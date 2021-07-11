CĐM tranh cãi trước tin đồn mẹ ruột Thủy Tiên khắc chi chít tên cả nhà lên mai rùa phóng sinh

Hậu trường 11/07/2021 20:07

Hình ảnh được cho là chụp từ Facebook mẹ ca sĩ Thủy Tiên, tiết lộ việc khắc tên cả gia đình lên mai rùa để phóng sinh được lan truyền trên mạng xã hội khiến khán giả vô cùng bất ngờ, tranh cãi không ngừng.

Cụ thể, mới đây, MXH lan truyền hình ảnh được cho là của mẹ ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ việc thả động vật để phóng sinh. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện trên các chú rùa này đều khắc chữ "vạn" màu đỏ và khắc thêm tên "CV9 + Thuỷ Tiên + Gạo" (CV9 là Công Vinh, Gạo là tên con gái của cặp đôi).

CĐM tranh cãi trước tin đồn mẹ ruột Thủy Tiên khắc chi chít tên cả nhà lên mai rùa phóng sinh - Ảnh 1
Hình ảnh được cho là chụp lại từ Facebook mẹ ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet

 Hành động này khiến dư luận bức xúc, liên tục chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người nổi giận cho rằng đây là việc làm phản khoa học, cần phải lên án kịch liệt. Theo tìm hiểu, mai rùa được hình thành từ 50 chiếc xương khác nhau. Nó đúng là rất cứng rắn nên mới có thể bảo vệ cho loài rùa trước sự tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, nơi này cũng có dây thần kinh bên trong, cung cấp máu nên rùa có thể chảy máu, đau đớn khi bị tổn thương. Một số người khi chọn rùa để phóng sinh thường khắc thêm biểu tượng chữ “Vạn” và tên người với mong muốn cầu may mắn, bình an. Tuy nhiên, hành động này luôn vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. 

CĐM tranh cãi trước tin đồn mẹ ruột Thủy Tiên khắc chi chít tên cả nhà lên mai rùa phóng sinh - Ảnh 2
Trên mai rùa hằn rõ vết khắc hình chữ "vạn" và có nhắc đến những cái tên nổi tiếng - Ảnh: Internet
CĐM tranh cãi trước tin đồn mẹ ruột Thủy Tiên khắc chi chít tên cả nhà lên mai rùa phóng sinh - Ảnh 3
Những bình luận trái chiều về vụ việc

Tuy nhiên cũng có những người khác cho rằng mai rất cứng và dày, khắc lên chỉ để dễ nhận biết là rùa phóng sinh thôi chứ cũng không làm cho chúng đau đớn hay ảnh hưởng gì, mong mọi người không làm quá lên.

Dẫu vậy, dưới các bài đăng chỉ trích Thủy Tiên và mẹ nữ ca sĩ, rất nhiều bình luận tỏ ra tức giận: “Phóng sinh làm màu. Làm việc tốt đâu cần ai biết, đâu cần phải khoe. Khắc tên lên mai rùa thì thật quá ác chứ không phải làm việc thiện nữa”, “Sao lại nỡ hành hạ con rùa vậy?”, "Những người yêu động vật thật sự nhìn thấy cảnh này sẽ rất đau lòng". Bài đăng này được cho là đã "bay màu" từ trang chính chủ không hiểu vì lý do gì. 

CĐM tranh cãi trước tin đồn mẹ ruột Thủy Tiên khắc chi chít tên cả nhà lên mai rùa phóng sinh - Ảnh 4
Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên liên tục vướng phải nhiều tin đồn không hay - Ảnh: Internet

 Thời gian gần đây, Thủy Tiên và Công Vinh cũng gặp không ít rắc rối vì liên quan đến tiền quyên góp 140 tỷ đồng. Đáp trả những bình luận khiếm nhã, nữ ca sĩ cho biết gia đình mình có đủ thu nhập nên không bao giờ làm những chuyện thất đức như thế. Sự việc tiếp tục đẩy lên cao trào khi cộng đồng mạng xôn xao tin đồn Thủy Tiên bí mật xây biệt thự giữa mùa dịch Covid-19. Đến hôm nay lại rộ lên những hình ảnh gây tranh cãi được cho là từ bài đăng của mẹ Thủy Tiên, cộng đồng mạng hi vọng phía nữ ca sĩ sớm có câu trả lời thuyết phục trong thời gian tới.

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