Thủy Tiên phát rau từ thiện bị trù ẻo công khai tiền kẻo 'nghèo nàn muôn kiếp', Công Vinh đáp gọn lỏn: 'Tiền túi nhà em mà'

Thời gian vừa qua, Thủy Tiên là cái tên được nhắc nhiều trên truyền thông và mạng xã hội vì liên quan đến chuyện làm từ thiện gần 180 tỉ đồng quyên góp được trong đợt lũ lụt miền Trung. Chính vì thế, mọi hoạt động của cô thời gian này đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mặc những thị phi bủa vây, cặp đôi vẫn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích và hăng hái làm thiện nguyện. Đặc biệt trong mùa dịch này, Vợ chồng Thuỷ Tiên đã "âm thầm" trích tiền túi ra mua hàng chục tấn rau củ, gạo và tự tay phân chia để gửi đến người dân khó khăn và bà con trong các khu cách ly trên địa bàn TP.HCM. Mới đây nhất, giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" tiếp tục có một hành động nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐM. Cụ thể trong bài viết mới nhất, Thủy Tiên chia sẻ: "Rau sạch ở quê lên, nhà em bán rau giá 1 tỷ 1 bó mà nay sale sập sàn còn 0 đồng. Mua rau giá sale còn được tặng gạo và sữa lại còn free ship nữa nhé bà con ơi."