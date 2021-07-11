Cụ thể, mới đây, MXH lan truyền hình ảnh được cho là của mẹ ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ việc thả động vật để phóng sinh. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện trên các chú rùa này đều khắc chữ "vạn" màu đỏ và khắc thêm tên "CV9 + Thuỷ Tiên + Gạo" (CV9 là Công Vinh, Gạo là tên con gái của cặp đôi).

Hình ảnh được cho là chụp lại từ Facebook mẹ ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Hành động này khiến dư luận bức xúc, liên tục chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người nổi giận cho rằng đây là việc làm phản khoa học, cần phải lên án kịch liệt. Theo tìm hiểu, mai rùa được hình thành từ 50 chiếc xương khác nhau. Nó đúng là rất cứng rắn nên mới có thể bảo vệ cho loài rùa trước sự tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, nơi này cũng có dây thần kinh bên trong, cung cấp máu nên rùa có thể chảy máu, đau đớn khi bị tổn thương. Một số người khi chọn rùa để phóng sinh thường khắc thêm biểu tượng chữ “Vạn” và tên người với mong muốn cầu may mắn, bình an. Tuy nhiên, hành động này luôn vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận.