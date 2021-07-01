Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi

Một đêm cuối tháng 6, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Thu Hoài khiến dư luận bất ngờ khi thông báo đến mọi người thông tin mới về hỷ sự trong cuộc đời cô. Sau khi được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, trải qua thời gian dài bị hoãn vì dịch bệnh, cô và bạn trai kém 10 tuổi đã chính thức đăng ký kết hôn tại Mỹ.

Cặp đôi vừa đăng ký kết hôn tại Mỹ

Được biết, chồng Hoa hậu là Trí Tống (Tống Nhật Trí), sinh năm 1986, người gốc Huế, là một doanh nhân Việt Kiều. Ngoài ra, anh cũng là bạn thân của MC Trấn Thành. Từng bị dư luận ném gạch đá và xôn xao vì chuyện tình lệch tuổi, chồng doanh nhân kém 10 tuổi của Thu Hoài đã chia sẻ: "Dù Thu Hoài lớn tuổi hơn, cách cô ấy nói chuyện với tôi luôn gần gũi và thân thiện. Tôi bị thu hút bởi cô ấy có một tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu, chứ không phải hình thức bên ngoài".