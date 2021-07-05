Đơn vị thi công nhà ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng sau tuyến bố ‘muốn gì thì lên phường’, khán giả tố ngược: ‘Lươn lẹo’

Khi Thủy Tiên quyết định đập đi xây lại căn "bạch dinh" của mình, nhiều khán giả đã thắc mắc rằng có phải cô dùng tiền từ thiện để xây nhà. Ngay sau đó nữ ca sĩ đã lên tiếng đính chính rằng bản thân được chồng cho chục tỷ hàng tháng thì việc xây nhà bằng tiền của cô là điều bình thường. Chưa kể nữ ca sĩ còn cho biết trong quá trình xây dựng do sự cố có thể chết người nên cô quyết định đập đi xây lại chứ không hề có ý nghĩ sẽ xây dựng biệt thự mới.

Chuyện xây biệt thự của Thủy Tiên vẫn gây khá nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Sau chia sẻ này của nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng, nhiều cư dân mạng đã tràn vào fanpage của đơn vị thi công này "khủng bố". Tuy nhiên admin của trang này lại phán “muốn gì thì lên phường” càng khiến các antifan được nước làm tới, họ công kích liên tục quyết làm cho “ra ngô ra khoai”.