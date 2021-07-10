Bị kéo vào tin đồn tổ chức tiệc thác loạn 50.000 USD, bác sĩ thẩm mỹ tuyên bố kiện Thu Hoài, Vy Oanh cũng bị gọi tên

Tin tức giải trí 10/07/2021 12:02

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái rất bức xúc khi "nằm không" cũng bị kéo vào tin đồn thất thiệt khi Vy Oanh và Hoa hậu Thu Hoài khẩu chiến.

Drama Vy Oanh và Hoa hậu Thu Hoài ngày càng trở nên nóng hơn bởi có những người khác đang "nằm không" cũng bất ngờ bị kéo vào tranh cãi. Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái đã vướng vào tin đồn có đời sống trụy lạc, thường xuyên tổ chức những bữa tiệc thác loạn. Trong cuộc trò chuyện, một người còn cho biết vị bác sĩ này từng có ý định mời Kim Lý đến tham gia buổi tiệc cùng các hot girl với giá 50.000 USD. 

Ngay sau khi tin đồn nổ ra, Kim Lý đã phủ nhận bản thân không hề liên quan. Sau đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng gay gắt lên tiếng trên trang cá nhân: 


Bị kéo vào tin đồn tổ chức tiệc thác loạn 50.000 USD, bác sĩ thẩm mỹ tuyên bố kiện Thu Hoài, Vy Oanh cũng bị gọi tên - Ảnh 1

Chiêm Quốc Thái tuyên bố sẽ kiện Thu Hoài, đồng thời nhắc thẳng tên Vy Oanh.

"Hôm nay trên mạng xã hội lan truyền tin nhắn giữa bà Thu Hoài và ca sĩ Vy Oanh vào thời điểm năm 2016. Trong nội dung tin nhắn nói về việc tôi mời 1 diễn viên nam dự tiệc thác loạn với các hotgirl. Tôi khẳng định những điều bà Thu Hoài nói về tôi trong tin nhắn là hoàn toàn dựng chuyện sai sự thật, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của tôi trong ngành thẩm mỹ...

... Tôi sẽ mời luật sư khởi kiện bà Thu Hoài để làm rõ vấn đề này. Mong rằng các trang báo mạng không nên dùng 1 tin nhắn với nội dung bịa chuyện nói xấu đối thủ của bà Thu Hoài, đăng bài làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi. Riêng chuyện Vy Oanh với bà Thu Hoài, tôi hoàn toàn không biết gì, tại sao hôm nay Vy Oanh phải đưa tôi vào câu chuyện 2 người nhằm mục đích gì?" 

 

Bị kéo vào tin đồn tổ chức tiệc thác loạn 50.000 USD, bác sĩ thẩm mỹ tuyên bố kiện Thu Hoài, Vy Oanh cũng bị gọi tên - Ảnh 2

 

Bị kéo vào tin đồn tổ chức tiệc thác loạn 50.000 USD, bác sĩ thẩm mỹ tuyên bố kiện Thu Hoài, Vy Oanh cũng bị gọi tên - Ảnh 3

Vị bác sĩ này từng có cuộc tình nổi tiếng với Angela Phương Trinh.

 

Trước khi bị kéo vào drama Vy Oanh - Hoa hậu Thu Hoài, bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng khiến báo chí tốn không ít giấy mức bởi lùm xùm tình ái với Angela Phương Trinh. Anh cũng từng là bác sĩ giúp Kỳ Duyên, Hương Giang, Angela Phương Trinh... thăng hạng nhan sắc. 

Chuyện tình của Hoa hậu đang khẩu chiến với Vy Oanh: Từng bị người cũ đánh đập, ông xã doanh nhân kém 10 tuổi

Chuyện tình của Hoa hậu đang khẩu chiến với Vy Oanh: Từng bị người cũ đánh đập, ông xã doanh nhân kém 10 tuổi

Hiện tại, Hoa hậu Thu Hoài đã có được hạnh phúc ngọt ngào bên ông xã kém tuổi nhưng trước đó, cô từng phải trải qua nhiều đau khổ.

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Từ khóa:   bác sĩ Chiêm Quốc Thái Vy Oanh Hoa hậu Thu Hoài

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