Ngay sau khi tin đồn nổ ra, Kim Lý đã phủ nhận bản thân không hề liên quan. Sau đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng gay gắt lên tiếng trên trang cá nhân:

Drama Vy Oanh và Hoa hậu Thu Hoài ngày càng trở nên nóng hơn bởi có những người khác đang "nằm không" cũng bất ngờ bị kéo vào tranh cãi. Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái đã vướng vào tin đồn có đời sống trụy lạc, thường xuyên tổ chức những bữa tiệc thác loạn. Trong cuộc trò chuyện, một người còn cho biết vị bác sĩ này từng có ý định mời Kim Lý đến tham gia buổi tiệc cùng các hot girl với giá 50.000 USD.

"Hôm nay trên mạng xã hội lan truyền tin nhắn giữa bà Thu Hoài và ca sĩ Vy Oanh vào thời điểm năm 2016. Trong nội dung tin nhắn nói về việc tôi mời 1 diễn viên nam dự tiệc thác loạn với các hotgirl. Tôi khẳng định những điều bà Thu Hoài nói về tôi trong tin nhắn là hoàn toàn dựng chuyện sai sự thật, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của tôi trong ngành thẩm mỹ...

... Tôi sẽ mời luật sư khởi kiện bà Thu Hoài để làm rõ vấn đề này. Mong rằng các trang báo mạng không nên dùng 1 tin nhắn với nội dung bịa chuyện nói xấu đối thủ của bà Thu Hoài, đăng bài làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi. Riêng chuyện Vy Oanh với bà Thu Hoài, tôi hoàn toàn không biết gì, tại sao hôm nay Vy Oanh phải đưa tôi vào câu chuyện 2 người nhằm mục đích gì?"

Vị bác sĩ này từng có cuộc tình nổi tiếng với Angela Phương Trinh.

Trước khi bị kéo vào drama Vy Oanh - Hoa hậu Thu Hoài, bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng khiến báo chí tốn không ít giấy mức bởi lùm xùm tình ái với Angela Phương Trinh. Anh cũng từng là bác sĩ giúp Kỳ Duyên, Hương Giang, Angela Phương Trinh... thăng hạng nhan sắc.