Vy Oanh tiết lộ mong muốn lớn nhất khi khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng: 'Tiền với tôi không quan trọng'

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết thông báo về việc khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, chia sẻ vời truyền thông, nữ ca sĩ tiết lộ mình kiện không phải vì muốn đòi tiền bồi thường.

Vụ lùm xùm của ca sĩ Vy Oanh và nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng ngày càng trở nên gây cấn. Sau hàng loạt cuộc cãi vã, "đá xéo" nhau, mới đây, công chúng được phen "chao đảo" khi Vy Oanh thông báo khởi kiện bà Hằng vì hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự của cô. Ca sĩ Vy Oanh và nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Theo SAOstar, vào sáng ngày 3/7, nữ ca sĩ đã có nhiều chia sẻ về vấn đến này. Vy Oanh cho biết phía luật sư đã chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục cần thiết. Điều cô mong muốn trong vụ kiện này là đòi lại công bằng, uy tín và danh dự cho mình chứ không hề làm vì tiền.

"Tôi không khởi kiện vì vấn đề tiền bạc vì tiền với tôi không quan trọng. Tôi đã im lặng và nhẫn nhịn nhiều rồi nhưng cô Hằng vẫn hết lần này đến lần khác xúc phạm tôi lẫn chồng con và gia đình khiến người thân của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, tôi khởi kiện để đòi lại công bằng, uy tín, danh dự đã mất, bởi nếu không lên tiếng, tôi sẽ còn chịu oan ức đến khi nào? Số tiền đòi bồi thường của vụ kiện chỉ là con số tượng trưng, nó không mang ý nghĩa vật chất vì tôi không làm vì tiền và cũng chẳng có số tiền nào bù đắp được tổn thương tinh thần cho gia đình tôi. Tôi mong muốn cô Hằng chịu trách nhiệm cho những lời nói phỉ báng người khác vô tội vạ" - Vy Oanh bày tỏ với SAOstar. Ca sĩ khởi kiện để đòi lại công bằng cho mình- Ảnh: Internet Ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV Nói thêm về bài viết "đồng ý cho cô Hằng 400 tỷ", nữ ca sĩ cũng tiết lộ sự việc bắt nguồn từ một buổi livestream gần đây của nữ đại gia. Bà Hằng đã thách thức cô đóng góp 200 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng chống dịch COVID-19, sau khi nữ ca sĩ công khai hỗ trợ 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, những lời miệt thị của bà và cư dân mạng dành cho cô và gia đình cũng đã xúc tác nữ ca sĩ làm điều ấy.

"Lẽ ra tôi đã định im lặng và không muốn nói gì thêm vì tôi cũng sắp sinh, cần dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, vì quá phẫn nộ hành động của cô Hằng nên tôi phải đăng tải bài viết trên. Nội dung trong bài tôi cũng nói rõ, nếu cô Hằng góp 200 tỷ đồng cho quỹ vắc xin thì tôi sẵn sàng tặng lại cô 400 tỷ tiền mặt. Trước đó, tôi đã đóng góp 5 triệu đồng cho quỹ, đó cũng là tiền mà, tôi làm vậy có gì đáng xấu hổ? Sao cô Hằng cứ liên tục miệt thị, rồi liên tiếp có người hack Facebook, report trang cá nhân của tôi, tố tôi photoshop hình ảnh... Tôi thật sự mệt mỏi với những hành động này! Tôi chỉ muốn được bình yên lo cho gia đình và cuộc sống" - nữ ca sĩ chia sẻ với SAOstar. Một phần bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, mới đây, trên trang cá nhân phụ, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có bài đăng mới về việc đồng ý gửi cho bà Hằng 400 tỷ khiến mọi người choáng váng. "Cả nước đợi cô quá lâu rồi, nên con mong trong vòng 2 ngày là đến 10h sáng ngày 5/7/2021 nếu cô nộp đủ CHỈ 200 TỶ TIỀN MẶT và 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống dịch Covid thì Vy Oanh sẵn sàng tặng cô 400 tỷ gấp đôi lời van xin của cô để cô đi shopping 1 lần như cô nói he"- nữ ca sĩ viết trên Facebook.

Nóng: Được 'cầu xin', Vy Oanh đồng ý 'chi' 400 tỷ cho bà Nguyễn Phương Hằng nếu như nữ CEO làm được điều này Nữ ca sĩ Vy Oanh mới đây bất ngờ thông báo, sẽ chấp nhận cho bà Nguyễn Phương Hằng 400 tỷ - gấp đôi số tiền nữ CEO đã hạ mình "cầu xin" trước đây với điều kiện được đưa ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vy-oanh-tiet-lo-mong-muon-lon-nhat-khi-khoi-kien-ba-nguyen-phuong-hang-tien-voi-toi-khong-quan-trong-411045.html