Nóng: Được 'cầu xin', Vy Oanh đồng ý 'chi' 400 tỷ cho bà Nguyễn Phương Hằng nếu như nữ CEO làm được điều này

Mới đây thôi, trên trang cá nhân Facebook, ca sĩ Vy Oanh đã viết bức tâm thư dài nhắn gửi tới bà Phương Hằng về vụ việc 200 tỷ từ thiện. Nữ ca sĩ khẳng định sẵn sàng bỏ 400 tỷ như đã hứa nếu bà chủ Đại Nam nộp đủ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vaccine vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 trong vòng 2 ngày.

Thời gian vừa qua, vụ lùm xùm của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng ngày càng diễn ra căng thẳng. Trước đó, bà Hằng đã tuyên bố nếu ca sĩ Vy Oanh ủng hộ 200 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ tiếp tục góp 1000 tỷ. Giữa lúc dư luận đang xôn xao về vụ việc, hôm qua, nữ ca sĩ đã có bài đăng "chớp nhoáng" thông báo sẽ khởi kiện bà Hằng vì đã có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự mình.

"Cả nước đợi cô quá lâu rồi, nên con mong trong vòng 2 ngày là đến 10h sáng ngày 5/7/2021 nếu cô nộp đủ chỉ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống dịch Covid thì Vy Oanh sẵn sàng tặng cô 400 tỷ gấp đôi lời van xin của cô để cô đi shopping 1 lần như cô nói he" - Vy Oanh viết trên Facebook.

Bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Lý giải về việc này, nữ ca sĩ cho biết trước kia bà chủ đại hứa sẽ hiến 1.000 tỷ nhưng vì bà nói "không ai có đủ 1000 tỷ tiền mặt trong người" nên Vy Oanh đã "giảm" con số này xuống.

"Cô Hằng tự hứa trước 97 triệu dân cho dịch Covid cấp bách 1000 tỷ, 15 triệu liều vắc xin từ cách đây nhiều tháng trước, tuy nhiên con chỉ cần cô nộp 200 tỷ (giảm nhiều cho cô vì cô bảo không ai có 1000 tỷ tiền mặt rồi cô nhé). Mong cô cố làm được là con làm theo gấp đôi ngay" - Vy Oanh viết trên Facebook.

Ca sĩ Vy Oanh hứa sẽ ủng hộ 400 tỷ (gấp đôi bà Hằng) - Ảnh: Internet

Tiếp theo đó, nữ ca sĩ cũng không quên dùng nhiều lời lẽ thách thức, chỉ trích bà Phương Hằng vì tự khoe khoang sự giàu có, "xin gì mà như ăn cướp",... Vy Oanh cũng khẳng định chưa bao giờ tự nhận mình giàu có như nữ đại gia vu khống và càng không hứa gì với bà. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ cô sẽ hứa nếu bà Hằng đã thực hiện mà cô không thực hiện lời "giao kèo" của mình thì "cho cô chửi con cả đời".

"Con là chưa bao giờ bảo con giàu như cô cố vu khống con nhen, cũng chưa hứa gì như cô nhen, cô tự biên tự diễn rồi bảo con nổ, cái tên nổ hiếm người được gắn liền từ trẻ đến già lắm cô, con chưa nhận được ạ! Giờ con mới hứa nè, nếu sau khi cô làm mà con không làm được cho cô chửi con cả đời luôn. Còn nếu chỉ 200 tỷ cô cũng không làm nổi, mong cô mở “lòng từ bi” bỏ quên cái tên V.O và các nghệ sĩ khác nha, cô hãy tự leo lên những bậc thang nổi tiếng bằng chính đôi chân của mình ạ! Chúng ta cùng trông cậy vào tâm từ bi giúp đời giúp người của cô nhé mọi người! Cô Hằng ơi, cố lên!" - Vy Oanh viết trên Facebook.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

"Thách đố" bà Hằng nhiệt tình là thế nhưng bên dưới phần bình luận, cô lại "chọn chế độ phù hợp" nhất khiến nhiều người đặc biệt là fan của bà Hằng không khỏi tức giận. Hiện tại, sự việc vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.