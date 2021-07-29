Dương Triệu Vũ đăng bài chia sẻ cách làm từ thiện của người thông minh, dân mạng 'réo' tên Hoài Linh ầm ầm

Mới đây, Dương Triệu Vũ đăng tải bài viết nói về một diễn viên ngoại quốc làm từ thiện một cách thông minh. Nội dung bài đăng như sau: "Diễn viên Ấn Độ Aamir Khan tuyên bố tặng mỗi gia đình nghèo 1 kg bột mì. Nhiều người không nghĩ rằng nó đáng giá vì 1 kg gần như không có tác dụng gì lâu dài hoặc có thể đủ cho 1 bữa ăn. Nhưng những người có nhu cầu lại xếp hàng dài để được nhận bao bột nặng 1 kg. Sau khi mở túi, họ tìm thấy 15.000 rupee trong mỗi túi. Một cách từ thiện tuyệt vời và thông minh, bởi những người phải lặng lẽ xếp hàng dài để lấy 1kg bột mì, hẳn họ rất cần 15000 rupee đó. Số tiền cần từ thiện đã thực sự tới tay người cần. 15000 rupee = 4.633.842 vnd".

Bài đăng trên trang cá nhân của Dương Triệu Vũ nói về cách làm từ thiện thông minh - Ảnh chụp màn hình FBNV

Dưới bài đăng, rất nhiều khán giả đều đã đồng tình với cách làm từ thiện đầy thông minh này. Tuy nhiên vào thời điểm nhạy cảm khi mà Hoài Linh - anh trai của Dương Triệu Vũ đang dính vào ồn ào thì chia sẻ này lại càng thu hút sự chú ý hơn. Thậm chí, không ít người réo tên nghệ sĩ Hoài Linh và chỉ trích nam danh hài dữ dội sau ồn ào "ngâm" tiền từ thiện suốt hơn 6 tháng mới chịu giải ngân cho đồng bào miền Trung.