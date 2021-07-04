Công khai bán đồ hiệu lấy tiền từ thiện, MC Phan Anh bị khơi lại tin đồn 'ăn chặn 24 tỷ' 5 năm trước

Một lần nữa, chuyện làm từ thiện của MC Phan Anh lại bị đem ra mỉa mai, bàn tán. Nhưng không hề tỏ ra cáu gắt hay tức giận, ngược lại anh còn đáp trả rất nhẹ nhàng.

Từ năm 2016 đến nay đã là 5 năm kể từ ngày MC Phan Anh vướng vào ồn ào "ăn chặn" tiền từ thiện cho người dân miền Trung. Và dù anh đã nhiều lần lên tiếng với các tư liệu chứng minh số tiền từ thiện, song nhiều khán giả vẫn chưa bằng lòng, tiếp tục cho rằng có nhiều uẩn khúc. Thậm chí, không ít người còn vào tận FB của nam ca sĩ để lại những bình luận mỉa mai về sự việc khi ấy. Mới đây, thông qua trang cá nhân, MC Phan Anh đã quyết định bán một số món đồ hàng hiệu của mình để lấy tiền làm từ thiện.

Bài đăng trên trang cá nhân của nam MC Anh chia sẻ: "Hồi còn đi làm, mình thường dành toàn bộ thu nhập của tháng 7 cho các hoạt động thiện nguyện. Hai năm trở lại đây, nghỉ showbiz thì mình quyết định, vào tháng này sẽ chọn 1 số món đồ còn giá trị sử dụng để trao tặng cho ai đó cần, thông qua đấu giá. Người thắng đấu giá sẽ chuyển thẳng 100% tiền cho các quỹ từ thiện. Mình thích hình thức này, bởi nhiều món đồ dù đã cũ, nhưng giá trị sử dụng còn rất lớn và có nhiều người lại thấy cần hơn. Bản thân mình thì giờ hướng tới lối sống tối giản, nhẹ nhàng thành ra trao đi được gì là sẽ trao, miễn là trao đúng người cần. Nay mời cả nhà cùng xem mấy món đồ này nhé, nếu thấy ai phù hợp là chủ nhân mới thì giới thiệu nha. (À, nhân tiện cho mình thêm một lần cám ơn những người thương đã tặng những món quà này cho mình nhé, mình biết các anh chị em sẽ vui khi những món quà này tiếp tục được trao đi). Còn dưới đây là thông tin về 3 tổ chức từ thiện để bạn lựa chọn chuyển khoản nếu thắng đấu giá. 3 đơn vị này là những tổ chức mà mình đã có dịp hợp tác trong thời gian qua và rất trân trọng, tin tưởng vào những hoạt động ý nghĩa của họ! Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ".

Phan Anh bán đồ hiệu để lấy tiền làm từ thiện - Ảnh: FBNV Dưới bình luận, nhiều người khen ngợi, cảm kích tấm lòng của Phan Anh. Tuy nhiên, có một cư dân mạng mỉa mai nam MC: ''Cả năm không ai thuê, đào đâu ra tiền. Thôi thì mang đồ mua từ đợt nhận 24 tỷ ra đấu giá vậy''. Một cư dân mạng khơi lại tin đồn "ăn chặn 24 tỷ" - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, một người bảo vệ Phan Anh và cho rằng người này kém duyên. Tuy nhiên, cư dân mạng này vẫn tiếp tục viết: ''Số lần và tâm huyết giúp đỡ người khó khăn của bạn chưa chắc đã bằng tôi đâu. Tôi làm vì cái tâm bằng tiền hay công sức của tôi. Còn một số kẻ lợi dụng cái tâm của những người như tôi để vụ lợi thì tôi nóng mặt. Nói ra cái xấu, cái không minh bạch của "người hay nói đạo đức" thì là sai à. Phan Anh của bạn mang số tiền còn lại theo lần kê khai trước chuyển cho Mặt Trận Tổ Quốc, Quỹ phòng chống lụt bão hay đứng ra tặng các em học sinh khó khăn vùng lũ, tôi sẽ xin lỗi. À quên, lần này sao không dùng số tiền đó nhỉ, hay chơi chứng khoán thua hết rồi''. Đáp lại sự mỉa mai của người này, Phan Anh chỉ viết ngắn gọn với thái độ nhẹ nhàng: ''Chào bạn! Bạn có thể viết rõ ràng họ và tên người bạn muốn ám chỉ là ai không ạ? Và bạn kết luận người đó làm sai gì ạ? Tôi chờ nghe ạ!''. MC Phan Anh bình thản đáp trả - Ảnh: FBNV Trước đó, vào năm 2016, MC Phan Anh đã đăng tải 1 bài viết trên Facebook để kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ đến các đồng bào bị ảnh hưởng do trận lũ quét tại Vị Xuyên, Hà Giang vào giữa tháng 10/2016. Nam MC thể hiện tâm trạng đau buồn khi chứng kiến cảnh nạn nhân bị ảnh hưởng do bão lũ, đồng thời ngỏ lời kêu gọi mọi người quyên góp tiền làm từ thiện. Nam MC đã nhanh chóng huy động được số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung lên tới 24 tỷ đồng. MC Phan Anh từng được rất nhiều người hâm mộ Tuy nhiên, anh đã ngừng cập nhật số dư trong tài khoản và thông báo sẽ đóng tài khoản sau ngày 31/10. Sau đó, nhiều người cũng đã lên tiếng tố cáo MC Phan Anh dùng số tiền có được từ quyên góp thiện nguyện cho các mua sắm cá nhân, cũng như thiếu minh bạch trong việc sử dụng số tiền này. Dù đã nhiều thanh minh và giải thích, nhương dường như 1 bộ phận không nhỏ khán giả đã mất niềm tin hoàn toàn vào nam MC.

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