Đơn vị thi công nhà ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng sau tuyến bố ‘muốn gì thì lên phường’, khán giả tố ngược: ‘Lươn lẹo’

Hậu trường 05/07/2021 07:55

Vụ ồn ào xung quanh việc xây biệt thự của Thủy Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi khá nhiều cư dân mạng vào trang của đơn vị thi công nhà nữ ca sĩ lên tiếng chỉ trích.

Khi Thủy Tiên quyết định đập đi xây lại căn "bạch dinh" của mình, nhiều khán giả đã thắc mắc rằng có phải cô dùng tiền từ thiện để xây nhà. Ngay sau đó nữ ca sĩ đã lên tiếng đính chính rằng bản thân được chồng cho chục tỷ hàng tháng thì việc xây nhà bằng tiền của cô là điều bình thường. Chưa kể nữ ca sĩ còn cho biết trong quá trình xây dựng do sự cố có thể chết người nên cô quyết định đập đi xây lại chứ không hề có ý nghĩ sẽ xây dựng biệt thự mới.

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Chuyện xây biệt thự của Thủy Tiên vẫn gây khá nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Sau chia sẻ này của nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng, nhiều cư dân mạng đã tràn vào fanpage của đơn vị thi công này "khủng bố". Tuy nhiên admin của trang này lại phán “muốn gì thì lên phường” càng khiến các antifan được nước làm tới, họ công kích liên tục quyết làm cho “ra ngô ra khoai”.

Ngay sau đó, trang fanpage này đã lên tiếng như sau: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì nhận được các bình luận và đánh giá không hay từ mọi người. Trong những ngày qua công ty đã nhận được rất nhiều sự công kích nghiêm trọng từ các trang cá nhân trên Fanpage. Mong mọi người hãy tìm hiểu kỹ trước khi đánh giá vấn đề để không ảnh hưởng đến uy tín mà Công ty chúng tôi đã xây dựng bấy lâu nay. Xin chân thành cảm ơn!". Mặc lời giải thích của chủ fanpage nhưng cư dân mạng vẫn tiếp tục tràn vào bình luận với nhiều từ ngữ hết sức khó nghe.

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Bài đăng từ công ty xây dựng mong khán giả tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đánh giá vấn đề - Ảnh: Chụp màn hình
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Đơn vị thi công nhà ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng sau tuyến bố ‘muốn gì thì lên phường’, khán giả tố ngược: ‘Lươn lẹo’ - Ảnh 4

Khán giả vẫn không ngừng công kích và còn cho rằng công ty 'lươn lẹo' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, giữa tâm điểm vụ lùm xùm xây nhà của Thủy Tiên, trang fanpage này bất ngờ có dòng trạng thái đáng chú ý: "Muốn gì thì lên phường nha các anh, các chị. Sao phải vào fanpage của Công ty để nói những lời khó nghe vậy ạ. Đọc các comment của các anh các chị mà Admin muốn xỉu". Động thái này của đơn vị thi công nhà cho Thuỷ Tiên càng làm cuộc tranh cãi trở nên dữ dội hơn.

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Bài đăng 'mời lên phường' trước đó gây xôn xao dư luận từ fanpage trên - Ảnh: Chụp màn hình
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Bài đăng này cũng nhận nhiều sự chỉ trích của CĐM - Ảnh: Chụp màn hình
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Hiện tại Thủy Tiên vẫn giữ im lặng về vấn đề này - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng vẫn gây chú ý khá nhiều từ cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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