Dương Triệu Vũ đăng bài chia sẻ cách làm từ thiện của người thông minh, dân mạng 'réo' tên Hoài Linh ầm ầm

Không ít người réo tên Hoài Linh bên dưới bài đăng của Dương Triệu Vũ.
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Mới đây, Dương Triệu Vũ đăng tải bài viết nói về một diễn viên ngoại quốc làm từ thiện một cách thông minh. Nội dung bài đăng như sau: "Diễn viên Ấn Độ Aamir Khan tuyên bố tặng mỗi gia đình nghèo 1 kg bột mì. Nhiều người không nghĩ rằng nó đáng giá vì 1 kg gần như không có tác dụng gì lâu dài hoặc có thể đủ cho 1 bữa ăn. Nhưng những người có nhu cầu lại xếp hàng dài để được nhận bao bột nặng 1 kg. Sau khi mở túi, họ tìm thấy 15.000 rupee trong mỗi túi. Một cách từ thiện tuyệt vời và thông minh, bởi những người phải lặng lẽ xếp hàng dài để lấy 1kg bột mì, hẳn họ rất cần 15000 rupee đó. Số tiền cần từ thiện đã thực sự tới tay người cần. 15000 rupee = 4.633.842 vnd".
Dưới bài đăng, rất nhiều khán giả đều đã đồng tình với cách làm từ thiện đầy thông minh này. Tuy nhiên vào thời điểm nhạy cảm khi mà Hoài Linh - anh trai của Dương Triệu Vũ đang dính vào ồn ào thì chia sẻ này lại càng thu hút sự chú ý hơn. Thậm chí, không ít người réo tên nghệ sĩ Hoài Linh và chỉ trích nam danh hài dữ dội sau ồn ào "ngâm" tiền từ thiện suốt hơn 6 tháng mới chịu giải ngân cho đồng bào miền Trung.
Đây không phải là lần đầu tiên Dương Triệu Vũ đưa ra những quan điểm cá nhân về việc làm từ thiện. Cách đây không lâu, nam ca sĩ cũng từng bày tỏ sự tức giận vì nghệ sĩ làm từ thiện mà còn bị gièm pha, bị soi từ trang phục đến từng biểu cảm trên khuôn mặt. Em trai Hoài Linh bức xúc với những “anh hùng bàn phím” dùng lời lẽ cay nghiệt để phán xét và bình phẩm trước lòng tốt của các nghệ sĩ. Dương Triệu Vũ khẳng định việc làm từ thiện của nghệ sĩ đều xuất phát từ tâm, chứ không phải trách nhiệm để mọi người có quyền phê bình, chỉ trích.
Hiện tại, vụ việc chia sẻ về làm từ thiện thông minh của nam nghệ sĩ vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.