'Phù thủy âm nhạc' Thủy Tiên khoe loạt ảnh 'nóng hừng hực' bên bạn trai ‘cực phẩm’ khiến dân tình 'nín thở'

DJ Tít được mệnh danh là “phủ thủy âm nhạc ”. Cô sở hữu gu thời trang cực kỳ sành điệu và đẳng cấp. Đáng chú ý nhất là body siêu chuẩn và gương mặt “nét nào ra nét đó” khiến cư dân mạng ghen tỵ. Trên trang cá nhân, nàng DJ thường chia sẻ những bộ ảnh mới kèm các khoảnh khắc tình tứ bên người yêu điển trai với độ nóng còn hơn "cái nóng mùa hè".

Ngoài những bức ảnh nóng bỏng cả hai cũng có những khoảnh khắc 'tình bể bình' thế này

Theo cõi mạng đồn đoán thì người yêu của DJ Tít có nickname là Đ.I., sở hữu ngoại hình không thua kém các hotboy trên mạng xã hội với gương mặt “cực phẩm”. Cả hai thường đeo nhẫn đôi để thể hiện sự tình tứ và thân mật. Hai nhân vật nổi đình nổi đám trên Instagram này bắt đầu tương tác với nhau qua mạng xã hội từ tháng 6 năm 2019.

Ngoài khoe ảnh gợi cảm bên bạn trai, DJ Tít cũng hay chụp các bức ảnh bikini khoe 3 vòng siêu chuẩn

DJ Tít tên thật là Trần Thị Thủy Tiên, cô là một trong những nữ DJ khá nổi tiếng tại Hà Nội và được truyền thông nhắc đến với nghị lực vươn lên trong cuộc sống và khả năng chơi EDM cực đỉnh.

DJ Tít và cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu

Ngoài ra cô còn trải qua một lần tan vỡ trong hôn nhân và có một cậu con trai tên Bis. Khi ly hôn chồng cũ, DJ Tít từng chia sẻ: “Lòng người thay đổi, mọi lý do chỉ là cái cớ”. Hiện tại cô đang rất hạnh phúc bên người yêu mới và vẫn luôn cống hiến cho khán giả yêu âm nhạc những bản nonstop ấn tượng.

Ảnh: IGNV