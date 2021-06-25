'Phù thủy âm nhạc' Thủy Tiên khoe loạt ảnh 'nóng hừng hực' bên bạn trai ‘cực phẩm’ khiến dân tình 'nín thở'

Hậu trường 25/06/2021 08:18

Sau khi có người yêu mới, nàng phù thủy âm nhạc - DJ Tít chăm chỉ khoe ảnh cả hai lên Instagram và nhận khá nhiều lượt thả tim của cư dân mạng.

DJ Tít được mệnh danh là “phủ thủy âm nhạc”. Cô sở hữu gu thời trang cực kỳ sành điệu và đẳng cấp. Đáng chú ý nhất là body siêu chuẩn và gương mặt “nét nào ra nét đó” khiến cư dân mạng ghen tỵ. Trên trang cá nhân, nàng DJ thường chia sẻ những bộ ảnh mới kèm các khoảnh khắc tình tứ bên người yêu điển trai với độ nóng còn hơn "cái nóng mùa hè".

 

dj tit 3
Khá nhiều lượt bình luận của fan dành cho cặp đôi - Ảnh: Chụp màn hình
dj tit 4
Một bức ảnh khác cũng khiến người xem 'nín thở' vì khá hot 

dj tit 5dj tit 6dj tit 7

'Phù thủy âm nhạc' Thủy Tiên khoe loạt ảnh 'nóng hừng hực' bên bạn trai ‘cực phẩm’ khiến dân tình 'nín thở' - Ảnh 6

dj tit 8
Ngoài những bức ảnh nóng bỏng cả hai cũng có những khoảnh khắc 'tình bể bình' thế này 

Theo cõi mạng đồn đoán thì người yêu của DJ Tít có nickname là Đ.I., sở hữu ngoại hình không thua kém các hotboy trên mạng xã hội với gương mặt “cực phẩm”. Cả hai thường đeo nhẫn đôi để thể hiện sự tình tứ và thân mật. Hai nhân vật nổi đình nổi đám trên Instagram này bắt đầu tương tác với nhau qua mạng xã hội từ tháng 6 năm 2019.

dj tit 9dj tit 10dj tit 11

dj tit 12
Ngoài khoe ảnh gợi cảm bên bạn trai, DJ Tít cũng hay chụp các bức ảnh bikini khoe 3 vòng siêu chuẩn 

DJ Tít tên thật là Trần Thị Thủy Tiên, cô là một trong những nữ DJ khá nổi tiếng tại Hà Nội và được truyền thông nhắc đến với nghị lực vươn lên trong cuộc sống và khả năng chơi EDM cực đỉnh. 

dj tit 13
DJ Tít và cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu 

Ngoài ra cô còn trải qua một lần tan vỡ trong hôn nhân và có một cậu con trai tên Bis. Khi ly hôn chồng cũ, DJ Tít từng chia sẻ: “Lòng người thay đổi, mọi lý do chỉ là cái cớ”. Hiện tại cô đang rất hạnh phúc bên người yêu mới và vẫn luôn cống hiến cho khán giả yêu âm nhạc những bản nonstop ấn tượng.

Ảnh: IGNV

HOT: Truyền hình quốc gia vào cuộc vạch trần 'thần y' Võ Hoàng Yên, khán giả thi nhau 'cảm ơn' VTV, réo tên bà Phương Hằng

HOT: Truyền hình quốc gia vào cuộc vạch trần 'thần y' Võ Hoàng Yên, khán giả thi nhau 'cảm ơn' VTV, réo tên bà Phương Hằng

Mới đây trong chương trình phóng sự của đài VTV đã lên tiếng vạch mặt ‘thần y’ Võ Hoàng Yên và điều bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện hình ảnh của NS Hoài Linh khiến dư luận "hú hồn".

Xem thêm
Từ khóa:   DJ Tít và con bạn trai mới DJ Tít DJ Tít khoe thân

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36