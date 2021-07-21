Thủy Tiên phát rau từ thiện bị trù ẻo công khai tiền kẻo 'nghèo nàn muôn kiếp', Công Vinh đáp gọn lỏn: 'Tiền túi nhà em mà'

Dù tự bỏ tiền túi làm thiện nguyện nhưng vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn không thể tránh khỏi cái nhìn xét nét của nhiều người.
Thời gian vừa qua, Thủy Tiên là cái tên được nhắc nhiều trên truyền thông và mạng xã hội vì liên quan đến chuyện làm từ thiện gần 180 tỉ đồng quyên góp được trong đợt lũ lụt miền Trung. Chính vì thế, mọi hoạt động của cô thời gian này đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Mặc những thị phi bủa vây, cặp đôi vẫn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích và hăng hái làm thiện nguyện. Đặc biệt trong mùa dịch này, Vợ chồng Thuỷ Tiên đã "âm thầm" trích tiền túi ra mua hàng chục tấn rau củ, gạo và tự tay phân chia để gửi đến người dân khó khăn và bà con trong các khu cách ly trên địa bàn TP.HCM. Mới đây nhất, giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" tiếp tục có một hành động nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐM. Cụ thể trong bài viết mới nhất, Thủy Tiên chia sẻ: "Rau sạch ở quê lên, nhà em bán rau giá 1 tỷ 1 bó mà nay sale sập sàn còn 0 đồng. Mua rau giá sale còn được tặng gạo và sữa lại còn free ship nữa nhé bà con ơi."
Ít giờ sau, Công Vinh cũng đồng thời chia sẻ những hình ảnh này bên trang cá nhân. Anh hài hước viết: “Tại đây chúng tôi có bán rau, sáng nay vừa về đến. 1 tỷ 1 bó mùa dịch nên sale sập sàn còn 0 đồng. Mại dô, mại dô bà con cô bác ơi”. Tuy nhiên, ngoài những lời khen ngợi thì một khán giả không hiểu rõ sự tình đã để lại bình luận đề nghị vợ chồng nam ca sĩ công khai rõ số tiền kêu gọi từ thiện nếu không sẽ "nghèo nàn muôn kiếp về sau".
Làm việc tốt còn bị mỉa mai, Công Vinh đáp trả một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy tinh tế: "Dạ, để em sẽ công khai số tiền minh bạch với vợ em ạ, vì đây là tiền túi của nhà em mà chị". Màn đáp trả này đã nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả. Hầu hết những người để lại bình luận đều tỏ ra nể phục hành động đẹp của cặp đôi trong bối cảnh miền Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn giữa đại dịch.