Bà Phương Hằng vừa thông báo livestream 'nóng', Vy Oanh liền có trạng thái ẩn ý: 'Chim vẫn hót sau vườn nhà em'

Trưa nay, bà Phương Hằng vừa có thông báo sẽ livestream với chủ đề 'sống tàn nhẫn sẽ tàn đời'. Ngay sau đó, nữ ca sĩ Vy Oanh lại khiến dư luận xôn xao khi có bài đăng đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

Sau ồn ào bị "xử thua" bất ngờ trong cuộc chiến bạc tỷ với Vy Oanh, bà Phương Hằng đã tung chồng sổ đỏ cao như núi để dằn mặt "đối thủ". Đến trưa nay, nữ đại gia lại tiếp tục thông báo tin "sốt dẻo" về buổi livestream tối nay với chủ đề: "Sống tàn nhẫn sẽ tàn đời". Mặc dù chưa biết nội dung của buổi phát trực tiếp này là gì, nhưng cư dân mạng cũng không ngừng xôn xao dự đoán sẽ ngập trong drama.

Thông báo của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Sau đó một lúc, Vy Oanh đã có ngay dòng trạng thái trên trang cá nhân, kèm với một đoạn video quay hoa lá trước nhà cực chill. Đáng chú ý, chỉ với 2 dòng, nhưng bài đăng của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM.

Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ viết: "Hoa vẫn hồng trước sân nhà em. Chim vẫn hót sau vườn nhà em". Mặc dù không trực tiếp nhắc đến bất kỳ thông tin gì về bà chủ Đại Nam và ồn ào "bùng kèo" 400 tỷ, nhưng nhiều người đồn đoán giọng ca Đồng Xanh đang "đá xéo" bà Phương Hằng với hình ảnh "tiếng chim hót sau vườn".

Vào ngày hôm qua, Vy Oanh còn đăng tải bức hình "tự sướng" trên trang cá nhân khoe tâm trạng vui tươi, thảnh thơi điểm phấn tô son trước ngày "lâm bồn". Có thể thấy, sau khi "bùng kèo" thành công với bà Phương Hằng, nữ ca sĩ chẳng mảy may quan tâm đến thế sự hay chồng sổ đỏ và lời thách thức của vợ ông Dũng "lò vôi" nữa.

Hiện tại, động thái mới nhất của 2 người phụ nữ ồn ào này vẫn đang thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Quản lý cũ của Đông Nhi công khai đá đểu Vy Oanh 'khó ở', mỉa mai nữ ca sĩ sau vụ 400 tỷ chấn động Giữa lúc ồn ào của Vy Oanh và bà Phương Hằng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, quản lý cũ của ca sĩ Đông Nhi bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý về lùm xùm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-vua-thong-bao-livestream-nong-vy-oanh-lien-co-trang-thai-an-y-chim-van-hot-sau-vuon-nha-em-411591.html