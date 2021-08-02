Vợ cố ca sĩ Phi Hải cầu xin khẩn thiết vì bị quay lén tang lễ của chồng, xót xa con ruột vẫn chưa biết gì việc bố 'ra đi'

Ca sĩ Hương Giang đã có những chia sẻ đau xót khi hình ảnh lễ động quan của Phi Hải bị chia sẻ trên mạng xã hội.

Ca sĩ Phi Hải vừa qua đời vào chiều ngày 30/7 tại nhà riêng ở quận 5 (TP.HCM), hưởng dương 50 tuổi. Sự ra đi của anh khiến cho người thân, giới nghệ sĩ và nhiều khán giả vô cùng xót xa. Lễ tang của anh được diễn ra một cách đơn giản và nhanh chóng. Tuy nhiên, lúc này, nhiều vấn đề không hay bất ngờ xảy ra khiến ca sĩ Hương Giang - bà xã cố ca sĩ Phi Hải phải viết dòng trạng thái đau xót vì lễ động quan của chồng bị quay lén và tung lên mạng xã hội. "Hương Giang biết hiện đang có 1 đoạn clip quay lại cảnh anh Hải nhập quan được đăng mà không được phép của Hương Giang. Mọi người giúp Hương Giang nếu có tình cờ thấy hãy report trang đó giúp" - nữ ca sĩ bộc bạch và mong khán giả chung tay với cô báo cáo những đoạn video này và đừng để chúng không bị lan truyền.

Ca sĩ Phi Hải qua đời vào ngày 30/7 - Ảnh: Internet Ca sĩ Hương Giang mong khán giả không lan truyền đoạn clip về lễ nhập quan của chồng - Ảnh: Internet Hương Giang cũng tâm sự với khán giả rằng cô đã nhờ người quay lại hình ảnh trong tang lễ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ muốn giữ cho riêng mình, không chủ trương đăng trên mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào để tránh khơi dậy nỗi đau. Sau bài đăng của Hương Giang, người hỗ trợ nữ ca sĩ làm lễ tang cho chồng cũng bức xúc lên tiếng. Anh cho biết Sam (con của Phi Hải) vẫn chưa biết bố đã ra đi. Chính vì vậy, những đoạn clip về lễ động quan của Phi Hải nếu bị lan truyền rộng rãi có thể ảnh hưởng đến bé. "Làm ơn report giúp bất kỳ ai đăng tải clip anh Hải nhập quan ở góc ghi hình được quay từ trên cao xuống. Xin cảm ơn sự hợp tác của mọi người, nhất là anh chị em đồng nghiệp thân thương. Hãy để người ở lại được an trí" - người này chia sẻ.

Khoảnh khắc Hương Giang ôm di ảnh của Phi Hải - Ảnh: Internet Được biết, vào sáng 31/7, phía gia đình đã làm lễ khâm liệm cho cố ca sĩ Phi Hải và linh cữu được đưa đi hỏa táng. Một người em tiết lộ do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc cử hành tang lễ cho nam ca sĩ có nhiều hạn chế, thậm chí việc tìm khung ảnh, in di ảnh cũng rất vất vả. Nhiều người không khỏi đau thắt lòng khi chứng kiến hình ảnh ca sĩ Hương Giang ngồi lặng người ôm di ảnh trong tang lễ của chồng. Bên cạnh đó, hàng loạt đồng nghiệp cũng bày tỏ nỗi xót xa vì chẳng thể đến gặp anh lần cuối, tiễn anh về nơi chín suối. Ca sĩ Quốc Đại và nhiều sao Việt bàng hoàng khi nhận tin Phi Hải qua đời - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-co-ca-si-phi-hai-cau-xin-khan-thiet-vi-bi-quay-len-tang-le-cua-chong-xot-xa-con-ruot-van-chua-biet-gi-viec-bo-ra-di-415469.html