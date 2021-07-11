Hoa hậu Mỹ Xuân sau 8 năm bị phanh phui vụ tú bà mại dâm 2.500 đô: Giấu biệt danh tính chồng, cuộc sống nhiều bất ngờ

Hậu trường 11/07/2021 13:50

Từng gây xôn xao dư luận vì thông tin môi giới mại dâm, sau 8 năm, cuộc sống Hoa hậu Mỹ Xuân giờ ra sao?

Mỹ Xuân tên đầy đủ là Võ Thị My Xuân. Cô từng đoạt vương miện Hoa hậu Nam Mekong 2009. Tuy nhiên, sau khi đoạt vương miện, người đẹp không tham gia hoạt động giải trí, cũng ít có đóng góp cho các hoạt động cộng đồng. Tháng 6/2013, thông tin Hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt vì cầm đầu đường dây bán dâm khiến dư luận rúng động. 

Hoa hậu Mỹ Xuân sau 8 năm bị phanh phui vụ tú bà mại dâm 2.500 đô: Giấu biệt danh tính chồng, cuộc sống nhiều bất ngờ - Ảnh 1
Hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm - Ảnh: Internet

Tính đến nay đã tròn 8 năm từ scandal ầm ĩ năm nào, Mỹ Xuân đã hoà nhập trở lại với cuộc sống bình thường. Hoa hậu không còn ý định nổi tiếng hay trở lại làng giải trí nữa. Cô dành thời gian chuyên tâm kinh doanh và tận hưởng cuộc sống. Vài năm gần đây, Mỹ Xuân cũng thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Hoa hậu Mekong ngày nào có cuộc sống khá bình dị với chồng và con gái nhỏ. Theo những hình ảnh mới nhất được đăng tải, cư dân mạng tinh ý nhận ra, cô đang chuẩn bị chào đón “thiên thần” thứ hai.

Hoa hậu Mỹ Xuân sau 8 năm bị phanh phui vụ tú bà mại dâm 2.500 đô: Giấu biệt danh tính chồng, cuộc sống nhiều bất ngờ - Ảnh 2
Mỹ Xuân đã có 1 con gái nhỏ - Ảnh: Internet
Hoa hậu Mỹ Xuân sau 8 năm bị phanh phui vụ tú bà mại dâm 2.500 đô: Giấu biệt danh tính chồng, cuộc sống nhiều bất ngờ - Ảnh 3
Cô sắp chào đón "thiên thần" thứ hai - Ảnh: Internet

So với thời điểm trước, có thể thấy Mỹ Xuân ngày càng xinh đẹp, tự tin. Trên trang cá nhân, ngoài công việc và gia đình, cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè. Cuộc sống hiện tại của Mỹ Xuân rất lành mạnh và vui tươi.

Hoa hậu Mỹ Xuân sau 8 năm bị phanh phui vụ tú bà mại dâm 2.500 đô: Giấu biệt danh tính chồng, cuộc sống nhiều bất ngờ - Ảnh 4
Cuộc sống an nhàn của Mỹ Xuân ở hiện tại - Ảnh: Internet
Hoa hậu Mỹ Xuân sau 8 năm bị phanh phui vụ tú bà mại dâm 2.500 đô: Giấu biệt danh tính chồng, cuộc sống nhiều bất ngờ - Ảnh 5
Thi thoảng cựu Hoa hậu cũng dành thời gian gặp gỡ trò chuyện cùng bạn bè - Ảnh: Internet

 Rất nhiều người tò mò về danh tính người chồng của Hoa hậu, tuy nhiên, cho đến nay, cô vẫn luôn giấu kín vì muốn giữ hình ảnh cho anh. Trong một bài chia sẻ trước đó trên báo Dân Việt, khi nhắc về quá khứ, Mỹ Xuân bộc bạch: "Sự việc của tôi đã trôi qua rất lâu rồi. Cô gái nông nổi mà bạn từng biết đến, nghe thấy giờ đã bước qua tuổi thanh xuân. Tôi đang nỗ lực với cuộc sống hiện tại, vun vén cho gia đình để vượt qua những áp lực, định kiến. Với tôi, những ngày cũ luôn là bài học đắt giá để bản thân phấn đấu. Mong rằng mọi người hãy tin và ủng hộ cuộc sống bình yên lâu nay của tôi". Trải qua biết bao sóng gió trước đây, Mỹ Xuân của hiện tại đã tìm thấy bình yên trong cuộc sống, bên người đàn ông mình yêu thương.

Hoa hậu Mỹ Xuân sau 8 năm bị phanh phui vụ tú bà mại dâm 2.500 đô: Giấu biệt danh tính chồng, cuộc sống nhiều bất ngờ - Ảnh 6
Mỹ Xuân giấu kín thông tin về người bạn đời - Ảnh: Internet
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