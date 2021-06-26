Ngôi biệt thự cũ 22 tỷ của hai vợ chồng nổi tiếng Công Vinh - Thủy Tiên đã bị dỡ bỏ và đang tiến hành hoàn thiện một dinh cơ mới.

Thủy Tiên và Công Vinh đã quyết định đập bỏ căn nhà cũ trị giá 22 tỷ đồng và đang thực hiện xây dựng một cơ ngơi mới cũng hoành tráng không kém tại khu nhà giàu quận 7 TP.HCM. Dù trước đó có xảy ra chút lùm xùm nhỏ khi fan cho rằng cô ăn chặn từ thiện để xây nhà nhưng ca sĩ Hát vang rằng em yêu anh có vẻ không quan tâm và đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Được biết căn biệt thự mới của hai vợ chồng dự kiến sẽ hoàn thành trong 150 ngày. Thủy Tiên và Công Vinh từng khiến khán giả xuýt xoa khi sở hữu căn bạch dinh trị giá 22 tỷ đồng - Ảnh: Internet Điều gây tranh cãi tiếp theo sau vụ lùm xùm từ thiện có lẽ là việc đang bùng phát dịch COVID-19 mà công trình của nữ ca sĩ vẫn thi công xây dựng. Theo Pháp Luật và Bạn Đọc thì tại đây tập trung khá nhiều công nhân và thậm chí họ còn quên mang khẩu trang để giữ an toàn cho bản thân.

Nhiều công nhân tham gia xây dựng nhưng quên đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc Công trình xây dựng đang được hoàn thiện sau khi Thủy Tiên đập bỏ căn biệt thự cũ trị giá 22 tỷ - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc Theo chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, người lao động được yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang đúng quy định, rửa tay sát khuẩn. Theo chỉ thị trên, đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế; phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại công trường, bảo đảm sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho người lao động, các công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Công trình Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang đúng quy định, rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng ra vào; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế. Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca. Phía trước công trình có dung dịch rửa tay dành cho công nhân lao động - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc Hiện tại công trình của Thủy Tiên có xuất hiện các dung dịch khử khuẩn, các thiết bị được đặt ở một chiếc bàn riêng trước cổng dành cho người lao động. Nhưng việc tụ tập một lúc 4-5 người đứng sát nhau có vẻ chưa tuân thủ đúng quy trình phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó Thủy Tiên từng lên tiếng giải thích mình xây dựng nhà là do đập bỏ trong lúc sửa chữa gặp sự cố chứ không hề ăn chặn từ thiện để xây biệt thự như lời đồn vô căn cứ trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình Thủy Tiên từng vướng vào vụ lùm xùm khi một số cư dân mạng cho rằng cô xây biệt thự 1000m2 trị giá gần 80 tỷ đồng nhưng sau đó cô đã phủ nhận và cho rằng mình chỉ sửa nhà. Trong quá trình sửa do sự cố có thể dẫn đến chết người nên cô mới đập bỏ xây mới. Dù xảy ra nhiều lùm xùm những khán giả vẫn mong căn biệt thự mới của hai vợ chồng sớm hoàn thiện để thiên hạ được phen trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Hiện tại fan đang háo hức mong chờ dinh thự mới của ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh mau chóng hoàn thiện để xem mức độ hoành tráng cỡ nào. Có thể thấy với chi phí mà cõi mạng đồn đoán thì sau khi xong, đây là căn nhà bề thế không phải dạng vừa của showbiz Việt.

Thủy Tiên nói xây biệt thự chỉ 3,2 tỷ, cõi mạng ‘gạch đầu dòng’ thắc mắc 7 điều ‘kỳ lạ’ sau nghi vấn ăn chặn 178 tỷ từ thiện Sau khi phân trần giải thích trên trang cá nhân việc xây biệt thự mới là tiền của chồng và cô dành dụm, một diễn đàn đã phân tích một số điểm chưa rõ ràng về vụ việc trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-su-co-sua-bach-dinh-xem-chet-nguoi-cong-trinh-nha-22-ty-cua-thuy-tien-xay-dung-giua-dich-nhung-cong-nhan-quen-mang-khau-trang-410158.html