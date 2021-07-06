NS múa Phạm Ngà 'hiến kế' cho Vy Oanh vụ 400 tỷ, khuyên nữ ca sĩ kiện lên Hội Phụ nữ

Hậu trường 06/07/2021 14:20

Liên quan đến những ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, diễn viên múa Phạm Ngà đã có video nói lên ý kiến của mình.

Những ngày vừa qua, những ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang ngày càng gay gắt. Mới đây, nữ ca sĩ đã có bài viết trên trang cá nhân với nội dung đồng ý tặng bà Phương Hằng 400 tỷ nếu trong vòng 2 ngày, nữ đại gia đóng góp vào quỹ phòng chống Covid-19 số tiền 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin. Bà Hằng sau đó cũng đã có những phản pháo của riêng mình khi cho biết sẵn sàng ủng hộ 5000 tỷ nếu nữ ca sĩ quyên góp 400 tỷ vào quỹ mổ tim. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

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 Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, liên quan đến sự việc, nghệ sĩ múa Phạm Ngà cũng đã có một video nói lên quan điểm mình. Theo đó, Phạm Ngà cho biết nếu là Vy Oanh, cô sẽ tự lập một cái quỹ mỗ tim riêng chứ không giao tiền vào tay người khác. Thậm chí, diễn viên múa còn cho rằng Vy Oanh nên đi kiện vì "làm ảnh hưởng đến bà bầu".

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 Nghệ sĩ múa Phạm Ngà  - Ảnh: Chụp màn hình

"Nếu bây giờ Vy Oanh có 400 tỷ, thì nên lập một cái quỹ từ thiện có tên là Vy Oanh mổ tim, việc gì phải đưa cho ai để đớp hết tiền cô ấy à? Phải tôi, 1 nghìn đồng tôi cũng không cho. Tôi mà là Vy Oanh tôi sẽ kiện lên Hội Phụ nữ vì làm ảnh hưởng đến bà bầu" - Phạm Ngà nói trong video.

Bên cạnh đó, Phạm Ngà cũng không quên chỉ trích bà Phương Hằng khi cho rằng bà hết "cà khịa Vy Oanh rồi đến chồng Vy Oanh". Cô cũng không tin là bà Phương Hằng có đến 5000 tỷ mà chỉ mạnh miệng.

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Cô thường có những chỉ trích về bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó trên kênh YouTube của mình, Phạm Ngà cũng đăng tải đoạn video ủng hộ Vy Oanh: "Tôi biết trước là Vy Oanh tố cáo rồi nên không có gì bất ngờ cả. Vy Oanh làm như thế là hoàn toàn chính xác". Hiện, những chia sẻ của cô đang nhận được nhiều chú ý của cư dân mạng.

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Từ khóa:   NS múa Phạm Ngà Vy Oanh - Phương Hằng 400 tỷ

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