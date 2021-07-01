Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh cưới cực tình, đẹp như cổ tích bên chồng trẻ kém 10 tuổi

Sau khi công khai thông tin đã kết hôn, Hoa hậu Thu Hoài lại khiến cộng đồng "lụy tim" vì khoe ảnh cưới ngọt ngào như truyện cổ tích trên MXH.
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Một đêm cuối tháng 6, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Thu Hoài khiến dư luận bất ngờ khi thông báo đến mọi người thông tin mới về hỷ sự trong cuộc đời cô. Sau khi được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, trải qua thời gian dài bị hoãn vì dịch bệnh, cô và bạn trai kém 10 tuổi đã chính thức đăng ký kết hôn tại Mỹ.
Được biết, chồng Hoa hậu là Trí Tống (Tống Nhật Trí), sinh năm 1986, người gốc Huế, là một doanh nhân Việt Kiều. Ngoài ra, anh cũng là bạn thân của MC Trấn Thành. Từng bị dư luận ném gạch đá và xôn xao vì chuyện tình lệch tuổi, chồng doanh nhân kém 10 tuổi của Thu Hoài đã chia sẻ: "Dù Thu Hoài lớn tuổi hơn, cách cô ấy nói chuyện với tôi luôn gần gũi và thân thiện. Tôi bị thu hút bởi cô ấy có một tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu, chứ không phải hình thức bên ngoài".
Ngay sau thông báo kết hôn, Thu Hoài đã đăng tải loạt ảnh cưới "đẹp như cổ tích" trên trang cá nhân của mình. Cô còn tiết lộ thêm, dù đã chuẩn bị tất cả, từ hoa, váy cưới, không gian đêm tiệc cho tới từng cái tên thân thiết đã được lên danh sách trước từ lâu, nhưng dịch bệnh Covid đã làm thay đổi tất cả kế hoạch của đôi vợ chồng mới. Cô cho biết: "Giờ phút này, khi đã chính thức trở thành vợ của “người ta”, tôi vẫn có một chút nuối tiếc nho nhỏ khi không thể mời tất cả những bè bạn, người thân đến với mình trong ngày trọng đại này". Tuy nhiên, hoa hậu vẫn vui vẻ đón nhận với tâm thế tích cực trong giờ phút trọng đại của cuộc đời: "Biết đâu đấy, đó lại là một sự lựa chọn của số phận dành tặng cho tôi? Để tôi hiểu rằng, hạnh phúc đích thực phải được khởi đầu từ tôi và anh ấy, còn những lời chúc phúc, sẻ chia chỉ tô điểm cho khoảnh khắc thành vợ chồng thêm rực rỡ mà thôi".
Bên dưới bài viết của Hoa hậu Phu nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm và yêu thích từ cư dân mạng. Hãy cùng ngắm lại những bức ảnh cưới "tình bể bình" của cặp đôi này nhé!