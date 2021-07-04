Vy Oanh chỉ ra 'điều lạ lùng' trong lời đáp trả của bà Phương Hằng vụ 200 tỷ từ thiện

Hậu trường 04/07/2021 09:11

Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Vy Oanh và đại gia Nguyễn Phương Hằng, mới đây, dù nữ đại gia đã chấp nhận lời 'khiêu chiến' nhưng nữ ca sĩ vẫn chỉ ra điều bất hợp lý trong câu trả lời của bà.

Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Vy Oanh và đại gia Nguyễn Phương Hằng, sau những lần tranh cãi, "đá xéo" nhau sâu cay, vào ngày 2/7, nữ ca sĩ đã thông báo về việc khởi kiện bà Phương Hằng về hành vi vu khống, bôi nhọ mình. Chưa dừng lại ở đó, sáng ngày 3/7, Vy Oanh lại tiếp tục có bài viết tuyên bố rằng cô đồng ý tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong vòng 2 ngày nữ đại gia có thể "nộp đủ" 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin.

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Đại gia Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet

Đáp trả lời "khiêu chiến" trên, bà Phương Hằng thông qua trang cá nhân của trợ lý đã đáp trả rằng: "Trong 10 ngày đến 15 ngày sẽ có chứng thư phát hành 200 tỷ để hoạt động quỹ mổ tim. Và đề nghị Vy Oanh bỏ vào 400 tỷ như đã cam kết" khiến drama đã nóng nay càng bùng lên mạnh mẽ.

Thậm chí, tối ngày 3/7, nữ đại gia Đại Nam còn thẳng thừng tuyên bố, sẽ cam kết chi hẳn 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi số tiền 400 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. 

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Bà Hằng trong livestream tối ngày 3/7 - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, tầm 21h cùng ngày, Vy Oanh bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân. Cô chia sẻ lại bài phân tích của một người khác kém theo lời bình luận mỉa mai bà Phương Hằng chơi luật rừng hay tự nghi vấn "có bị vấn đề đọc hiểu gì không ta" bởi cô ra kèo một đằng, nữ đã gia lai "chốt đơn" 1 nẻo.

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Bài viết mới nhất của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, theo như nội dung bài phân tích Vy Oanh chia sẻ - cũng là điều làm cô 'cười cả buổi tối' - đó chính là trong khi Vy Oanh yều cầu 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều, đưa vào quỹ chống dịch Covid-19 trong vòng 2 ngày, thì bà Hằng lại có màn đáp trả không liên quan mấy khi tuyên bố 200 tỷ (không có 15 triệu liều vắc xin) vào quỹ mỗ tim trong vòng từ 10-15 ngày.

Hiện sự việc vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

 

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