mến. Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt như diễn viên Quỳnh Hoa, diễn viên Thanh Hương, NSƯT Chiều Xuân… đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nam nghệ sĩ.

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NSND Trần Hạnh hưởng thọ 92 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, nhiều năm qua, sức khỏe của ông xuống dốc, mắc bệnh tim mạch, bị hỏng một mắt và một số bệnh tuổi già. NSND Trần Hạnh đã có 60 năm gắn bó với màn ảnh qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: Chiếc bình tiền kiếp, Cuốn sổ cuộc đời, Tướng về hưu, Cha cõng con... Năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu NSND.

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Ông được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 90 - Ảnh: Internet

Mới đây, thông tin chính thức về việc cử hành tang lễ cho cố nghệ sĩ đã được gia đình và Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi NSND Trần Hạnh công tác khi còn sống chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo đó, tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 6/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lễ nhập quan được cử hành vào lúc 8 giờ 20 phút, lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút cùng ngày. Sau đó, linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

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