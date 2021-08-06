Hậu ồn ào phát ngôn liên quan đến Hoài Linh, nghệ sĩ Tấn Hoàng đột ngột xuống tóc ăn chay, nghẹn ngào: 'Tôi bất lực rồi'

Hậu trường 06/08/2021 16:58

Mới đây, danh hài Tấn Hoàng bất ngờ thông báo mình đã xuống tóc ăn chay với lý do gây xúc động.

Cách đây không lâu, câu chuyện giữa nghệ sĩ Tấn Hoàng và các đàn em trong làng giải trí như Hoài Linh, Trấn Thành, Trịnh Kim Chi… trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc Tấn Hoàng làm video bàn về vấn đề nghệ sĩ làm từ thiện. Ông khuyên các đàn em nên bình tĩnh suy xét lại sự việc thay vì cãi tay đôi với khán giả, nếu ai làm sai thì nên đứng ra xin lỗi. Thế nhưng sau đó, vì tôn trọng khán giả và không muốn Hoài Linh phải khó xử nên nghệ sĩ Tấn Hoàng đã lên tiếng xin lỗi đàn em. 

Hậu ồn ào phát ngôn liên quan đến Hoài Linh, nghệ sĩ Tấn Hoàng đột ngột xuống tóc ăn chay, nghẹn ngào: 'Tôi bất lực rồi' - Ảnh 1
Tấn Hoàng là nghệ sĩ hài gạo cội của showbiz - Ảnh: Internet

Sau những lùm xùm không đáng có, mới đây Tấn Hoàng gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ, đầu cạo trọc. Chia sẻ trong video mới trên kênh YouTube, anh tâm sự: “Tấn Hoàng đã xuống tóc, nguyện ăn chay cho đến khi nào dịch bệnh giảm đi thì tôi mới ăn lại. Tại vì Tấn Hoàng ở ngoài này bất lực rồi, không làm được gì giúp đỡ cho ai hết. Thưa bà con, tôi đêm nào cũng xem tin tức thời sự, tình hình dịch bệnh đang hoành hành đất nước chúng ta nói chung và Sài Gòn nói riêng. Tôi buồn lắm”.

Chứng kiến các mạnh thường quân, nhà hảo tâm bỏ công sức, tiền bạc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn khiến Tấn Hoàng rất xúc động. Anh cho rằng đó là truyền thống dân tộc của đất nước mình. Nam nghệ sĩ nhắn nhủ mọi người: “Không sợ chết vì đói đâu, chỉ sợ chết vì dịch bệnh thôi. Đừng ra đường bà con ơi, cứ ở nhà chia sẻ với nhau mà sống thôi. 1 ngày ăn 2 chén cơm thì giờ ăn 1 chén thôi, 1 chén chừa lại cho người khổ hơn.

Hậu ồn ào phát ngôn liên quan đến Hoài Linh, nghệ sĩ Tấn Hoàng đột ngột xuống tóc ăn chay, nghẹn ngào: 'Tôi bất lực rồi' - Ảnh 2
Nghệ sĩ Tấn Hoàng xuống tóc, ăn chay - Ảnh: Cắt từ clip

Tấn Hoàng nghĩ cứ tuân theo quyết định của Chính phủ thì dịch bệnh càng ngày nó càng giảm đi, chứ cứ kêu gào, than đói, than khổ thì tôi nghĩ không ai chết vì đói được đâu. Tôi nhìn thấy hàng dài xếp hàng ở Bình Hưng Hòa để thiêu, không người thân nào được đến, chỉ có hũ cốt được đội y tế mang về gia đình thờ tôi đau lòng lắm. Mình cứ ở nhà, đừng vì miếng ăn mà ra đường, không ai để mình đói khổ đâu bà con”.

Nhìn anh chị em nghệ sĩ thời gian qua xung phong đi hỗ trợ, phân phát lương thực, nhu yếu phẩm cho đồng bào, Tấn Hoàng vô cùng trân trọng. Anh cho biết mình hiện tại vẫn kẹt ở Bắc Ninh, không thể làm gì khác ngoài gửi tiền từ thiện. Doanh thu từ kênh YouTube của nam nghệ sĩ được anh dành toàn bộ cho những hoạt động cứu giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hậu ồn ào phát ngôn liên quan đến Hoài Linh, nghệ sĩ Tấn Hoàng đột ngột xuống tóc ăn chay, nghẹn ngào: 'Tôi bất lực rồi' - Ảnh 3
Nam nghệ sĩ nghẹn ngào khi nói về tình hình dịch bệnh - Ảnh: Cắt từ clip

 Không chỉ vậy, Tấn Hoàng quyết định cạo đầu, ăn chay để cầu nguyện cho cả nước, mong dịch bệnh sớm qua đi. Xuyên suốt cuộc trò chuyện với khán giả, danh hài gạo cội này nghẹn ngào muốn khóc khi bản thân bất lực không làm được gì. "Tôi rất trân trọng và nể phục các nghệ sĩ đó vì tôi ở ngoài này bất lực, không làm gì được", anh xúc động bày tỏ. 

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