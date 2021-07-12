Giữa ồn ào khắc tên lên mai rùa, Thủy Tiên bị đào lại clip chăm kiến như chăm người, dân mạng cười khẩy: 'Làm màu, giả trân'

Hậu trường 12/07/2021 14:09

Khán giả đang tranh cãi không ngừng với đoạn clip Thuỷ Tiên chăm sóc đàn kiến, nhưng lại tỏ ra như không biết gì trước tin đồn mẹ khắc tên gia đình lên mai rùa.

Mới đây, sau khi Thủy Tiên chia sẻ mẹ ruột chăm làm từ thiện, nhiều cư dân mạng tìm vào trang cá nhân được cho là của mẹ ruột nữ ca sĩ và phát hiện bài đăng chia sẻ hình ảnh mai rùa phóng sinh được khắc tên gia đình Thủy Tiên. Ngay lập tức, những hình ảnh này khiến dư luận vô cùng bức xúc, bởi theo khoa học, mai rùa có dây thần kinh bên trong và cũng là nơi cung cấp máu, việc khắc tên sẽ khiến rùa cảm thấy đau đớn.

Giữa ồn ào khắc tên lên mai rùa, Thủy Tiên bị đào lại clip chăm kiến như chăm người, dân mạng cười khẩy: 'Làm màu, giả trân' - Ảnh 1
Tên Thủy Tiên - Công Vinh được khắc lên mai rùa - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào này, nhiều người cũng nhanh chóng "đào lại" clip Thuỷ Tiên mua đường về cho kiến ăn vào tháng 4/2020 và bàn tán rôm rả về câu chuyện tấm lòng với sinh vật. Clip này được chính Công Vinh ghi lại cảnh vợ mình ngồi sắp xếp đường phèn vào lọ. Nữ ca sĩ chia sẻ, cả nhà chỉ có 2 vợ chồng với 1 đứa con thôi mà 2 tháng ăn hết tận 20kg đường. Sau đó, cô còn mang đường ra sân để rắc cho kiến ăn.

Giữa ồn ào khắc tên lên mai rùa, Thủy Tiên bị đào lại clip chăm kiến như chăm người, dân mạng cười khẩy: 'Làm màu, giả trân' - Ảnh 2
Giữa ồn ào khắc tên lên mai rùa, Thủy Tiên bị đào lại clip chăm kiến như chăm người, dân mạng cười khẩy: 'Làm màu, giả trân' - Ảnh 3
Thủy Tiên mua đường về cho kiến ăn ngoài vỉa hè - Ảnh: Internet

 "Em thấy những chú kiến này cũng giống như con người vậy đó. Mấy cục đường này có chút xíu, nhưng với tụi nó là cả một gia tài luôn. Giống như mình thôi, giống như kiểu tự dưng mình đang đi làm mà mình được trúng số độc đắc vậy đó" - Thủy Tiên nói. Cô còn chia sẻ thêm, mỗi khi thấy kiến trong nhà cô không nỡ quét mạnh tay. Nữ ca sĩ còn lo lắng rằng nếu đuổi lũ kiến đi thì chúng sẽ bị làm hại nên luôn tìm cách đối xử nhẹ nhàng dù đôi khi cũng có lúc bực bội. 

Chính vì xem lại đoạn clip này mà dân mạng cũng bắt đầu chia luồng tranh cãi. Một bên cho rằng nữ ca sĩ 'làm màu, giả tạo' khi nuôi kiến, sợ kiến tổn thương nhưng lại đồng ý cho người khắc tên lên mai rùa. Một số khác vẫn đồng tình và ủng hộ Thuỷ Tiên vì đây là việc thiện, không có gì đáng lên án, không cần phải làm quá lên. 

Giữa ồn ào khắc tên lên mai rùa, Thủy Tiên bị đào lại clip chăm kiến như chăm người, dân mạng cười khẩy: 'Làm màu, giả trân' - Ảnh 4
Cư dân mạng chê Thủy Tiên "làm màu" - Ảnh: Internet

 Được biết, sau khi nhận những chỉ trích, phía tài khoản được cư dân mạng cho là của mẹ đẻ của Thủy Tiên đã có bình luận thanh minh rằng bà khắc chữ lên lưng rùa để không ai dám bắt lại bán. Hiện tại, bài đăng về việc thả rùa phóng sinh của có khắc tên này đã được gỡ khỏi trang cá nhân. Phía nữ ca sĩ chưa có động thái lên tiếng về ồn ào.

Giữa ồn ào khắc tên lên mai rùa, Thủy Tiên bị đào lại clip chăm kiến như chăm người, dân mạng cười khẩy: 'Làm màu, giả trân' - Ảnh 5
Tài khoản này hé lộ không có mục đích xấu khi mai rùa được khắc tên - Ảnh: 2sao
CĐM tranh cãi trước tin đồn mẹ ruột Thủy Tiên khắc chi chít tên cả nhà lên mai rùa phóng sinh

CĐM tranh cãi trước tin đồn mẹ ruột Thủy Tiên khắc chi chít tên cả nhà lên mai rùa phóng sinh

Hình ảnh được cho là chụp từ Facebook mẹ ca sĩ Thủy Tiên, tiết lộ việc khắc tên cả gia đình lên mai rùa để phóng sinh được lan truyền trên mạng xã hội khiến khán giả vô cùng bất ngờ, tranh cãi không ngừng.

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