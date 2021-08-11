Rầm rộ đoạn tin nhắn 'tố' Jack không để con mang họ cha, mặc Thiên An van nài, sốc nhất là thái độ 'bơ đẹp' ngày con chào đời?

Hậu trường 11/08/2021 21:28

Jack bị tố không chấp nhận để con gái mang họ bố trong giấy khai sinh.

Chiều 11/8, T.V - cô gái tự nhận là bạn gái cũ của Jack, tiếp tục tung ra đoạn tin nhắn được cho là của Jack và Thiên An, chứng minh nam ca sĩ trốn trách trách nhiệm với con, không cho nữ diễn viên 23 tuổi để tên bé Sol theo họ Trịnh của bố.

Rầm rộ đoạn tin nhắn 'tố' Jack không để con mang họ cha, mặc Thiên An van nài, sốc nhất là thái độ 'bơ đẹp' ngày con chào đời? - Ảnh 1
Lùm xùm xoay quanh chuyện tình cảm của Jack vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh: Internet

 Theo lời T.V, tin nhắn này được Thiên An gửi cho cô khi cả hai tâm sự với nhau về Jack. Trong đoạn tin nhắn T.V đăng tải, Thiên An thông báo cho Jack việc làm giấy khai sinh cho con gái. Cô hỏi Jack liệu có được để tên anh ở phần họ tên cha hay không. Thấy Jack im re, không trả lời, cô muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh nên đốc thúc Jack: "Biết anh bận nên nói nhanh vấn đề này, em còn đi làm giấy cho con nữa. Còn anh không có thời gian cho chuyện này thì kêu mẹ gọi điện, rồi tính cho êm xuôi. Đừng im ỉm như vậy. Trong vòng một tháng phải làm xong giấy khai sinh cho con".

Rầm rộ đoạn tin nhắn 'tố' Jack không để con mang họ cha, mặc Thiên An van nài, sốc nhất là thái độ 'bơ đẹp' ngày con chào đời? - Ảnh 2
Jack không đồng ý để con mang họ của mình - Ảnh: FBNV

 Thấy Jack không có động thái phản hồi, Thiên An đành xuống nước, cầu xin anh: "Làm ơn đừng trốn tránh nữa, em cần lo cho con, ít nhiều cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhà anh". Tuy nhiên, Jack chỉ đáp lại gọn lỏn: "Em nói không để họ anh được mà". Đáp lại, Thiên An nói bản sẽ để con gái mang họ Trần của mình, nhưng con vẫn cần tên bố trong giấy khai sinh. Tuy nhiên, Jack lo sợ và phản hồi: "Cái người làm giấy sẽ biết tên".

T.V cũng tiết lộ lúc Jack và cô yêu nhau trong lúc Thiên An mang thai, Jack không đếm xỉa đến nữ diễn viên. Sau khi sinh con, Jack không ký vào giấy khai sinh của con, không muốn đến bệnh viện khi con chào đời.

Chia sẻ này của T.V trùng khớp với thông tin Thiên An cung cấp trước đó. Cô từng nói bản thân đau vì chọn nhầm người, khiến con gái trở thành một đứa trẻ không có sự quan tâm của ba từ lúc mẹ bầu đến khi lọt lòng. Ngoài việc tố Jack lăng nhăng trong lúc bản thân "mang nặng đẻ đau", Thiên An tiết lộ từ lúc biết tin mang thai, mọi việc cô đều làm một mình: từ đi khám thai, đi làm cho đến việc sinh con. Bốn tháng qua, anh chưa từng gọi điện, gửi tin nhắn hỏi thăm con gái. Trong giấy chứng sinh của con gái do Thiên An cung cấp, bé mang họ Trần của mẹ, sinh ngày 1/4/2021 tại một bệnh viện ở Bình Dương.

Rầm rộ đoạn tin nhắn 'tố' Jack không để con mang họ cha, mặc Thiên An van nài, sốc nhất là thái độ 'bơ đẹp' ngày con chào đời? - Ảnh 3
Giấy chứng sinh của con gái được Thiên An đăng tải, đứa bé mang họ mẹ - Ảnh: FBNV

 Bên cạnh đó, trong bài đăng, T.V khẳng định khi hỏi nam ca sĩ về mối quan hệ với T.A, ca sĩ J ngay lập tức chối bỏ, nói đó là chiêu trò do người của công ty cũ hãm hại anh."Khi vừa bắt đầu mối quan hệ với anh, chị TA đã ngay lập tức hỏi han những người xung quanh tôi về thông tin của tôi. Tôi hỏi anh, TA phản ứng lại như vậy là sao, anh trả lời như thế nào? "Người của công ty cũ có ý đồ xấu với anh nên em đừng dây dưa với những người đó" – Lý do của anh khiến tôi tin anh tuyệt đối và mù quáng yêu đương hi sinh cho anh suốt hơn một năm rưỡi".

Khi lên tiếng vạch trần J, T.V cũng đã thống nhất với T.A vì việc này có liên quan đến em bé. Trong bài chia sẻ, T.V khẳng định cô không phải là kẻ thứ 3 trong mối quan hệ giữa J  và T.A. Cô mong mọi người hãy xem qua cách nói chuyện giữa cô và T.A để đánh giá cô có giống như người thứ 3, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. T.V khẳng định thêm lần nữa:   “Mình ngu thật sự nhưng mình không phải người thứ 3. Mình không phải là cố tình bước vào mối quan hệ của J và TA. Thêm một lý do nữa để khẳng định mình không phải người thứ 3 đó là ngay khi biết đó là con J thì mình đã lập tức lên tiếng mà mọi người”.

Rầm rộ đoạn tin nhắn 'tố' Jack không để con mang họ cha, mặc Thiên An van nài, sốc nhất là thái độ 'bơ đẹp' ngày con chào đời? - Ảnh 4
Rầm rộ đoạn tin nhắn 'tố' Jack không để con mang họ cha, mặc Thiên An van nài, sốc nhất là thái độ 'bơ đẹp' ngày con chào đời? - Ảnh 5
Rầm rộ đoạn tin nhắn 'tố' Jack không để con mang họ cha, mặc Thiên An van nài, sốc nhất là thái độ 'bơ đẹp' ngày con chào đời? - Ảnh 6
T.V. tiếp tục đăng bài tố Jack vô trách nhiệm - Ảnh: FBNV

 Đáng chú ý,  trong những bằng chứng được T.V chia sẻ, còn có đoạn ghi âm giữa Thiên An và T.V. Cụ thể, khi được Thiên An hỏi: "Khi quan hệ, Jack có sử dụng bao cao su hay không?", T.V đã trả lời: "Không". Thiên An lại hỏi: "Không sợ có bầu hả?", T.V nói: "Em uống thuốc tránh thai hàng ngày mà chị, em sợ chứ chị. Tại hồi đó em kêu ông ấy dùng bao, ông ấy nói với em: "Nếu như 1 ngày nào đó anh quen em 2 năm trời mà anh dùng bao có nghĩa là anh không thương em rồi". Thiên An nói: "Câu đó nó nói với chị hằng ngày".

Đồng thời T.V đã gửi lời nhắn nhủ đến J hãy là một người đàn ông, đừng là một thằng con trai mãi, dám làm thì dám chịu, dám thừa nhận. Cô còn hy vọng J đừng trách cô vì “Gieo nhân nào thì gặt quả nấy” và cô chỉ lên tiếng bênh vực người bị hại.

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