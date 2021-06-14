Khán giả ‘té ngửa’ vì cát sê siêu ít ỏi của Hồ Văn Cường đâu ra 70.000.000đ/show - ăn chặn hay ép giá mùa dịch?

Nhiều ý kiến tò mò về cát sê đi hát của Hồ Văn Cường. Trong đó, thông tin thổi phồng anh đi hát 50-70 triệu/đêm có vẻ chưa chính xác.

Lùm xùm bủa vây Phi Nhung và Hồ Văn Cường về tiền cát sê đi hát có lẽ là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cảm thấy nghi ngờ khi mẹ nuôi Phi Nhung và quản lý chưa công khai tiền cát sê, đồng thời CĐM cũng yêu cầu phía quản lý Phi Nhung nên giao lại cát sê và tiền thưởng cho nam ca sĩ này. Tuy nhiên, về phía ca sĩ Phi Nhung, cô cho rằng không biết cát sê của Hồ Văn Cường là bao nhiêu và còn cho biết thêm quản lý giữ toàn bộ số tiền trên. Cô cũng hứa sẽ trả tất cả cho Hồ Văn Cường khi anh đủ 18 tuổi.

Phi Nhung chia sẻ rằng cát sê của Hồ Văn Cường giữ và cô không biết gì - Ảnh: Internet Tuy nhiên trên mạng xã hội, nhiều thông tin lan truyền cho rằng cát sê đi hát của Hồ Văn Cường rơi vào 50-70 triệu/show. Nếu làm bài tính cộng trừ tương đương thì nam ca sĩ có thể sở hữu gần 3 tỷ đồng chưa cộng dồn lãi suất ngân hàng. Khán giả còn cho rằng nếu được nhận số tiền kia sớm thì có lẽ Hồ Văn Cường đã xây được nhà và đỡ đần cho chị mình ở quê không phải đi lượm ve chai.

Bên cạnh tin đồn trên, dân trong nghề cho rằng cát sê đi hát của Hồ Văn Cường bị thổi phồng, thực tế thấp hơn con số 50-70 triệu khá nhiều. Nhiều người cho rằng cát sê của Hồ Văn Cường đã bị thổi phồng, chưa cao đến mức 50-70 triệu/show - Ảnh: Internet 1 nam MC chia sẻ, tên tuổi của Hồ Văn Cường chưa thể có được mức cát sê cao như thế, anh nói: “Nhiều quán quân, Á quân đi hát kiểu bia kèm lạc lắm. Nhiều giọng ca hát rất hay nhưng những event họ lại không cần tên tuổi, mà hát chương trình ca nhạc bình thường thì lương không bao nhiêu”. Theo một người trong giới nghệ sĩ cho hay, cát sê của ca sĩ Hồ Văn Cường chỉ rơi vào khoảng 15-20 triệu/show. Đây là mức giá trung bình vì tên tuổi của Hồ Văn Cường không thể sánh ngang với Phương Mỹ Chi được. Hồ Văn Cường đa số hát các sân khấu nhỏ và chương trình của chùa nên cát sê không cao cũng là điều dễ hiểu. Nhiều người hi vọng ca sĩ Phi Nhung sẽ công khai minh bạch giá cát sê đi hát của Hồ Văn Cường để khán giả có thể tin tưởng cô hơn - Ảnh: Internet Vài ý kiến khác cho rằng do nam ca sĩ mắc 2 năm vỡ giọng, 2 năm dịch COVID-19 nên thu nhập giảm sút cũng là điều khó tránh khỏi, con số vài tỷ có lẽ hơi quá. Nếu Hồ Văn Cường nhận lại tiền trong năm năm qua thì có lẽ con số chưa thể tới 3 tỷ, nói thẳng ra là chỉ vừa đủ sửa sang nhà cửa và ổn định cuộc sống một chút chứ thổi phồng mọi thứ lên như thế là vô căn cứ.

Blogger Nguyễn Ngọc Long 'VẼ ĐƯỜNG' tường tận từ A-Z giúp Phi Nhung 'CHẠY' khỏi uẩn khúc ồn ào con nuôi với Hồ Văn Cường Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng nếu tính trung bình 3 năm đi hát mỗi show từ 50-70 triệu thì lẽ ra Phi Nhung nên trả cho Hồ Văn Cường 3 tỷ tiền cát xê chưa tính lãi suất ngân hàng.

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