Nick ảo chăm bình luận ủng hộ Vy Oanh bất ngờ hủy kết bạn với nữ ca sĩ

Vì liên tục để lại những bình luận tích cực trên các bài đăng của Vy Oanh, một tài khoản đã bị CĐM nghi ngờ là nick ảo của nữ ca sĩ. Sau đó, Vy Oanh và tài khoản này đã bất ngờ hủy kết bạn vơi nhau.

Ca sĩ Vy Oanh là một trong những cái tên ồn ào nhất hiện nay khi liên tục vướng vào nhiều lùm xùm với CEO Nguyễn Phương Hằng. Mới đây, cô còn khởi kiện nữ chủ nhân KDL Đại Nam vì đã vu khống cô. Vy Oanh liên tục bị nhắc tên trong drama với bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Gần đây, cư dân mạng mới phát hiện một tài khoản ảo với tên L.L thường xuyên để lại các bình luận an ủi trên các post của Vy Oanh, rất nhanh nhiều người đặt ra nghi vấn liêu đây có phải tài khoản ảo của Vy Oanh? Nhưng nữ ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên và chỉ muốn giải quyết cho xong những lùm xùm liên quan đến con ruột của mình.

Thật ra, việc nick L.L bị dân mạng nghi ngờ là một nick ảo của Vy Oanh là bởi tài khoản này chỉ được lập cách đây 1 tháng và có duy nhất một bạn bè là nữ ca sỹ Vy Oanh. Ngoài ra, L.L cũng không có bất kỳ một hoạt động nào trên tài khoản của mình ngoài việc set avatar và ảnh bìa. L.L thường xuyên bình luận động viên trên những bài đăng của Vy Oanh - ẢNh: Chụp màn hình Tưởng chừng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, mới đây, netizen lại phát hiện thêm một động thái đáng ngờ liên quan đến tài khoản này. Trước đây, nếu trong danh sách bạn bè của L.L chỉ có Vy Oanh thì hiện nay danh sách này lại về số 0 tròn trĩn, cũng có nghĩa, L.L và Vy Oanh đã không còn là bạn bè trên Facebook nữa.

Vy Oanh hủy kết bạn với L.L sau khi bị cư dân mạng phát giác - Ảnh: Chụp màn hình Một vài ý kiến của dân mạng Có phải vì sống ảo bị phát hiện nên chị vội vàng xóa dấu vết không nhỉ? Cộng đồng mạng chụp lại hết rồi, chị yên tâm. L.L chắc đang buồn vì bị thần tượng hủy kết bạn hay sao, không thấy phát biểu gì nữa nhỉ? Mấy người kỳ ghê, chỉ là câu chuyện tay phải nắm lấy tay trái an ủi thôi mà cũng soi được nữa, người ta hờn dỗi nghỉ chơi nhau rồi thấy chưa? Một số bình luận khác mỉa mai Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, danh tính thật của tài khoản L.L vẫn là một ẩn số lớn đối với mọi người.

Vy Oanh chỉ ra 'điều lạ lùng' trong lời đáp trả của bà Phương Hằng vụ 200 tỷ từ thiện Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Vy Oanh và đại gia Nguyễn Phương Hằng, mới đây, dù nữ đại gia đã chấp nhận lời 'khiêu chiến' nhưng nữ ca sĩ vẫn chỉ ra điều bất hợp lý trong câu trả lời của bà.

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