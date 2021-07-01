Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi

Hậu trường 01/07/2021 12:22

Sau khi công khai thông tin đã kết hôn, Hoa hậu Thu Hoài lại khiến cộng đồng "lụy tim" vì khoe ảnh cưới ngọt ngào như truyện cổ tích trên MXH.

Một đêm cuối tháng 6, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Thu Hoài khiến dư luận bất ngờ khi thông báo đến mọi người thông tin mới về hỷ sự trong cuộc đời cô. Sau khi được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, trải qua thời gian dài bị hoãn vì dịch bệnh, cô và bạn trai kém 10 tuổi đã chính thức đăng ký kết hôn tại Mỹ. 

Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 1
Cặp đôi vừa đăng ký kết hôn tại Mỹ

Được biết, chồng Hoa hậu là Trí Tống (Tống Nhật Trí), sinh năm 1986, người gốc Huế, là một doanh nhân Việt Kiều. Ngoài ra, anh cũng là bạn thân của MC Trấn Thành. Từng bị dư luận ném gạch đá và xôn xao vì chuyện tình lệch tuổi, chồng doanh nhân kém 10 tuổi của Thu Hoài đã chia sẻ: "Dù Thu Hoài lớn tuổi hơn, cách cô ấy nói chuyện với tôi luôn gần gũi và thân thiện. Tôi bị thu hút bởi cô ấy có một tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu, chứ không phải hình thức bên ngoài".

Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 2
Trí Tống khen ngợi bà xã là người có trái tim đẹp

Ngay sau thông báo kết hôn, Thu Hoài đã đăng tải loạt ảnh cưới "đẹp như cổ tích" trên trang cá nhân của mình. Cô còn tiết lộ thêm, dù đã chuẩn bị tất cả, từ hoa, váy cưới, không gian đêm tiệc cho tới từng cái tên thân thiết đã được lên danh sách trước từ lâu, nhưng dịch bệnh Covid đã làm thay đổi tất cả kế hoạch của đôi vợ chồng mới. Cô cho biết: "Giờ phút này, khi đã chính thức trở thành vợ của “người ta”, tôi vẫn có một chút nuối tiếc nho nhỏ khi không thể mời tất cả những bè bạn, người thân đến với mình trong ngày trọng đại này". Tuy nhiên, hoa hậu vẫn vui vẻ đón nhận với tâm thế tích cực trong giờ phút trọng đại của cuộc đời: "Biết đâu đấy, đó lại là một sự lựa chọn của số phận dành tặng cho tôi? Để tôi hiểu rằng, hạnh phúc đích thực phải được khởi đầu từ tôi và anh ấy, còn những lời chúc phúc, sẻ chia chỉ tô điểm cho khoảnh khắc thành vợ chồng thêm rực rỡ mà thôi".

Bên dưới bài viết của Hoa hậu Phu nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm và yêu thích từ cư dân mạng. Hãy cùng ngắm lại những bức ảnh cưới "tình bể bình" của cặp đôi này nhé!

Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 3
Hoa hậu Thu Hoài cùng 3 người con riêng
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 4
Trí Tống từng chia sẻ, anh khá thân thiết với cậu con trai thứ 3 của Thu Hoài
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 5
Cậu con trai cả điển trai cũng chiếm spotlight trong lễ cưới của mẹ
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 6
Dù không có khách mời do dịch bệnh, thế nhưng những tấm hình cưới này vẫn khiến cộng đồng mừng thầm cho hạnh phúc của nàng hậu
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 7
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 8
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 9
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 10
Bối cảnh cưới đẹp như cổ tích
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 11
Fan hẳn sẽ rất ghen tỵ với nàng hậu và chồng mới
Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi - Ảnh 12
Nhan sắc không phải dạng vừa của nàng hậu dù đã 3 con
Tuổi 45, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi

Tuổi 45, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi

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