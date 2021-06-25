Con nuôi Phi Nhung bất ngờ tiết lộ điều chưa ai biết về mẹ, bật mí gây sốc về Hồ Văn Cường

Hậu trường 25/06/2021 16:10

Một người con nuôi khác của ca sĩ Phi Nhung đã có những chia sẻ về Hồ Văn Cường khiến khán giả bất ngờ.

Vụ lùm xùm của Phi Nhung và Hồ Văn Cường thu hút khá nhiều sự chú ý từ cõi mạng. Đa số đều chia làm hai phe và tranh cãi dữ dội mặc cho những người trong cuộc đã lên tiếng và mong kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

Bên cạnh những ồn ào không đáng có, một người con trai nuôi khác của nữ ca sĩ Phải lòng con gái Bến Tre đã tỏ ra khó chịu khi chứng kiến mẹ nuôi Phi Nhung bị cư dân mạng tấn công dồn dập và dành nhiều lời lẽ không hay. Bên cạnh đó anh cũng nhắn nhủ đến khán giả nên có cái nhìn khách quan hơn vì ai trong cuộc sống cũng sẽ có lúc phạm sai gây ra lỗi lầm.

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Đức Hiếu, một người con nuôi khác của ca sĩ Phi Nhung ở chung nhà Hồ  Văn Cường - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên SAOstar, con nuôi của Phi Nhung tên Đức Hiếu đã tâm sự khá nhiều, nhân vật này cho biết: "Em về ở với mẹ Nhung từ nhỏ, lúc trước đi tu em ở với sư phụ. Sau đó em thấy không có duyên với chùa nữa nên xin về với mẹ Nhung. Về với mẹ Nhung em vẫn tiếp tục đi học, hiện em đang học lớp 10. Ngoài giờ học, rảnh rỗi là em phụ mẹ làm việc nhà và chăm lo cho các em". 

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Nhiều khán giả cho rằng nếu không có Phi Nhung thì Hồ Văn Cường cũng sẽ ít hào quang hơn hiện tại - Ảnh: Internet

Ngoài chia sẻ về cái duyên được về sống chung nhà cùng mẹ Phi Nhung, Đức Hiếu còn nói lên quan điểm trong ồn ào trước đó của ca sĩ Hồ Văn Cường: "Đứng ở phía sau, em cảm thấy mẹ Nhung rất tốt. Nhưng em lo sợ và thương mẹ của em vì em không muốn ai buông lời ác ý với mẹ. Cũng nhờ có duyên với mẹ Nhung nên được mẹ nuôi dạy. Em rất tự hào và hãnh diện có một người mẹ tâm lý luôn luôn yêu thương các con. Đôi khi mẹ có nghiêm khắc nhưng mẹ luôn dạy cái đúng cái sai".

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Theo Đức Hiếu thì Phi Nhung chăm sóc cho rất nhiều trẻ mồ côi và cũng tiết lộ tình hình hiện tại của ca sĩ Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Do ở đối diện phòng của Hồ Văn Cường tại nhà Phi Nhung nên Đức Hiếu cũng bộc bạch một chút thông tin về nam ca sĩ: "Em ở đối diện phòng nên thường xuyên tâm sự với Cường. Sau sự việc này Cường rất buồn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Cường bận ôn thi tốt nghiệp THPT nên không muốn thị phi ảnh hưởng đến việc học hành. Ngoài ra, Cường và mẹ Nhung đã gỡ bỏ được khúc mắc, gia đình em hiện tại rất hạnh phúc".

Ngoài ra Đức Hiếu còn cho khán giả biết thêm rằng nếu không có vòng tay của nữ ca sĩ hải ngoại thì cuộc đời của các em sẽ rất khổ. Hiện tại Phi Nhung cũng đang giúp đỡ và chăm sóc hơn 20 trẻ mồ côi.

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Khán giả mong Phi Nhung mau chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh: Internet

Ôn ào xung quanh việc Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn đang khiến công chúng còn nhiều thắc mắc. Tuy nhiên nhiều khán giả mong cả hai nên lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Hiện tại Phi Nhung đã trở lại Facebook và cũng hay cập nhật những chia sẻ thú vị về cuộc sống lên trang cá nhân của mình.

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