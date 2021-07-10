Hoa hậu Thu Hoài và Vy Oanh đang khiến cư dân mạng đau đầu bởi những cuộc đấu khẩu khó có hồi kết. Trong khi, Thu Hoài tố Vy Oanh hét giá cát-xê, vu khống cho cô vụ tạt mắm tôm vào quán trà sữa của Phạm Hương... thì nữ ca sĩ Đồng Xanh lại tung bằng chứng tố Hoa hậu nói dối. Cư dân mạng người quyết định tỉnh táo chờ những bằng chứng mới được đưa ra, người nghi ngờ cả hai, một số thì lựa chọn người mình thấy thuyết phục hơn để tin.

Trong khi sự việc còn chưa ngã ngũ, cư dân mạng liền chuyển hướng quan tâm sang chuyện đời tư của Hoa hậu Thu Hoài và Vy Oanh. Vì vậy, việc Hoa hậu Thu Hoài từng bị người cũ phản bội, đánh đập cũng được nhiều người chú ý.

Bị người cũ phản bội, đánh đập

Hoa hậu Thu Hoài là người đẹp có đường tình duyên hết sức lận đận. Trong chương trình Mẹ tuyệt vời nhất, Thu Hoài từng mở lòng tiết lộ: “Thời điểm đó ở bên Đài Loan, người chồng đầu kết hôn với người làm trong nhà hàng của tôi, và họ có lối sống rất không đạo đức. Họ làm những cái mình phải gồng lên và buộc phải chịu đựng."

Thu Hoài bật khóc kể lại chuyện tình cũ trong chương trình "Mẹ tuyệt vời nhất". Ảnh internet

Thu Hoài sống ở Đài Loan như cây tầm gửi và bị chồng khống chế vì chưa có giấy tờ. Mỗi khi tới hạn, Thu Hoài lại phải xin giấy tờ có xác nhận của chồng mới được ở lại. Thời điểm đó, cô mới 24 -25 tuổi nên không biết việc giấy tờ nhà, đăng ký bản quyền cửa hàng.... phải để tên mình. Nên sau khi bắt quả tang chồng và nhân tình ở cùng nhau, Thu Hoài đã giành được quyền nuôi con nhưng tất cả tài sản và tiệm ăn bản thân xây dựng cô phải để lại ở Đài Loan. Cô "làm liều" ôm con về quê nhà và dùng số vốn còn lại lập một thẩm mỹ viện nhỏ.

Ở Việt Nam, Thu Hoài gặp gỡ và bước vào mối quan hệ với người mới. Tuy nhiên, người đàn ông này không có việc làm, chỉ ở nhà phụ vợ. Thu Hoài không chỉ phải vừa đi học, đi làm vừa làm trụ cột kinh tế gia đình mà còn bị anh ta đánh đập vì cảm giác thua kém vợ. Cô kể lại: "Ban đêm, các con tôi lại nghe thấy tiếng đánh nhau, đập đồ đến mức sợ hãi phải trùm mền."

Con trai đầu của Thu Hoài - Phúc Tin cũng chứng kiến việc này: "Mỗi lúc như vậy con rất sợ, từ nhỏ nhiều lần lắm nhưng chỉ nghĩ rằng sao cứ gây lộn với nhau hoài, không thích thì đừng có ở chung nữa. Đến khi lớn rồi con mới hiểu còn nhiều chuyện dính dáng tới nhau."

Hạnh phúc viên mãn bên ông xã kém 10 tuổi

Thu Hoài được Tống Nhật Trí cầu hôn trong một chuyến du lịch ở Mỹ cuối năm 2019. Ảnh internet

Trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm, Hoa hậu Thu Hoài cũng tìm được người đàn ông thực sự của đời mình. Ông xã của cô là doanh nhân kém 10 tuổi - Tống Nhật Trí. Cả hai đã hẹn hò được 5 năm trước khi trở thành vợ chồng hợp pháp vào ngày 29/06/2021. Cô từng hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân:

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới trong năm 2021 nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh internet

"Ngày tôi trở thành vợ người ta! Trong mơ cũng không nghĩ tới, ngày tôi chính thức trở thành vợ người ta lại tới một cách đột ngột và… khó tả như vậy. Không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì, không xem, không lựa ngày tháng, không luôn cả những thủ lục nghi lễ, tất cả những gì tôi và Trí làm chỉ là ký lên tờ giấy đăng ký kết hôn. Thậm chí chỉ cách đó ít tiếng thôi, cả hai đều chưa hề nghĩ câu chuyện này và như thường lệ, gây nhau một chút vào bữa sáng!

Nhẫn cưới và giấy đăng ký kết hôn được Thu Hoài chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh internet

Tôi không phải người duy tâm, nhưng trong trường hợp này thì tôi tin, số phận đã thay 2 đứa quyết định tất cả. Và với tôi - sau phút ngỡ ngàng - thì nhận ra rằng đó là một món quà. Cảm ơn 7 năm yêu thương, chia sẻ, tôi đã sẵn sàng chào tạm biệt cuộc sống độc thân rồi! Viết thông báo ngắn này chỉ để chia sẻ với mọi người một tin vui: Tôi - Nguyễn Thị Thu Hoài, vừa chính thức trở thành vợ của Tống Nhật Trí!".

Hoa hậu Thu Hoài từng tiết lộ trong giai đoạn mới hẹn hò gia đình Tống Nhật Trí đã phản đối nhưng rồi cũng dần dần ủng hộ chuyện tình của hai người. Các con của Thu Hoài cũng rất thân thiết với Tống Nhật Trí. Anh còn là trụ cột tinh thần kết nối mọi người trong gia đình của Thu Hoài lại với nhau. Cô hạnh phúc chia sẻ thêm:

Các con riêng của Thu Hoài đều thân thiết với ông xã kém tuổi của mẹ. Ảnh internet

"Anh luôn nhìn thấy mặt tốt đẹp trong mọi tình huống. Vì thế, cách anh xử lý vấn đề luôn khiến câu chuyện đơn giản và tươi sáng hơn. Đó là lý do tôi muốn trở thành vợ anh.

Anh còn âm thầm làm nhiều điều khiến tôi và các con vui. Chẳng hạn, khi con gái tôi du học ở Mỹ, anh lẳng lặng mua một căn nhà, khi xong xuôi mới tiết lộ cho cả gia đình."