Cát Phượng chắc block mỏi tay antifan sau khi lên tiếng ‘bênh vực’ Hoài Linh lại bị ‘fan chị Hằng’ moi móc scandal quá khứ

Hậu trường 26/05/2021 17:33

Nghệ sĩ Cát Phượng viết tâm thư dài bênh vực Hoài Linh sau ồn ào về clip giải trình 14 tỷ đồng từ thiện. Ngay lập tức, dòng chia sẻ của cô đã gây chú ý và bị CĐM mỉa mai.

Sau clip giải trình của Hoài Linh, những người đàn em thân thiết trong showbiz cũng chưa ai dám lên tiếng mạnh mẽ ngoại trừ Cát Phượng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải một bài viết bênh vực nam danh hài. Cụ thể, cô chia sẻ: 

"Tính của anh thích làm không thích nói. Anh cứ âm thầm lặng lẽ làm. Tay phải làm - Tay trái biết là đủ. Khi gặp bất kỳ biến cố gì anh đều im lặng. Khi anh bệnh anh đau anh cũng đều lặng im. Khi đọc từng chữ từng tờ giấy này ai đó có những bình luận tiêu cực, hay chửi rủa thì Cát đây chặn thẳng tay ra khỏi nhà cho sạch nhà nhé!"

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Hình ảnh Cát Phượng đăng tải dưới bài viết để chứng minh Hoài Linh có đi làm từ thiện - Ảnh: FBNV

Theo lời chia sẻ, cô nói rằng Hoài Linh là người kín tiếng, ít chia sẻ đời tư, luôn âm thầm làm những việc mình thấy đúng. Trong thời gian qua, mặc dù nam danh hài phải đối mặt với căn bệnh tuyến giáp, anh không hề kêu ca kể khổ mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình đi chữa trị.

Điều cuối cùng Cát Phượng muốn gửi gắm trong bài đăng của mình là tung loạt giấy tờ được cho là bằng chứng danh hài Hoài Linh đã từng đi từ thiện cũng như sao kê số tài khoản vẫn còn hơn 13 tỷ đồng. 

Cô không ngần ngại tuyên bố sẽ chặn những tài khoản cố ý bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của cô.

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Ngoài đời, Cát Phượng và Hoài Linh rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Hành động bảo vệ đàn anh của người tình Kiều Minh Tuấn gây chú ý lớn với công chúng. Việc đưa ra quan điểm bênh vực cá nhân, không nhìn vào thực tại, cũng không chấp nhận những ý kiến trái chiều về đàn anh của nữ diễn viên khiến cộng đồng mạng bức xúc.  Cư dân mạng đồng loạt lên tiếng công kích Cát Phượng. Nhiều người còn lôi "scandal" trong quá khứ của cô để mỉa mai.  

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Khán giả 'bới móc' chuyện để nói rằng Cát Phượng không đủ tốt để bênh vực người khác - Ảnh: Chụp màn hình
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Những bình luận công kích Cát Phượng của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Hoài Linh hiện đang là tâm điểm chú ý sau khi giải trình số tiền kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung vẫn chưa thoả đáng. Độ nóng của sự việc chưa kịp lắng xuống, chia sẻ "chân thật" của Cát Phượng lần nữa làm "phẫn nộ" công chúng. 

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Năm 2021 có lẽ là một năm "hạn" với NSƯT Hoài Linh khi lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng chưa "lắng", mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục réo tên nam danh hài vì số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung lũ lụt 13 tỷ đồng vẫn chưa được làm rõ đã chuyển đến bà con hay chưa.

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