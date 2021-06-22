Nhạc sĩ Hồng Xương Long tung tin nhắn tố bị phía Phi Nhung uy hiếp, tiết lộ ekip Phi Nhung 'xin lỗi vì bức xúc nên lỡ lời'

Hậu trường 22/06/2021 20:14

Sau Hồ Văn Cường thì mới đây, Phi Nhung lại dính lùm xùm với nhạc sĩ Hồng Xương Long, cha đẻ của ca khúc nổi tiếng Chim Trắng Mồ Côi.

Mạng xã hội chưa yên sau lùm xùm giữa Phi Nhung và con nuôi thì mới đây, Hồng Xương Long bất ngờ tố bị Phi Nhung uy hiếp sau khi anh chia sẻ quan điểm về chuyện giữa nữ ca sĩ và Hồ Văn Cường.

Anh là tác giả của hàng loạt bài hit một thời như Chim Trắng Mồ Côi, Lỡ Duyên, Mưa Chiều Miền Trung… Anh từng viết trên trang cá nhân: "Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình không muốn đăng đàn, nhưng Phi Phi cô nương nhắn hoài bảo mình sợ trốn và có ý đưa mình lên báo, ra tòa và lên VTV1 miễn phí trong vai phản biện".

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Bài đăng của Hồng Xương Long nhắc đến nhân vật tên PN và HVC trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trong lúc mọi chuyện đang xôn xao thì Nhạc sĩ Hồng Xương Long đã có động thái tung tin nhắn từ Phi Nhung bên dưới phần bình luận. 

Nhạc sĩ Hồng Xương Long tung tin nhắn tố bị phía Phi Nhung uy hiếp, tiết lộ ekip Phi Nhung 'xin lỗi vì bức xúc nên lỡ lời' - Ảnh 2Nhạc sĩ Hồng Xương Long tung tin nhắn tố bị phía Phi Nhung uy hiếp, tiết lộ ekip Phi Nhung 'xin lỗi vì bức xúc nên lỡ lời' - Ảnh 3

Nhạc sĩ Hồng Xương Long tung tin nhắn tố bị phía Phi Nhung uy hiếp, tiết lộ ekip Phi Nhung 'xin lỗi vì bức xúc nên lỡ lời' - Ảnh 4

Nội dung tin nhắn mà Nhạc sĩ Hồng Xương Long cung cấp bên dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Anh cho biết sau khi đăng status thì rất nhiều khán giả ủng hộ quan điểm của mình. Thông qua đó anh cũng muốn lên tiếng để tìm lại sự công bằng cho gia đình ca sĩ Hồ Văn Cường để họ có cuộc sống thoải mái hơn. Nhạc sĩ Hồng Xương Long chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc: "Phi Nhung gọi điện yêu cầu tôi gỡ bài và đăng status xin lỗi cô ấy ngay trong buổi chiều hôm đó, nếu không cô ấy sẽ không bỏ qua. Tôi trả lời là: ‘Anh chỉ nói lên quan điểm đúng sai và cần minh bạch, không phải đả kích hay hơn thua với em. Anh tại sao phải gỡ?’ Sau đó Phi Nhung nhắn tin hù dọa đòi kiện ra tòa, đòi đăng báo tôi và mời công an các kiểu". Ngoài ra Hồng Xương Long cũng chia sẻ việc Facebook của anh bị kẻ xấu tấn công, bị khóa sau đó. Anh cũng cho biết Phi Nhung cho rằng anh trốn vị sợ và không dám lên tiếng trên trang cá nhân tuy nhiên sau đó nam nhạc sĩ đã nói thẳng mọi chuyện. Anh cho biết thêm: "Nhân viên bên công ty Phi Nhung cũng điện thoại thay mặt Phi Nhung xin lỗi vì bức xúc nên lỡ lời xúc phạm tôi".

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Nhạc sĩ Hồng Xương Long cho biết phía Phi Nhung đã gọi điện và xin lỗi anh - Ảnh: Internet

Có thể thấy nhạc sĩ Lỡ Duyên khá bức xúc và muốn chia sẻ câu chuyện để mọi người có thể hiểu rõ vấn đề. Anh nói thêm trên Pháp Luật và Bạn Đọc: "Tôi lên tiếng là tìm công đạo cho các cháu. Đúng sai cũng phải rõ ràng cho cơ quan công quyền và khán giả một câu trả lời minh bạch. Không phải bắt hai vợ chồng và thằng nhỏ nói theo kịch bản không đúng sự thật, trước sau bất nhất. Ai nhìn vô cùng thấy lúc nói này lúc nói khác, càng nói thì tất cả điều tốt đẹp cho Phi Nhung".

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Hồ Văn Cường và Phi Nhung từng nhiều lần đính chính về lùm xùm tiền cát sê và hi vọng khán giả có cái nhìn khách quan hơn - Ảnh: Internet

Trước đó, Hồng Xương Long từng đăng vài bài post nêu lên trang cá nhân trong lúc Phi Nhung và Hồ Văn Cường xảy ra hiểu lầm. Anh chia sẻ khá nhiều suy nghĩ về việc giải thưởng của nam ca sĩ và chuyện Phi Nhung nên hành xử thế nào cho hợp lý gây chú ý từ cộng đồng mạng. 

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Hồng Xương Long là cha đẻ của ca khúc nổi tiếng một thời Chim trắng mồ côi - Ảnh: Internet

Phi Nhung từng dính nghi vấn giữ tiền cát sê và giải thưởng của con trai nuôi. Tuy nhiên sau đó cả hai cũng đã lên tiếng đính chính giải thích. Hồ Văn Cường cũng đã hai lần quay clip xin lỗi Phi Nhung và mong muốn mau chóng kết thúc câu chuyện để tập trung học tập. Tuy nhiên hiện nay khán giả vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Sáng ngày 22/6, sau bao ngày khóa Facebook thì Phi Nhung cũng đã xuất hiện hát karaoke trên trang cá nhân khiến khán giả chú ý.

Sau thời gian dài 'ở ẩn', Phi Nhung vừa có động thái lạ trên mạng xã hội

Sau thời gian dài 'ở ẩn', Phi Nhung vừa có động thái lạ trên mạng xã hội

Ngoài hát Karaoke tặng cư dân mạng Phi Nhung còn chia sẻ nhiều điều dành cho khán giả trên fanpage cá nhân.

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