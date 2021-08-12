SỐC: Hoài Lâm uất ức viết tâm thư ngầm tiết lộ từng 4 lần bị đưa vào viện tâm thần, dằn mặt 2 người là 'kẻ độc tài mưu kế'?

Hậu trường 12/08/2021 11:39

Hoài Lâm gây xôn xao khi đăng đàn bày tỏ sự tức giận, đồng thời tiết lộ mình từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần ... đến 4 lần?

Hoài Lâm vốn là người rất kín tiếng trên mạng xã hội. Trang fanpage có tích xanh lẫn Facebook sở hữu hơn 400 nghìn lượt theo dõi của anh chàng hiếm hoi lắm mới thấy cập nhật bài đăng mới. Tuy nhiên, tối 11/8, dư luận xôn xao không ngừng khi tài khoản Facebook riêng tư của Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ một bức tâm thư đầy khó hiểu. Cách diễn đạt lủng củng khiến mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng con nuôi NSƯT Hoài Linh đang cảm thấy bức xúc. Hoài Lâm bức xúc khi bị những người thân gò bó.

Trong đó anh chàng nhắc đến việc mình từng 4 lần bị đưa vào 192 Hàm Tử. Điều đáng nói, đây cũng chính là địa chỉ của bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh. "Nếu M mun kim soát tui cht đến như vy thì hãy 1 ln na đưa tui vào 192 Hàm T và đ  trong đó, dù sao cũng 4 ln ri nên không gì là khó chp nhn na".

SỐC: Hoài Lâm uất ức viết tâm thư ngầm tiết lộ từng 4 lần bị đưa vào viện tâm thần, dằn mặt 2 người là 'kẻ độc tài mưu kế'? - Ảnh 1
Bài đăng của Hoài Lâm - Ảnh: FBNV
SỐC: Hoài Lâm uất ức viết tâm thư ngầm tiết lộ từng 4 lần bị đưa vào viện tâm thần, dằn mặt 2 người là 'kẻ độc tài mưu kế'? - Ảnh 2
192 Hàm Tử là địa chỉ của bệnh viện tâm thần TP.HCM - Ảnh: Internet

 Bên cạnh chi tiết này, giọng ca "Hoa nở không màu" còn gay gắt "dằn mặt" ai đó đừng tiếp tục kiểm soát cuộc sống, quyền tự do cá nhân của mình quá đà.  Dù không nói rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng giọng điệu của Hoài Lâm rất gay gắt, đủ để dân mạng biết mình đang bức xúc như thế nào. "Nhưng ngày càng quá đáng L không thể chịu đựng được nữa, và có thể sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp vào chuyện này vì L còn muốn mình chung sống với nhau, vì nhau đúng cách chứ không phải cái kiểu ta đây là chủ sở hữu và muốn làm gì làm!”, 1 đoạn ngắn trong tâm thư của Hoài Lâm. 

Cộng đồng mạng rất khó hình dung ra câu chuyện mà Hoài Lâm muốn đề cập tới. Tuy nhiên, chi tiết cuối bài cho thấy anh chàng đang muốn nói về 2 người thân mà mình rất tôn trọng. “Nên hôm nay t phải lên tiếng bảo vệ quyền tự do cá nhân của mình và L nhắc lại một lầ nữa, tôi còn muốn coi 2 người là người thân mà tôi tôn trọng nhất và tôn thờ nên tôi chỉ xin nếu sống với nhau và đi qua bao nhiêu năm tháng với nhau tới nhường này thì hãy biết trân trọng những gì đang có, và hãy ngừng hành động như 1 kẻ độc tài mưu kế!", nam ca sĩ viết.

SỐC: Hoài Lâm uất ức viết tâm thư ngầm tiết lộ từng 4 lần bị đưa vào viện tâm thần, dằn mặt 2 người là 'kẻ độc tài mưu kế'? - Ảnh 3
Hoài Lâm hiếm hoi có phản ứng gay gắt trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

 Đáng nói, trong lúc dư luận đang chưa kịp hiểu hết ý nghĩa thì bài đăng này bất ngờ “biến mất” trên trang cá nhân của con nuôi NSƯT Hoài Linh khiến nhiều người càng thêm lo lắng cho tình trạng hiện tại của anh chàng.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi dân tình thấy Hoài Lâm có phản ứng gay gắt ngay trên trang cá nhân như thế. Trong những vụ ồn ào trước đây, dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan, Hoài Lâm đều chọn thái độ hòa nhã, bình tĩnh để đối diện. 

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