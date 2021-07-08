Kể lại ân oán năm xưa, Hoa hậu Thu Hoài 'vỗ mặt' Vy Oanh: 'Chị Hằng còn hiền, chứ chị mà chửi thì nín đẻ'

Giải trí 08/07/2021 22:06

Dường như, những hiềm khích năm xưa giữa Hoa hậu Thu Hoài và ca sĩ Vy Oanh vẫn chưa đi đến hồi kết.

Thời gian gần đây, giữa lúc cận ngày sinh nở, ca sĩ Vy Oanh liên tục vướng vào vô số ồn ào không đáng có và trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Từ cuộc "đấu khẩu" gay gắt với bà chủ Đại Nam đến tin đồn "đẻ thuê, giật chồng" khiến dư luận hoang mang không ngớt.

Kể lại ân oán năm xưa, Hoa hậu Thu Hoài 'vỗ mặt' Vy Oanh: 'Chị Hằng còn hiền, chứ chị mà chửi thì nín đẻ' - Ảnh 1
Vy Oanh vướng vào nhiều lùm xùm dù đã cận ngày sinh nở - Ảnh: Internet

 Ngoài bà Phương Hằng, ồn ào này còn kéo thêm một người khác vào vũ trụ drama này, đó chính là Hoa hậu Thu Hoài. Trong một bài viết đăng tải gần đây, giọng ca 8X không chỉ “dằn mặt” vợ cũ của ông xã đại gia mà còn nhắc đến bà Phương Hằng và Hoa hậu Thu Hoài khi nghe những nguồn tin vô căn cứ và nói những lời xúc phạm đến hình ảnh của cô.

Kể lại ân oán năm xưa, Hoa hậu Thu Hoài 'vỗ mặt' Vy Oanh: 'Chị Hằng còn hiền, chứ chị mà chửi thì nín đẻ' - Ảnh 2
Kể lại ân oán năm xưa, Hoa hậu Thu Hoài 'vỗ mặt' Vy Oanh: 'Chị Hằng còn hiền, chứ chị mà chửi thì nín đẻ' - Ảnh 3
Bài đăng Vy Oanh nhắc đến tên Thu Hoài - Ảnh: FBNV

 Được biết, Vy Oanh và Hoa hậu Thu Hoài từng có xích mích vào năm 2019, bắt nguồn từ việc Vy Oanh gay gắt lên tiếng đấu tố Hoa hậu Thu Hoài khi đàn chị công khai bênh vực Minh Tuyết. Sau đó, Hoa hậu Thu Hoài cũng cảnh cáo Vy Oanh không có tư cách nói người khác trong khi bản thân chưa tốt đẹp.

Trong buổi livestream ngày 8/7 trên trang cá nhân, Thu Hoài đã nhắc lại những mâu thuẫn năm xưa với Vy Oanh để giúp khán giả hiểu ra ngọn ngành, thậm chí, nhiều người sửng sốt khi nghe Thu Hoài tiết lộ Vy Oanh đã xúi giục người bỏ thuốc cho chết cá trong hồ cá Koi ở thẩm mĩ viện của mình. Để chứng minh những điều mình nói là thật, Thu Hoài thậm chí còn thề độc: "Chị kể sai chút nào trời tru đất diệt, đi máy bay về Việt Nam rớt chết luôn. Một là không nói, hai là không hề nói dối. Mọi người nghe cái gì thì nghe nhiều phía. Đừng nghe một phía rồi nhào vô chà đạp người khác."

Kể lại ân oán năm xưa, Hoa hậu Thu Hoài 'vỗ mặt' Vy Oanh: 'Chị Hằng còn hiền, chứ chị mà chửi thì nín đẻ' - Ảnh 4
Hoa hậu Thu Hoài vẫn chưa quên những hiềm khích năm xưa với Vy Oanh - Ảnh: Internet

 Kèm theo đó, khi nhắc đến cuộc khẩu chiến những ngày qua giữa Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, Thu Hoài thẳng thừng nhắc đến "đàn em" bằng cụm từ "thắng làm vua, thua đi đẻ". Cô bộc bạch: "Showbiz này thượng vàng hạ cám đủ cả. Người ta coi thường là có lí do. Chị xác định chị bước vào showbiz là vì công việc, sau đó là sống thật. Ai theo dõi hành trình của mình sẽ thấy rõ hết, lộ rõ hết thôi nên phải sống thật. Vấn đề của bà đi đẻ là não bả có vấn đề. Ngày hôm nay, chị chia sẻ với tụi em là chia sẻ một lần cho hiểu. Chị Hằng chửi là còn hài còn hiền. Chứ chị mà chửi thì nín đẻ luôn chứ ở đó hài và hiền. Ở đó mà bày đặt đi thưa. Chửi qua chửi lại cho đã, chửi không lại rồi đi thưa. Có chơi có chịu chứ. Tự nhiên chửi không lại đi thưa, khùng hả?".

Đến hiện tại, khán giả vẫn không biết rằng sự việc này sẽ đi đến đâu và không biết còn bao nhiêu câu chuyện không hay được tiết lộ. Hi vọng, mọi thứ sẽ sớm dừng lại. 

Kể lại ân oán năm xưa, Hoa hậu Thu Hoài 'vỗ mặt' Vy Oanh: 'Chị Hằng còn hiền, chứ chị mà chửi thì nín đẻ' - Ảnh 5
Vy Oanh và Hoa hậu Thu Hoài từng có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

 

Bà Phương Hằng vừa thông báo livestream 'nóng', Vy Oanh liền có trạng thái ẩn ý: 'Chim vẫn hót sau vườn nhà em'

Bà Phương Hằng vừa thông báo livestream 'nóng', Vy Oanh liền có trạng thái ẩn ý: 'Chim vẫn hót sau vườn nhà em'

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