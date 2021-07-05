Rầm rộ thông tin Vy Oanh gom đủ 400 tỷ để 'đáp trả' bà Phương Hằng

Tin tức giải trí 05/07/2021 11:45

Mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin ca sĩ Vy Oanh đã gom góp đủ 400 tỷ để tuyên chiến với nữ đại gia Phương Hằng. Trước thông tin này, dân mạng nói gì?

Vừa qua, trận chiến "không khoan nhượng" giữa nữ đại gia Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh vẫn chưa ngừng độ nóng trên mạng xã hội. Ngày 3/7, trên trang cá nhân Facebook, Vy Oanh đã có động thái đáp trả bà Phương Hằng cực gắt về vụ việc 200 tỷ ủng hộ trước đó. Đồng thời, nữ ca sĩ còn tuyên chiến bằng cách khẳng định sẽ chi 400 tỷ như đã hứa với điều kiện trong 2 ngày, bà chủ Đại Nam phải nộp đủ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vaccine vào quỹ phòng chống dịch COVID-19.

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Dòng trạng thái của Vy Oanh về việc đồng ý lời mời tuyên chiến với nữ đại gia Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình 

Sau đó, bà Phương Hằng cũng tức tốc thông báo sẽ công bố số tiền 200 tỷ trong vòng 10-15 ngày. Ngoài ra, bà còn tuyên bố sẽ tung thêm 5.000 tỷ đồng vào tiền từ thiện nếu Vy Oanh chịu chi 400 tỷ đồng. 

Chưa dừng lại câu chuyện, trên một diễn đàn mạng xã hội, một tài khoản đã đăng tải một bài viết gây xôn xao khi nói rằng: "Mạng xã hội đang rầm rộ thông tin Vy Oanh đã âm thầm gom đủ 400 tỷ tiền mặt như lời cô hứa, chỉ đợi thời cơ chín muồi để phản dame”.

Thông tin rầm rộ về việc nữ ca sĩ đã gom đủ 400 tỷ không biết xuất phát từ nguồn tin nào và thực hư ra sao nhưng ngay lập tức thu hút không ít sự quan tâm và tranh cãi kịch liệt từ dân mạng

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Bài viết được đăng tải trong một hội nhóm hơn 200 nghìn thành viên theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bài viết, rất nhiều bình luận tỏ ý hoài nghi về thông tin này. Một số khác còn bình luận gay gắt, mỉa mai rằng sau vụ 400 tỷ này chắc Vy Oanh sẽ mắc thêm một số nợ xấu.

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Bình luận gay gắt của dân mạng trước thông tin Vy Oanh đã gom đủ 400 tỷ để đấu lại Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, sau bài viết thách đấu của Vy Oanh, tối 3/7, mượn sóng livestream, bà Phương Hằng tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi bị Vy Oanh lôi vào câu chuyện. Đồng thời, nữ đại gia cũng nhận thách đấu và khẳng định rằng nếu Vy Oanh nhanh chóng kê khai đầy đủ số tiền ủng hộ 400 tỷ vào "Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo" trước bàn dân thiên hạ thì bà sẵn sàng góp 5000 tỷ đồng.

Hiện tại, cuộc chiến "căng như dây đàn" giữa CEO Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Giữa drama căng đét với bà Phương Hằng, Vy Oanh lại 'thảnh thơi xơi nước' cực chill mặc thách thức trăm tỷ

Giữa drama căng đét với bà Phương Hằng, Vy Oanh lại 'thảnh thơi xơi nước' cực chill mặc thách thức trăm tỷ

Mới đây, Vy Oanh tiếp tục gây sốt khi thông báo kiện bà Phương Hằng và thông báo nếu nữ đại gia góp 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin, cô sẵn sàng chi gấp đôi. Ngay sau đó bà chủ Đại Nam cũng màn đáp trả nghìn tỷ khiến dư luận xôn xao. Giữa ồn ào đấu đá, Vy Oanh bất ngờ có động thái lạ vào sáng nay.

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